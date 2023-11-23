Найбільшого німецького виробника будматеріалів Knauf внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одного з найбільших у світі виробників будматеріалів німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК

Зазначається, що лише за 2022 рік Knauf сплатив до бюджету держави-терориста РФ близько 117 млн дол. США. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України.

"Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в РФ налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії", - зауважують в НАЗК.

Крім того, Knauf має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні “Алабуга” (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.

Як повідомляють в НАЗК, керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом.

"Співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі", - підкреслили в НАЗК.

Там додають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Knauf офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.

Також у жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ.

Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

Також у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставковому заході YugBuild (Краснодарський край, Росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія навіть організувала виставковий захід «KNAUF BUILD FEST 2023».

"Фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору. Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйновpаних житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf", - констатують в НАЗК.

Раніше НАЗК внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.