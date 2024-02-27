Уряд призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК

Уряд 27 лютого призначив Віктора Павлущика новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції. До цього він був керівником відділу детективів НАБУ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що Уряд продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури.

"Сьогодні Уряд згідно з нормою закону затверджує нового голову НАЗК. Відбувся прозорий конкурс, визначений переможець — Віктор Павлущик, конкурсна комісія внесла подання Кабінетові Міністрів України про його призначення", - зауважив Шмигаль.

Він пообіцяв, що Уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління.

Нагадаємо, переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. До конкурсу загалом було допущено 51 кандидата.

Голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд.

У період з 15 січня 2020 року по 15 січня 2024 року НАЗК очолював Олександр Новіков.

Хто такий Віктор Павлущик

Віктор Павлущик був старшим детективом - керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора НАБУ, має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.

Він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес».

З 2008 по 2015 рік Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах.

Про НАЗК

НАЗК — це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відомство аналізує ситуацію з корупцією в країні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів.

Крім того, НАЗК виявляє корупційні норми у законодавстві, контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їхнього життя, стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій тощо.

Також НАЗК є органом, відповідальним за сприяння розбудові системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на дотримання норм соціально відповідального ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. НАЗК веде перелік "Міжнародні спонсори війни".