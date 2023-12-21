"Просим исправить ошибку": Китай отреагировал на внесение его фирмы в список спонсоров войны

Китай считает ошибкой решение Украины, согласно которому государственная строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) признана международным спонсором войны. Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает "Укринформ".

По его словам, Пекин решительно выступает против добавления фирмы в соответствующий список.

"Мы просим Украину немедленно исправить свою ошибку и устранить негативный эффект", – высказался дипломат.

Спикер МИД добавил, что по украинскому вопросу "Китай всегда стоит на стороне мира и справедливости".

Почему CRCC признали спонсором войны?

Украинское Нацагентство по предотвращению коррупции сообщило о внесении China Railway Construction Corporation в перечень международных спонсоров войны 20 декабря.

Там отмечалось, что CRCC является второй крупнейшей государственной строительной компанией Китая. Она работает в РФ уже в течение шести лет и открыла свое представительство в этой стране после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Контроль над фирмой находится у группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Как проинформировали в НАПК, российское подразделение компании подписывало контракты на строительство станций метро, а также канатно-подвесной дороги и участки автомагистрали.

При этом в ведомстве напомнили и об информации международных СМИ, которые писали, что в конце октября 2023 года РФ и Китай тайно обсудили план строительства подводного тоннеля. Объект должен соединить страну-агрессора с оккупированным Крымом. Подрядчиком постройки тоннеля может стать именно CRCC.

Нацагентство заявило, что CRCC обеспечивает технологические возможности РФ, продолжает активно поддерживать экономику страны и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

По состоянию на 21 декабря в перечень включено более 40 фирм. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Из-за внесения компаний в список некоторые из них сталкиваются с корпоративным бойкотом. В июне Reuters сообщало, что часть фирм Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Однако НАПК принимало и решения, не соответствующие этим принципам: статус спонсора войны приостановили для OTP Bank и Raiffeisen Bank International. В первом случае это сделали в надежде, что Венгрия разблокирует военную помощь Украине от Европейского Союза. А такой шаг касательно Raiffeisen, по данным СМИ, был необходим, чтобы Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России.