- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
AliExpress перестал принимать рубли и отправлять заказы в РФ
Китайская компания Alibaba, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, ужесточила правила применения сервиса для России, перестав принимать рубли и не позволяя оформить доставку в страну-агрессор.
Об этом сообщают РосСМИ.
Отмечается, что, таким образом, китайская компания пытается обойти вторичные санкции.
Такие действия Alibaba приведут к тому, что как крупный, так и малый российский бизнес вынужден будет перейти на взаимодействие с прокси-поставщиками. То есть придется использовать для расчетов казахские, киргизские, армянские или другие банковские карты.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Пока не ясно, придется ли оформлять затем дополнительную доставку товаров из упомянутых стран в Россию. Китайский перевозчик пока не говорит о том, что товар может доставляться по-прежнему по адресу России.
Поэтому стоимость всех товаров, по прогнозам аналитиков, существенно возрастет.
Деньги, которые российские компании уже перечислили в Китай для оплаты товаров, обещали вернуть.
AliExpress под следствием Еврокомиссии
Еврокомиссия инициировала расследование возможных нарушений известным китайским маркетплейсом AliExpress европейского законодательства о цифровых услугах (DSA), сообщила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрете Вестагер.
AliExpress обвиняют в неэффективном управлении рисками и недостаточном отслеживании операций.
Как писало издание The Wall Street Journal, китайская компания сообщила, что будет сотрудничать с Еврокомиссией и предложит необходимые условия и гарантии соответствия действующим стандартам.
Марктплейс сообщил, что принимает меры по созданию безопасных и комфортных условий для всех потребителей.
Украина внесла AliExpress в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило китайскую корпорацию Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны из-за ее деятельности на территории Российской Федерации.
По утверждению НАПК, эта платформа используется для реализации товаров, вывезенных из оккупированной части Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com