Китай погрожує Україні через включення його компаній до переліку "спонсорів війни"

Китайський посол повідомив, що двосторонні відносини Китая з Україною можуть постраждати через те, що Київ оголосив понад десяток китайських компаній міжнародними спонсорами війни.

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Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої власні джерела.

Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни 48 компаній з усього світу, пояснюючи це тим, що їхня ділова діяльність опосередковано допомагає або сприяє військовій агресії Росії. 14 з них – китайські, зокрема, Xiaomi Corporation, China Railway Construction Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Alibaba Group та інші.

За інформацією джерела, Китай не висунув жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто висловив свою думку щодо чорного списку.

На думку іншого джерела, Пекін може пов'язати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та руди.

Пекін підтримує тісні зв'язки з Москвою та утримується від критики вторгнення Росії в Україну, але також заявляє, що суверенітет та територіальна цілісність усіх країн мають шануватись. Крім того, Китай пропонував свою допомогу у посередництві у війні.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року НАЗК внесло найбільшу державну будівельну компанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай вважає це рішення помилкою, і що Пекін рішуче виступає проти додавання компанії до відповідного списку.

Окрім CRCC, НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC). Зазначається, що ці компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою своїх значних податків.

Що таке список міжнародних спонсорів війни

Цей список не має жодних юридичних наслідків для включених до нього компаній. НАЗК описує його як "потужний репутаційний інструмент для досягнення відходу міжнародного бізнесу з Росії".

До нього НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу компанію з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Через внесення компаній у список деякі з них стикаються з корпоративним бойкотом. У червні 2023 року Reuters повідомляло, що частина компаній Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

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