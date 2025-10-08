Соучредитель украинского IT-Enterprise о факапах на китайском рынке, инвестициях и развитии в Украине

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, ТОП-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Олег Щербатенко, основатель и СЕО компании IT-Enterprise, которая автоматизирует бизнес-процессы и помогает компаниям эффективнее управлять ресурсами, внедряя инновационные решения. Компания реализовала более 1400 проектов ERP-систем для предприятий разных отраслей — от агросектора и производства до дистрибуции.

Помните свою первую инвестицию?

— Мои первые "вложения" были еще в детстве, хотя это были скорее попытки заработать себе на жизнь. Покупал валюту, но это сложно назвать инвестицией в современном понимании. Тогда была другая философия благ и финансов.

Если говорить о глобальных приоритетах в моей жизни, то у меня одна большая инвестиция на всю жизнь — это компания IT-Enterprise. Здесь сфокусированы все мои знания, опыт, планы, внимание и другие ресурсы. Я ее основал в 1987 году, будучи очень молодым, сразу после завершения учебы в КПИ. Мы с коллегами инвестировали не столько деньги, сколько время, знание и энергию. Ни кредита не брали, работали исключительно благодаря контрактам клиентами.

Звучит как история стартапа, хотя такого слова тогда еще не было.

— Да, но в Советском Союзе предпринимательство называли "спекуляцией", было неуважаемым и звучало в негативном ключе. Мы были просто инженерами, учеными, которые решили работать для промышленности . Нашей первой специализацией были автоматизированные системы управления производством. Нас было несколько человек, комната на факультете (КПИ), компьютеры от самих же заказчиков, потому что их у нас не было, и безумное желание доказать, что наука и автоматизация принесут преимущества промышленным предприятиям.

Какие риски были наибольшими?

— Наибольший риск заключался в том, что можно не выполнить проект. К тому времени цифровизации не было, компьютеры были редкостью и стоили фантастически дорого. Мы подписали контракт, получили аванс и технику для работы, а первый компьютер, который нам дал заказчик, был дороже нескольких грузовиков. Мы держали его дома, чтобы никто не украл. Но тогда мы даже не думали о других интеллектуальных рисках — просто знали, что сделаем все, за что взялись.

Вы всегда инвестировали только в собственный бизнес?

— У меня не было историй с акциями, облигациями или приватизационными бумагами. Хотя соблазны были: знакомые на разных этапах предлагали вкладываться в консорциумы, строительство или другие проекты. Я решил уложиться в американские индексы S&P500. Результат? 10% за пять лет. Это смешно. И это окончательно убедило меня: лучшая инвестиция — это собственный бизнес. Если хотите формулу, то одна из них – это вкладывать ресурсы в то, где есть собственная экспертиза, влияние и контроль на процессы в компании, понимание рисков и перспектив. Я не верю в инвестиционную рулетку, когда ты даешь кому-то деньги, чтобы он поработал за тебя и поделился прибылью. Собственно и в IT Enterprise от основания я являюсь активным совладельцем, СЕО.

— Если бы вы могли дать совет молодому?

— Я бы посоветовал себе не бояться рисковать и больше доверять своим решениям. Ведь именно собственный бизнес и собственные шаги формируют тебя как предпринимателя и дают наибольшую отдачу.

Также важно инвестировать в себя — в знания, навыки, контакты — и не воспринимать деньги как цель жизни. Они только средство, чтобы двигаться вперед, помогать другим и оставить что-то после себя, развиваться, воплощая свои идеи.

Значит ли, что с обретением опыта можно инвестировать во что-то более рискованное?

— Да, но риск должен быть контролируемым. Молодой предприниматель может потерять все на первых порах. С опытом приходит понимание, где можно рисковать, а где нет. К примеру, сейчас я могу инвестировать в новые технологии, потому что знаю продукт, рынок и команды. Но вкладывать "вслепую" — никогда. Риск без контроля — это быстрый путь к банкротству, как мне кажется.

С какой минимальной суммы можно начинать инвестировать?

