Дмитрий Карпиловский: Криптовалюты — фантастический пример "рынка следующего дурака", когда ты покупаешь актив в надежде, что следующий дурак купит его дороже

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Дмитрий Карпиловский, основатель и управляющий партнер инвестиционного сообщества "УкрИнвестКлуб".

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Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестирую я с 2004 года. Сейчас инвестирование — мой главный вид деятельности. Я не беру чужие деньги в управление, инвестирую исключительно собственные средства. Основной объем моего инвестиционного портфеля находится в Украине.

Если говорить о том, что бы я посоветовал, — посоветовал бы как можно раньше начинать инвестировать, осторожно и в консервативные активы. Я долго инвестировал слишком рискованно. Начинал с инвестиций в стартапы, много лет инвестировал в цифровые активы, в криптовалюты, в бизнесы на раннем этапе развития. И только в начале полномасштабной войны начал инвестировать в более консервативные инструменты, недвижимость, защитные активы.

Значит ли это, что с обретением опыта можно инвестировать и в менее консервативные инструменты?

— Рекомендуемый путь для инвестора такой: начинать с консервативных активов, и постепенно по мере роста мастерства инвестировать в более рисковые. У меня получилось наоборот. Я много лет инвестировал супер рискованно. И это вряд ли было хорошей идеей.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Я думаю, что принципиального значения не имеет, с какой суммы начинать инвестировать. Мне кажется, более важным фактором здесь является любопытство и открытость к обучению.

Естественно, чтобы ощутить финансовый итог от инвестирования, суммы имеют значение. Но гораздо большее значение имеет приучить себя инвестировать независимо от сумм, независимо от влияния и с как можно более раннего возраста. Важно выработать привычку откладывать, зарабатывать больше, чем тратить, инвестировать свободные средства, чтобы они работали, а не обесценивались. Мне кажется, что это хороший совет.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— У меня как инвестора агрессивного, высокорискового таких кейсов миллион. И это для моей стратегии нормально. Я ежемесячно теряю деньги в инвестициях. И каждый месяц в других инвестициях зарабатываю. Я когда-то подсчитал: в неудачных инвестициях потерял около двух миллионов долларов. Но это просто путь. Путь рискового инвестора — он такой. Часть сделок, к сожалению, проваливается. Главное, чтобы непровалившиеся сделки своей доходностью перекрывали менее удачные. У меня это пока что получается.

Если говорить о каких-то фантастически неуспешных сделках — на сегодняшний день это была попытка инвестировать в экспорт аграрной продукции. Я там потерял около полумиллиона долларов.

В криптовалюте были такие сделки, которые меня "минуснули" на сотни тысяч долларов.

В реальном секторе очень убыточных сделок я не припомню. Но сделок, где я терял от 10 до 100 тысяч долларов, у меня были десятки. Но сделок, где я заработал десятки или сотни тысяч долларов, тоже много.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— В 2024 году у меня было шесть выходов из украинской доходной недвижимости. Средняя доходность по этим проектам за 2024 год — более 36% годовых в долларах. Во время войны в относительно бедной стране это выглядит фантастическим результатом.

Если говорить об удачных сделках, где я приумножил вложенные средства в разы, то лучшие результаты были в криптовалюте. Самый большой "плюс", который я фиксировал по результатам одного соглашения, — около полумиллиона долларов. Больших сделок я не помню.

Но, чтобы считать честно, нужно делать это на определенной временной дистанции. Ибо в течение года может везти или не везти. Но это совершенно не показатель успешности инвестиции.

Если на сегодняшний день в Украине пассивный инвестор зарабатывает 20% годовых в валюте, — он красавчик. Такой результат недостижим для абсолютного большинства инвесторов.

Какая из ваших инвестиций была чистым везением, а не результатом расчета?

— Я думаю, что большинство сделок, связанных с криптой, у большинства инвесторов — результат слепой удачи. И у меня тоже.

Даже тот факт, что я начал инвестировать в крипту с конца 2010 года, меня абсолютно никак не защищает. У меня были сотни минусовых сделок и совершенно неудачных инвестиций. Я глубоко убежден, что удачные сделки не были результатом моего мастерства, а были результатом удачи.

Можно, конечно, говорить, что фундаментальная ставка на эту индустрию была сознательным выбором и правильным инвестиционным решением, но какой именно будет доходность, в какой момент нужно выйти из инвестиции, чтобы эту доходность зафиксировать, и т.д. — это почти всегда слепая удача.

Поэтому все, что много лет я делал в крипте, я бы относил к удаче.

А вот сфера, где, кроме удачи, важно также мастерство, — это доходная недвижимость в Украине. Потому что в Украине риски, связанные с недвижимостью, настолько высоки, что не нарваться на эти риски и зафиксировать хорошую доходность, это уже больше похоже на эффективно приложенные усилия и какое-то ноу-хау.

Но чтобы это можно было честно оценить, нужно взять период времени хотя бы лет десять. Ибо на коротком периоде времени у любого инвестора отличить удачу от таланта невозможно. И я абсолютно убежден, что у большинства инвесторов, о каких бы результатах они ни рассказывали, на 80% это будет удача, и только на 20% — талант, знания, навыки.

