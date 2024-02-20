Американскую компанию исключили из перечня международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), которая перестала транспортировать российскую нефть.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что компания LISCR направила письмо в НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня.

В частности, LISCR сообщила, что все суда российского "Совкомфлота" были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

Как РФ обходила нефтяные санкции

Как отмечают в НАПК, несмотря на то, что санкции должны существенно уменьшить доходы РФ от экспорта нефти, агрессор все равно находил разные пути для продолжения торговли и обхода таких ограничений. Так, в 2022 году, крупнейшая судоходная компания РФ "Совкомфлот" передала функции по управлению своими почти 100 судами компании SCF Management Services Dubai LTD (Объединенные Арабские Эмираты).

"Ранее, эти же суда "Совкомфлот" передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Впоследствии SCF Management Services Dubai LTD все же изменила свое название на SUN SHIP MANAGEMENT. Однако, основателем указанной компании осталась SCF Overseas Holding, которая аффилирована именно АО "Совкомфлот"", - отмечают в НАПК.

При этом 80 из почти 100 танкеров "Совкомфлота" были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов производилась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного "Совкомфлота" продолжать перевозить и торговать своей нефтью, что критически необходимо для российской экономики и доходов Кремля.

"Отныне способность России транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" - меньше", - отметили в НАПК.

В ведомстве добавили, что приветствуют решение LISCR об аннулировании регистрации всех судов компаний SCF Management Services LTD и SUN SHIP MANAGEMENT. Это лишает Россию еще одной стратегически важной для нее лазейки по обходу санкций.

"Такое решение демонстрирует, что международные компании готовы продолжать объединяться для восстановления справедливости и усиления демократии по всему миру", - подчеркнули в НАПК.

Ранее НАПК исключило греческие компании-перевозчиков из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Решение было принято после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет о Alibaba , Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса с РФ) или: