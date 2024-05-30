AliExpress перестал принимать рубли и отправлять заказы в РФ

Китайская компания Alibaba, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, ужесточила правила применения сервиса для России, перестав принимать рубли и не позволяя оформить доставку в страну-агрессор.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что, таким образом, китайская компания пытается обойти вторичные санкции.

Такие действия Alibaba приведут к тому, что как крупный, так и малый российский бизнес вынужден будет перейти на взаимодействие с прокси-поставщиками. То есть придется использовать для расчетов казахские, киргизские, армянские или другие банковские карты.

Пока не ясно, придется ли оформлять затем дополнительную доставку товаров из упомянутых стран в Россию. Китайский перевозчик пока не говорит о том, что товар может доставляться по-прежнему по адресу России.

Поэтому стоимость всех товаров, по прогнозам аналитиков, существенно возрастет.

Деньги, которые российские компании уже перечислили в Китай для оплаты товаров, обещали вернуть.

AliExpress под следствием Еврокомиссии

Еврокомиссия инициировала расследование возможных нарушений известным китайским маркетплейсом AliExpress европейского законодательства о цифровых услугах (DSA), сообщила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрете Вестагер.

AliExpress обвиняют в неэффективном управлении рисками и недостаточном отслеживании операций.

Как писало издание The Wall Street Journal, китайская компания сообщила, что будет сотрудничать с Еврокомиссией и предложит необходимые условия и гарантии соответствия действующим стандартам.

Марктплейс сообщил, что принимает меры по созданию безопасных и комфортных условий для всех потребителей.

Украина внесла AliExpress в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило китайскую корпорацию Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны из-за ее деятельности на территории Российской Федерации.

По утверждению НАПК, эта платформа используется для реализации товаров, вывезенных из оккупированной части Украины.

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