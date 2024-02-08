НАПК внесло в перечень спонсоров войны американскую компанию Allied Mineral Products

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет страны-агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В сообщении говорится, что компания Allied Mineral Products представлена в РФ ООО "Аллайд минерал продактс рус". В 2022 году она уплатила налогов в бюджет России на $ 772 тыс. А с апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукцию общей стоимостью $3,5 млн.

Кроме того, что компания продолжает работать в РФ, как отмечают в НАПК, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне "Алабуга" (РФ, Татарстан). Это специальная экономическая зона, являющаяся кластером для производства БПЛА Shahed-136.

"Алабуга" была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. Например, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала главным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республики. "Алабуга" стала достаточно удобной площадкой и базой РФ для целого ряда иностранных компаний", - сообщили в НАПК.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отдельные западные компании начали выходить из "Алабуги", а высококвалифицированные кадры увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва.

Соответственно любое предприятие, расположенное в пределах "Алабуги", потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее.

В ведомстве отмечают, что по данным расследования, проведенного Molfar, наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ "Алабуга". С начала полномасштабного вторжения компания Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть которой могут использовать для производства БПЛА. В частности, среди товаров фигурирует "муллит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства муллитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста, где поддерживает функционирование специально-экономической зоны "Алабуга", уже ставшей ключевым местом для производства военной продукции агрессора.

Что такое список международных спонсоров войны

Этот список не имеет никаких юридических последствий для включенных в него компаний. НАПК описывает его как "мощный репутационный инструмент для достижения ухода международного бизнеса из России".

В него НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, поставляют важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную компанию из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Из-за внесения компаний в список некоторые из них сталкиваются с корпоративным бойкотом. В июне 2023 года агентство Reuters сообщало, что часть компаний Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.