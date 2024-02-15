Украина отказывается исключать Raiffeisen из списка спонсоров войны

Украина отказалась исключить Raiffeisen Bank International (RBIV) из списка спонсоров войны, призывая крупнейший западный банк в России разорвать свои связи с Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

Украина направила письмо

В письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, с которым ознакомилось издание, украинские чиновники поставили под сомнение усилия банка по его намерениям покинуть рынок РФ, заявив, что большинство планов были расплывчатыми и неполными.

"График продажи отсутствует... остается непонятным, когда, если вообще, сценарий раздела российского бизнеса Raiffeisen может заработать", - говорится в письме украинских официальных лиц.

В нем также украинские чиновники выразили обеспокоенность схемами предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, обязательна в России.

Источник в украинском правительстве сообщил Reuters, что письмо было отправлено после того, как австрийский банк сообщил о своем намерении выйти из России к третьему кварталу 2024 года.

В письме отмечено, что сроки продажи российского бизнеса банка остаются непонятными.

В письме также говорится, что Raiffeisen указал в переписке, что "продажа/отчуждение" является "преобладающим вариантом" банка, но никаких конкретных данных не было предоставлено.

В письме украинские чиновники также просили объяснить, сколько времени будет нужно для прохождения регуляторных разрешений от Европейского Союза и Австрии.

"Наш запрос относительно конкретных ориентиров сокращения бизнеса также остается в основном без ответа", - говорится в сообщении.

Выход Raiffeisen с рынка РФ

Raiffeisen намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло.

Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.

Как отмечает Reuters, это усиливает напряжение между Киевом и Австрией, политические лидеры которой также лоббируют исключение Raiffeisen из списка, предварительно добившись временных уступок.

В декабре австрийским политикам удалось добиться исключения банка из черного списка в обмен на поддержку новых санкций Европейского Союза против России.

Австрия публично поддерживает Украину, но не желает полностью разрывать десятилетние отношения с Россией в надежде, что на каком-то этапе удастся возобновить отношения.

Raiffeisen – единственная австрийская компания в списке международных спонсоров войны. Некоторые финучреждения исключили из списка, в том числе венгерский OTP Bank.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет о Alibaba , Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi .

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса с РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

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