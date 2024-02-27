Правительство назначило Виктора Павлущика новым главой НАПК

Правительство 27 февраля назначило Виктора Павлущика новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции. До этого он являлся руководителем отдела детективов НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что правительство продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры.

"Сегодня Правительство согласно норме закона утверждает нового главу НАПК. Состоялся прозрачный конкурс, определен победитель - Виктор Павлущик, конкурсная комиссия внесла представление Кабинету Министров Украины о его назначении", - отметил Шмигаль.

Он пообещал, что правительство со своей стороны будет надежным партнером, потому что от качества антикоррупционной инфраструктуры напрямую зависит эффективность государственного управления.

Напомним, победителем конкурса на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции стал Виктор Павлущик. К конкурсу в общей сложности был допущен 51 кандидат.

Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины по результатам открытого конкурсного отбора сроком четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд.

В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.

Кто такой Виктор Павлущик

Виктор Павлущик был старшим детективом – руководителем отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Также он претендовал на должность директора НАБУ, имеет квалификацию юриста и экономиста-международника.

Он окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

С 2008 по 2015 год Павлущик проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях.

О НАПК

НАПК – это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство анализирует ситуацию с коррупцией в стране и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию и государственную программу по ее реализации, а также координирует выполнение этих документов.

Кроме того, НАПК выявляет коррупционные нормы в законодательстве, контролирует и проверяет декларации публичных служащих, проводит мониторинг образа их жизни, следит за соблюдением ограничений финансирования политических партий и т.д.

Также НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР. Сейчас НАПК ведет перечень "Международные спонсоры войны" .