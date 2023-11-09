Грузинську групу виноробних компаній Bolero внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що до об’єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC.

"Єдиним бенефіціаром компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство і до того ж є бізнес-партнером двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі. Разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до Росії на понад 68 млн дол. США. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії", - підкреслюють в НАЗК.

Там додають, що у фінансовому звіті Bolero & Company Ltd йдеться про те, що значна частина доходу компанії формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку.

Також, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їх операційну діяльність найближчим часом.

Група компаній Bolero також активно співпрацює з компаніями, які пов’язані з підсанкційними росіянами.

"Наприклад, серед компаній в РФ з якими співпрацює Bolero & Company Ltd є ТОВ “Логистика Альтернатива”, яка контролюється ПАТ “Магнит”. Основним акціонером ПАТ “Магнит” (29,2% акцій) є Marathon Group Олександра Винокурова, який перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії. Крім того, він є зятем міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Винокуров був тим, хто за декілька днів до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, разом з іншими 36 бізнесменами, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими членами російського уряду, щоб обговорити вплив міжнародних санкцій", - зауважують в НАЗК.

Також компанія GVMT Group LLC є постачальником для ТОВ “Бристоль Ритейл Логистикс”. Засновником останньої виступає ТОВ “Меркурий Ритейл Холдинг”, яке пов’язують з підсанкційними росіянами Ігорем Кесаєвим та Сергієм Кацієвим.

"Хоч Грузія у 2008 році сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з РФ. Після повномасштабного вторгнення держави-терориста РФ в Україну у 2022 році, група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт в РФ та почала співпрацювати з підсанкційнмми росіянами", - констатують в НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно швейцарську корпорацію Nestle, яка є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри російську агресію, корпорація продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу.