Головою НАЗК обрали Віктора Павлущика: що про нього відомо

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. Тепер Уряд має затвердити його посаду.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК 25 лютого оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

"Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності", - йдеться у повідомленні.

До конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та проходили співбесіди щодо доброчесності.

До наступного етапу конкурсу на посаду голови НАЗК – фінальних співбесід – пройшли десять кандидатів.

Голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд.

У період з 15 січня 2020 року по 15 січня 2024 року НАЗК очолював Олександр Новіков.

Хто такий Віктор Павлущик

Наразі Віктор Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора НАБУ, має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.

Він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес».

З 2008 по 2015 рік Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах.

Про НАЗК

НАЗК — це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відомство аналізує ситуацію з корупцією в країні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів.

Крім того, НАЗК виявляє корупційні норми у законодавстві, контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їхнього життя, стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій тощо.

Також НАЗК є органом, відповідальним за сприяння розбудові системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на дотримання норм соціально відповідального ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. НАЗК веде перелік "Міжнародні спонсори війни".