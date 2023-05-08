Кількість АЗС "Укрнафти" планують збільшити в 2,5 рази

ПАТ "Укрнафта" планує збільшити мережу автозаправних станцій з 537 до 1200 АЗС. Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проєкту фінансового плану компанії на 2023 рік, повідомляє LIGA.net.

"Наданий стратегічний план передбачає значні показники зростання: збільшення видобутку нафти у два рази з 1,5 млн тонн на рік до 3,0 млн тонн на рік, буріння 40 нових свердловин, збільшення АЗС з 450 у 2023 році до 694 у 2024 році та 1200 у 2027 році", – йдеться в документі.

Для досягнення цієї цілі компанія планує збільшити капітальні інвестиції з 9,2 млрд грн у 2023 році до 18,6 млрд грн у 2024-му і 35,0 млрд грн у 2025-му. У 2023 році "Укрнафта" направить 3 млрд грн на реконструкцію та модернізацію мережі автозаправних станцій. Ще 3,2 млрд грн спрямують на купівлю товарів, нафтопродуктів та логістичні витрати на мережу АЗС.

У фінплані закладений прогноз, що у 2023 році "Укрнафта" збільшить чистий дохід на 81% – з 40,87 млрд грн до 74,05 млрд грн, а чистий прибуток має перевищити 12 млрд грн. Державі компанія має перерахувати 6,9 млрд грн, зокрема у вигляді дивідендів – 344 млн грн.

Нагадаємо, що 5 листопада Ставка верховного головнокомандувача вирішила на час воєнного стану вилучити як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ), які не належали державі.

До вилучення 500 АЗС під брендом "Укрнафта" працювали у складі контрольованою групою "Приват", групи "Авіас". Станції працювали під різними брендами та продавали пальне через систему безготівкового розрахунку "Авіас".

23 грудня "Укрнафта" оголосила про призупинення партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас". А 22 лютого заявила про початок випуску власних паливних талонів.