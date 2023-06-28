"Укрнафта" будет сотрудничать с одной из крупнейших нефтесервисных компаний мира

"Укрнафта" подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере нефтедобычи с транснациональной нефтесервисной компанией Weatherford International, являющейся одной из крупнейших в этой области в мире.

Подробности о будущем сотрудничестве в "Укрнафте" не сообщают, напоминая лишь, что компания имеет амбициозные планы по бурению новых скважин, разработке месторождений и наращиванию объемов добычи углеводородов.

"С надежным партнером сможем работать эффективнее, чтобы достичь поставленных стратегических целей. Больше скважин, больше современных технологий увеличения добычи, больше запасов и ресурсов – шаг за шагом ближе к энергетической независимости", – прокомментировал директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

В частности, речь идет о переходе на современные международные стандарты (API, SPE), отказе от советского, российского и белорусского оборудования и комплектующих, в чем "поможет современный технологический партнер уровня Weatherford".

Напомним, что в начале мая "Укрнафта" призвала буровые компании к сотрудничеству в разработке месторождений на западе Украины, за которую она решила активно взяться в 2023 году. По состоянию на конец мая сообщалось, что для разработки отобрано уже 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины.

Ранее компания, взятая под управление государством в ноябре 2022 года в результате изъятия пакетов акций частных акционеров, инициировала создание в Украине системы нефтесервисных услуг за счет собственных возможностей и привлечения посторонних подрядчиков. По словам Корецкого, ей сейчас критически не хватает оборудования для капитального ремонта скважин.