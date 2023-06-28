"Укрнафта" співпрацюватиме з однією з найбільших нафтосервісних компаній світу

"Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в сфері нафтовидобутку з транснаціональною нафтосервісною компанією Weatherford International, що є однією з найбільших у цій галузі в світі.

Подробиць щодо майбутнього співробітництва в "Укрнафті" не повідомляють, нагадуючи лише, що компанія амбітні плани з буріння нових свердловин, розробки родовищ та нарощування обсягів видобутку вуглеводнів.

"З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягнути поставлених стратегічних цілей. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів - крок за кроком ближче до енергетичної незалежності", - прокоментував директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Зокрема, йдеться про перехід на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE), відмова від радянського, російського та білоруського обладнання та комплектуючих, в чому "допоможе сучасний технологічний партнер рівня Weatherford".

Нагадаємо, що на початку травня "Укрнафта" закликала бурові компанії до співпраці в розробці родовищ на заході України, за яку вона вирішила активно взятися в 2023 році. Станом на кінець травня повідомлялося, що для розробки відібрано вже 20 родовищ як на сході, так і на заході України.

Раніше ж компанія, взята під управління державою в листопаді 2022 року внаслідок вилучення пакетів приватних акціонерів, ініціювала створення в Україні системи нафтосервісних послуг за рахунок власних можливостей та залучення сторонніх підрядників. За словами Корецького, їй зараз критично бракує обладнання для капітального ремонту свердловин.