— Зависит от целей. Можно начать даже с нескольких тысяч гривен. Главное — системность, регулярность и правильная стратегия. Я сам начинал с очень скромных денег, с дефицитом ресурса, но обучение и опыт дали возможность масштабировать их в больших проектах.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего средств?

— У нас никогда не было такого, чтобы продукт получился совсем нежизнеспособным, мы максимально просчитываем все возможности. Но без управленческих ошибок было бы невозможно. Был, например, факап с выходом на китайский рынок. Тогда все смотрели в сторону Китая: огромный рынок, безумный спрос, индустрия растет. И я подумал: у нас есть качественное ERP-решение для умных фабрик, уникальный опыт и решения для промышленности, почему бы не попробовать? Переведем интерфейс с помощью автоматических сервисов на китайский –—и вперед.

Но здесь мы жестко просчитались. Когда привезли продукт в Поднебесную, оказалось, что наши переводы смешны, кривы, а иногда вообще непригодны. Местные партнеры прямо сказали: "Да, ребята, это нужно делать с нашими людьми, носителями языка. Иначе это несерьезно". Еще было много межкультурных различий, что влияло существенно. На этот рынок мы не зашли, но опыт получили и теперь очень понимаем, насколько глубокой должна быть работа на разных рынках.

А теперь о другой стороне медали. Что принесло вам больше прибыли?

— Это базовые продукты IT-Enterprise, в частности, ERP-система. Тогда еще была эра персональных компьютеров, и мы фактически делали то, что никто в Украине до нас не делал. Первый крупный проект в производстве дал нам по стоимости больше, чем другие IT-компании, получавшие после десятков мелких заказов. Это направление на сложные проекты в производстве обеспечило стабильность компании и позволило масштабировать команду.

Была ли какая-либо из ваших инвестиций чистым везением, а не результатом расчета?

— Это было в 90-х. Тогда мы сотрудничали с компанией "Укритал", которая имела обширную сеть складов и магазинов по Киеву. Клиент оказался придирчивым и попросил сделать систему так, чтобы они могли самостоятельно настраивать ее и развивать в будущем без программирования и без обращения к нам.

Тогда мы даже не подозревали, что это станет нашим ключевым козырем на годы вперед. Клиент фактически подтолкнул нас к созданию настраиваемой, открытой системы. Сейчас это называют low-code/no-code , а мы это делали 30 лет назад, даже не подозревая, что это станет глобальным трендом.

Приходилось ли вам зарабатывать на чем-нибудь сомнительном?

— Нет. Хотя соблазнов "легких денег" хватало, но мы принципиально отказывались от таких предложений. Мне комфортнее работать в прозрачных ситуациях, учитывая долгую перспективу. Плюс специфика отрасли: IT — это высокоинтеллектуальная сфера с другими амбициями, где ценится постоянство партнерств, долгосрочные решения и фокус на качестве и науке

Какие инструменты можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Сегодня на рынке есть десятки инструментов для инвестирования, безопаснее всего — это государственные облигации (ОВГЗ). Они дают стабильный доход и гарантируются государством. Но если хотите больше прибыли, тогда стоит смотреть на бизнес-облигации, доли в компаниях или даже крипту.

Украинские производители оружия и оборонной техники очень перспективны. Они не просто производят продукцию, а сразу используют ее в реальных условиях. И этим привлекают внимание зарубежных инвесторов.

Есть еще венчурные фонды. Вкладываешь деньги, а команда профессионалов инвестирует их в стартапы. Если проект "выстрелил" - получаешь хорошую прибыль. Это гораздо интереснее и предсказуемее, чем крипта, по-моему, где ты ничего не контролируешь.

Депозиты сегодня дают минимальные проценты, а хранить деньги под подушкой вообще нет смысла.

И все же лучшая инвестиция — это собственный бизнес. Да, это риск, но и прибыль может быть выше. То есть моя "ступенька доверия" такова: первое — бизнес, второе — ОВГЗ, а дальше уже все остальное, в зависимости от предпочтений.

А с чем следует подождать до окончания войны?

— Мы не знаем, когда завершится война, и сталкиваемся с огромными вызовами, прежде гуманитарного характера. Поэтому сейчас я бы не говорил о будущем в бизнесе или каких-нибудь бенефитах. У нас есть проекты, которые убыточны для компании, но очень важны для страны. В это время даже в коммерческой деятельности нельзя оценивать бизнес-линейкой.

