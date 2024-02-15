Україна відмовляється виключати Raiffeisen зі списку спонсорів війни

Україна відмовилася виключити Raiffeisen Bank International (RBIV) зі списку "спонсорів війни", закликаючи найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

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Про це повідомляє Reuters.

Україна надіслала лист

У листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, з яким ознайомилося видання, українські чиновники поставили під сумнів зусилля банку щодо його намірів залишити ринок РФ, заявивши, що більшість планів були розпливчастими та неповними.

"Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли, якщо взагалі, сценарій поділу російського бізнесу Raiffeisen може запрацювати", - йдеться в листі українських офіційних осіб.

У ньому також українські чиновники висловили занепокоєння щодо схем надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов’язковою в Росії.

Джерело в українському уряді повідомило Reuters, що лист було надіслано після того, як австрійський банк повідомив про свій намір вийти з Росії до третього кварталу 2024 року.

У листі зазначено, що терміни продажу російського бізнесу банку залишаються незрозумілими.

У листі також сказано, що Raiffeisen вказав у листуванні, що "продаж/відчуження" є "переважним варіантом" банку, але жодних конкретних даних не було надано.

У листі українські посадовці також просили пояснити, скільки часу знадобиться для проходження регуляторних дозволів від Європейського Союзу та Австрії.

"Наш запит щодо конкретних орієнтирів скорочення бізнесу також залишається в основному без відповіді", — йдеться в повідомленні.

Вихід Raiffeisen з ринку РФ

Raiffeisen мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося.

Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів.

Як зауважує Reuters, це посилює напругу між Києвом та Австрією, політичні лідери якої також лобіюють виключення Raiffeisen зі списку, попередньо добившись тимчасових поступок.

У грудні австрійським політикам вдалося домогтися виключення банку з чорного списку в обмін на підтримку нових санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Австрія публічно підтримує Україну, але не бажає повністю розривати десятирічні стосунки з Росією, сподіваючись, що на якомусь етапі вдасться відновити відносини.

Raiffeisen – єдина австрійська компанія в списку міжнародних спонсорів війни. Деякі фінустанови виключили зі списку, зокрема угорський OTP Bank.

У середу Raiffeisen заявив, що веде переговори про продаж своєї білоруської дочірньої компанії покупцеві з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com