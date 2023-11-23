Крупнейшего немецкого производителя стройматериалов Knauf внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов немецкую компанию Knauf в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК

Отмечается, что только за 2022 год Knauf уплатил в бюджет государства-террориста РФ около 117 млн долларов. США. Кроме того, германская компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины.

"В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику России более 1,65 млрд евро. Компания представлена в РФ десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в РФ насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf - крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России", - отмечают в НАПК.

Кроме того, Knauf обладает действующими мощностями по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в Специальной экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

Как сообщают в НАПК, руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом.

"Совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула Российской Федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге", - подчеркнули в НАПК.

Там добавляют, что после полномасштабного вторжения России в Украину Knauf официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора.

Также в октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил РФ.

Говорилось, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть тех, кто получил повестку, даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

Также в феврале 2023 Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, Россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства. В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие «KNAUF BUILD FEST 2023».

"Специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf", - констатируют в НАПК.

Ранее НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.