"Просимо виправити помилку": Китай відреагував на внесення його фірми в перелік спонсорів війни

Китай вважає помилкою рішення України, згідно з яким державну будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) визнали міжнародним спонсором війни. Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає "Укрінформ".

За його словами, Пекін рішуче виступає проти додавання фірми до відповідного списку.

"Ми просимо Україну негайно виправити свою помилку та усунути негативний ефект", – висловився дипломат.

Речник МЗС додав, що стосовно українського питання "Китай завжди стоїть на боці миру та справедливості".

Чому CRCC визнали спонсором війни?

Українське Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило про внесення China Railway Construction Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни 20 грудня.

Там зазначали, що CRCC є другою найбільшою державною будівельною компанією Китаю. Вона працює в РФ вже протягом шести років і відкрила своє представництво в цій країні після початку російської агресії проти України в 2014 році. Контроль над фірмою перебуває у групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР.

Як поінформували в НАЗК, російський підрозділ компанії підписував контракти на будівництво станцій метро, а також канатно-підвісної дороги й ділянки автомагістралі.

При цьому в відомстві нагадали й про інформацію міжнародних ЗМІ, які писали, що наприкінці жовтня 2023 року РФ та Китай таємно обговорили план будівництва підводного тунелю. Обʼєкт має з’єднати країну-агресорку з окупованим Кримом. Підрядником будівництва тунелю може стати саме CRCC.

Нацагентство заявило, що CRCC забезпечує технологічні спроможності РФ, продовжує активно підтримувати економіку країни і, відповідно, спонсорувати агресію проти України.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

Станом на 21 грудня, в перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Через внесення компаній у список деякі з них стикаються з корпоративним бойкотом. У червні Reuters повідомляло, що частина фірм Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Однак НАЗК ухвалювало й рішення, які не відповідають цим принципам: статус спонсора війни призупинили для OTP Bank та Raiffeisen Bank International. У першому випадку це зробили, сподіваючись, що Угорщина розблокує військову допомогу Україні від Європейського Союзу. А такий крок щодо Raiffeisen, за даними ЗМІ, був необхідний, щоб Австрія розблокувала 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.