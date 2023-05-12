"Укрнафта" роздумує, що робити з накопиченими тисячами тонн нафтошламів: готує пропозицію

"Укрнафта" готує техніко-економічне обґрунтування та пропозицію щодо наявних обсягів нафтошламів, які накопичилися в межах одного з її підрозділів на заході України.

Як повідомив директор компанії Сергій Корецький, в "Укрнафті" зараз вирішили сфокусувати увагу на цій екологічній проблемі, яка не вирішується вже десятками років.

"Підприємство не нове, обладнання теж, технологічна схема теж недосконала та застаріла. В результаті утворюється нафтошлам - суміш води та механічних домішок, солей з нафтою", - вказав він.

За словами Корецького, у 1970-х роках в межах цього підрозділу почали створювати відповідні ставки-накопичувачі, яких зараз існує вісім, при цьому більшість накопиченого шламу можна переробити.

"В ставках - понад 28 тисяч тонн нафтошламів. Частина цього обсягу - 17 тисяч тонн - є вуглеводневмісною, тобто її можна переробити на товарну продукцію, нафту. Це не просто відходи. Це те, що може принести компанії прибуток. Все інше необхідно утилізувати", - зазначив він.

За словами топменеджера, зараз формується комплексне рішення щодо переробки, реалізації та утилізації наявних обсягів нафтошламів та інших відходів виробництва товарної продукції з врахуванням техніко-економічної ефективності виробничих процесів та необхідності дотримання екологічних норм законодавства.



Нагадаємо також, що "Укрнафта" закликає бурові компанії до співпраці в розробці родовищ на заході України, за яку вона вирішила активно взятися в 2023 році. Раніше компанія заявляла, що планує в 2023 році збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн.

Крім того, нещодавно компанія, взята під управління державою в листопаді 2022 року внаслідок вилучення пакетів приватних акціонерів, ініціювала створення в Україні системи нафтосервісних послуг за рахунок власних можливостей та залучення сторонніх підрядників. За словами Корецького, їй зараз критично бракує обладнання для капітального ремонту свердловин.