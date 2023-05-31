"Укрнафта" планирует привлечь инвесторов к разработке 20 месторождений

"Укрнафта" в рамках стратегии наращивания нефтедобычи планирует привлекать партнеров для разработки месторождений. Как говорится в сообщении компании, на сегодня отобрано 20 таких месторождений как на востоке, так и на западе Украины.

Отмечается, что суммарные запасы этих 20 месторождений составляют 12 миллионов тонн нефти с конденсатом и 30 миллиардов кубометров газа, и на сегодняшний день уже 12 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве.

"12 компаний из Украины, Словакии, Франции, Великобритании, США, Канады и Мексики в письменном виде подтвердили заинтересованность в участии в этом конкурсе. Ключевой принцип прост - уровень прибыли "Укрнафты" от этих операций должен быть выше с привлечением партнера, чем без него", – отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Также он напомнил, что компания планирует развивать рынок нефтедобывающих сервисов в Украине, ожидая привлечения отечественных и иностранных подрядчиков в таких направлениях как бурение горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов, гидроразрыв пласта, колтюбинг, внедрение современных технологий интенсификации, механизированной добычи и систем оптимизации добычи, геологоразведочные работы и так далее.

"Чтобы сформировать сильный рынок подрядчиков, готовы предложить длинные пятилетние контракты с гарантированной загрузкой. Успех наращивания добычи будет напрямую зависеть от параллельного развития нефтедобывающих сервисов в Украине", - указал Корецкий.

Сообщается, что в 2023 году "Укрнафта" запланировала начать бурение девяти скважин - часть собственными силами, а для части будут привлечены внешние подрядчики. Это будут горизонтальные и наклонные скважины, а также бурением боковых стволов.

Напомним, что "Укрнафта" планирует в 2023 году увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн за счет приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин.