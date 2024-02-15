Компанию Weatherford International, сотрудничающую с "Укрнафтой", внесли в список международных спонсоров войны

Ирландско-американская компания Weatherford International продолжает работать в РФ, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивает технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это явилось основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Там отмечают, что нефтедобывающая сфера остается стратегически важной для России, поскольку позволяет РФ использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства.

Weatherford International специализируется на производстве и снабжении нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в России 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и удерживает на территории РФ сервисные предприятия, базы и машиностроения.

"В РФ Weatherford представлена через ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на 15 млн долл. США", - отмечают в НАПК.

Кроме того, среди партнеров Weatherford у РФ есть и печально известная нефтяная компания «Роснефть», которая остается основным заказчиком ее услуг.

"Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций из РФ. В период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в Россию на почти 1,5 млн долл. США. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники)", - подчеркнули в НАПК.

По данным ведомства, Weatherford намерен продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в России.

"В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций в РФ, заменив поставщиков на российские или другие иностранные компании. Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую", - подчеркивают в НАПК.

"Укрнафта" будет сотрудничать с Weatherford International

В июне 2023 года "Укрнафта" подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере нефтедобычи с транснациональной нефтесервисной компанией Weatherford International, являющейся одной из крупнейших в этой области в мире.

Подробности сотрудничества в "Укрнафте" не сообщали, напоминая лишь, что компания имеет амбициозные планы по бурению новых скважин, разработке месторождений и наращиванию объемов добычи углеводородов.

"С надежным партнером сможем работать эффективнее, чтобы достичь поставленных стратегических целей. Больше скважин, больше современных технологий увеличения добычи, больше запасов и ресурсов – шаг за шагом ближе к энергетической независимости", – комментировал директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет о Alibaba , Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса с РФ) или: