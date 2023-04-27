"Укрнафта" инициирует создание в Украине системы нефтесервисных услуг: почему это необходимо

"Укрнафта" инициирует создание системы нефтесервисных услуг за счет собственных возможностей и привлечения сторонних подрядчиков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор компании Сергей Корецкий.

"Сейчас компании критически не хватает станков, выполняющих капитальный ремонт скважин. КРС - это привычная для нефтедобычи операция. Их компания проводит сотнями в год. Станки выходят из строя из-за износа, потому что новейший из них изготовлен в 2000 году", - сетует он.

По словам Корецкого, имеющееся оборудование - еще советского, а более новое - российского и белорусского производства, и это усложняет процесс технического обслуживания, поскольку новые запчасти для него "по понятным причинам" "Укрнафта" не будет покупать.

"Пока еще удается найти нужные запчасти на внутреннем рынке. Параллельно готовимся к переходу на оборудование мировых стандартов. Но КРС нужно проводить здесь и сейчас. Поэтому "Укрнафта" планирует объединить усилия всей отрасли для поддержки украинской нефтегазодобычи", - отметил руководитель "Укрнафты".

Он отметил, что компания планирует привлечь к сотрудничеству сервисные компании на проведение широкого спектра технологических операций, что позволит оперативно реагировать на выход из строя техники и быстрее и эффективнее проводить плановые ремонты.

Напомним, что "Укрнафта" планирует в 2023 году увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн за счет приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин. Отметим также, что первый квартал года компания завершила с очень позитивным для себя показателем чистой прибыли – 4,3 миллиарда гривен.