Главой НАПК избрали Виктора Павлущика: что о нем известно

Победителем конкурса на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции стал Виктор Павлущик. Теперь Правительство должно утвердить его должность.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК 25 февраля объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

"Конкурсная комиссия определила, что у Виктора Павлущика есть лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей главы НАПК, а также он отвечает критериям компетентности и добродетели", - говорится в сообщении.

К конкурсу в целом было допущено 51 кандидата. Из них по результатам тестирования на общие способности 24 кандидата принимали участие во втором этапе конкурса и проходили собеседования о добродетели.

До следующего этапа конкурса на должность главы НАПК – финальных собеседований – прошли десять кандидатов.

Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины по результатам открытого конкурсного отбора сроком четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд.

В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.

Кто такой Виктор Павлущик

Виктор Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Также он претендовал на должность директора НАБУ, имеет квалификацию юриста и экономиста-международника.

Он окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

С 2008 по 2015 год Павлущик проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях.

О НАЗК

НАПК – это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство анализирует ситуацию с коррупцией в стране и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию и государственную программу по ее реализации, а также координирует выполнение этих документов.

Кроме того, НАПК выявляет коррупционные нормы в законодательстве, контролирует и проверяет декларации публичных служащих, проводит мониторинг образа их жизни, следит за соблюдением ограничений финансирования политических партий и т.д.

Также НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР. Сейчас НАПК ведет перечень "Международные спонсоры войны" .