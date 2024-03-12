Новий голова НАЗК призупинив поповнення переліку міжнародних спонсорів війни: у чому причина

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни і планує переглянути механізм поповнення списку.

Про це повідомив новий голова НАЗК Віктор Павлущик під час конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС", пише LIGA.net.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – сказав Павлущик.

Зазначається, що НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією.

Нещодавно міністр юстиції Денис Малюська заявив, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Про НАЗК

НАЗК — це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відомство аналізує ситуацію з корупцією в країні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів.

Крім того, НАЗК виявляє корупційні норми у законодавстві, контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їхнього життя, стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій тощо.

Також НАЗК є органом, відповідальним за сприяння розбудові системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на дотримання норм соціально відповідального ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. Саме тому НАЗК веде перелік "Міжнародні спонсори війни".