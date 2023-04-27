"Укрнафта" ініціює створення в Україні системи нафтосервісних послуг: чому це необхідно

"Укрнафта" ініціює створення системи нафтосервісних послуг за рахунок власних можливостей та залучення сторонніх підрядників. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор компанії Сергій Корецький.

"Наразі компанії критично бракує станків, які виконують капітальний ремонт свердловин. КРС - це звична для нафтовидобутку операція. Їх компанія проводить сотнями на рік. Станки виходять з ладу через зношеність, бо найновіший з них виготовлений 2000 року", - нарікає він.

За словами Корецького, наявне обладнання - ще радянського, а новіше - російського та білоруського виробництва, і це ускладнює процес технічного обслуговування, оскільки нові запчастини для нього "зі зрозумілих причин" "Укрнафта" не купуватиме.

"Наразі ще вдається знайти потрібні запчастини на внутрішньому ринку. Паралельно готуємося до переходу на обладнання світових стандартів. Та КРС потрібно проводити тут і зараз. Тому "Укрнафта" планує об'єднати зусилля всієї галузі для підтримки українського нафтогазовидобутку", - зазначив керівник "Укрнафти".

Він вказав, що компанія планує залучити до співпраці сервісні компанії на проведення широкого спектру технологічних операцій, що дозволить оперативно реагувати на вихід із ладу техніки та швидше і ефективніше проводити планові ремонти.

Нагадаємо, що "Укрнафта" планує в 2023 році планує збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн за рахунок придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів та буріння нових активних свердловин. Зазначимо також, що перший квартал року компанія звершила з дуже позитивним для себе показником чистого прибутку - 4,3 мільярда гривень.