Если же говорить о прикладных инвестициях, я не считаю себя экспертом. Мой выбор — развивать собственное дело, которое связано с моим интересом к инновациям, технологиям и науке. Недвижимость? Я бы не инвестировался. Земля? Та же история - она стоит денег, но зачем ее покупать, если просто "чтобы была"? Смысла в этом мало.

Что касается золота, мне оно никогда не нравилось. Честно говоря, напоминает Трампа, постоянно говоривший, что это лучшая инвестиция. Для меня это не вариант.

Во что вы никогда не уложитесь?

— В криптовалюту. Это неконтролируемый рынок: цена может взлететь или упасть за ночь. Конечно, есть примеры, когда люди зарабатывали на ней безумные деньги, но есть и тысячи случаев, когда все теряли за один день. И все потому, что курс зависит от множества факторов, на которые ты как инвестор никак не можешь повлиять. Сейчас много регуляторных изменений, и в мире тоже, и возможно я когда-нибудь изменю свое отношение, но сейчас я не вижу это направление в качестве инструмента для своего инвестирования.

Какой самый "глупый" расход вы помните в своей жизни?

— Я не из тех людей, кто ходит в казино или проигрывает деньги в карты. Был только как наблюдатель, чтобы ощутить атмосферу. А вот моя настоящая слабость — книги. Потому что я их покупаю, покупаю, но половины так и не читаю за неимением времени. Захожу в книжный магазин — выхожу с двумя пакетами, возвращаюсь с форума или путешествия — привожу чемодан. Деньги потрачены, а толку нет. Надеюсь, что таки прочту все, что хотел бы.

Еще одна слабость — вино и виски. Были когда-то импульсивные покупки, например, дорогой коллекционный виски. Пил его не один, а с друзьями, рассказывая историю каждой бутылки. Это больше эмоция, чем потребность. Я вообще не очень нацелен на предметы роскоши.

В бизнесе самой большой "глупой инвестицией" были офисы. Мы укладывались в ремонты, арендовали помещение. А потом настал ковид, все перешли на дистанционную работу, офисы пустовали, а мы продолжали платить. Затем началась великая война, и снова они были пусты. И только в 2022 году мы окончательно отказались от этой аренды. За те годы мы потеряли более миллиона гривен.

Есть ли у вас какая-то сумма, которую вы держите под подушкой на черный день?

— Нет, такого у меня нет и никогда не было. Я считаю, что деньги должны работать. Когда они лежат в ящике или "под подушкой", они просто обесцениваются. Это как купить дорогой автомобиль и поставить его в гараже на 10 лет — он же не станет от этого более ценным.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира?

— Ну, разумеется, Варена Баффета. Думаю, с этим немногие будут спорить. Его подход к инвестициям — пример для многих поколений предпринимателей.

Какое слово у вас ассоциируется с деньгами?

— Наверное, больше всего это доверие . Знаете, для кого-то деньги — это власть, для кого-то — свобода, для кого-то — способ самоутвердиться. Но для меня деньги всегда связаны с доверием. Если ты доверяешь человеку, ты можешь с ним делать общий бизнес, инвестировать, что-то создавать. Если нет доверия — никакие деньги не спасут.

И еще одно слово, которое для меня идет рядом с деньгами, – это безопасность . Ибо деньги — это не о расходах или удовольствиях, а прежде всего об ощущениях, что ты защищен, что твоя семья в безопасности, что завтра ты сможешь дать им все необходимое. Но война доказала, что это не так. Сейчас с войной я переосмыслил это.

Вам важнее быть богатым или влиятельным?

— Для меня главное — крепкие отношения. Деньги — только средство существования, а не цель жизни. Воздействие и репутация могут помочь реализовывать идеи, но без надежных людей рядом они ничего не стоят.

— Какой финансовый миф вас больше всего раздражает?

— Что деньги решают все. Они многое могут, но не все. Без правильных решений, команды, стратегии и партнеров деньги сами по себе ничего не изменят.