Приходилось ли вам когда-нибудь зарабатывать на чем-то сомнительном?

— Такого, чтобы мне было стыдно, я не припомню.

Давайте так. Я много раз зарабатывал на чем-то, что мне казалось рыночной манипуляцией, или когда я узнавал какую-нибудь инсайдерскую информацию и пытался на этом заработать. По классическим меркам это довольно сомнительная история.

Из такого, чтобы мне потом было жалко, — я могу вспомнить одну сделку, где я покупал актив и понимал, что "под капотом" этого актива реального бизнеса нет. Это актив, в котором основатель компании строил фактически финансовую пирамиду. В моем понимании это очень сомнительная инвестиция. И то, что делал учредитель, совершенно неэтично. Но у меня было ощущение, что в ближайшие три месяца с момента инвестирования мною средств эта пирамида не развалится. И я сделал это ставку. Это был 2017 год.

Ставка сработала? Вам удалось заработать на этом?

— Ставка сработала. Мне дважды в жизни хорошо повезло, когда, проинвестировав в бизнес и поняв, что этот бизнес превратился в пирамиду, я успел вовремя выйти.

Но было у меня в жизни и несколько кейсов, когда я инвестировал в бизнес, он превратился в пирамиду, но мы этого вовремя не увидели и, соответственно, не вышли из него, потеряв все вложенные средства.

Был такой очень громкий кейс "Оптика 1st". Мы там профинансировали несколько магазинов, которые превратились в "пшик", когда стало понятно, что собственник фактически подделывал финансовую отчетность. И фактически украл деньги, которые инвесторы вложили в открытие магазинов. Этого красавца мы уже года два догоняем по уголовным производствам. Но для нас это чистый ущерб из-за неудачной инвестиции, которая могла бы быть удачной, если бы один конкретный управляющий не решил украсть деньги.

Какую сумму денег вам стыдно вспоминать из-за того, что вы "спустили" ее зря? На что вы его потратили?

— Бывало такое. В принципе мой подход очень "шопоголический". Я очень часто покупаю инвестиционные продукты, понимая, что они не слишком качественные. Но мне очень интересно и хочется на себе их опробовать. Моя миссия как инвестора — приумножить свой капитал. Но еще я чувствую миссию финансового блоггера — что-то попробовать и поделиться опытом.

Я часто во что-то такое вкладываюсь, о чем потом сожалею. Крайний подобный случай был в начале этого года, перед инаугурацией Дональда Трампа — мы с моим партнером Александром Тихомировым просто на удачу купили TRUMP Coin. Это точно плохой актив, совершенно нелепый токен, но мы полагали, что на инфоповоде инаугурации этот токен может вырасти. Мы частично оказались правы — он действительно вырос в три раза от нашей точки покупки. Но нам казалось, что это мало, и мы хотели еще немного подержать. Ну и, разумеется, он полетел вниз.

Был случай "испанского стыда" за действия управляющих, в которых мы инвестируем. В свое время на Софиевской Борщаговке мы открыли магазин одежды. По нашему мнению, управление там происходило не очень честно, прозрачно и эффективно. Поэтому мы вышли из этого соглашения. Это тот случай, когда и жалко, и стыдно за то, что мы в такое вляпались.

Я как опытный инвестор ни на кого не перекладываю ответственность за свои финансовые решения, поэтому за себя мне не бывает стыдно. Но стыдно бывает тогда, когда мы, например, куда-то вложились, получили хороший результат, рассказали об этом публично, и через некоторое время этот бизнес перестал быть хорошим, честным, порядочным, эффективным, обанкротился или обманывал инвесторов.

Хотя в таких случаях вина и ответственность не наши, но наша публичность и медийность налагают определенную моральную ответственность за то, что мы транслируем.

Какую сумму вы держите "под подушкой" и не инвестируете? Почему?

— В разные периоды жизни было по-разному. Обычно я инвестирую все "под ноль". Свободных средств у меня не остается. Я не считаю это финансовой ошибкой, потому что могу себе это позволить. В частности, потому, что у меня много "страховочных сеток" — это мои навыки, компетенции, знакомства, связи и доверие. Условно говоря, я понимаю, кому можно позвонить в три часа ночи и сказать: "Мне сейчас срочно нужны сто тысяч долларов и не задавай, пожалуйста, вопросов, зачем". Такая страховочная сетка есть не у каждого украинца. Поэтому я считаю, что могу позволить себе жить без кэша и подушки финансовой безопасности. И обычно так и живу.

Если бы я давал совет рядовому украинцу, я бы сказал: если у вас есть люди, финансово зависимые от вас — ближайший круг семьи, старики, несовершеннолетние дети — то нельзя так действовать. Нужно иметь на всякий случай подушку безопасности хотя бы месяца на три.

Сам же я в этом смысле некий адреналиновый наркоман. Мне спокойно кататься на американских горках. Я даже получаю от этого определенное удовольствие.

В какие активы можно инвестировать в Украину во время войны с минимальным риском?

— Если говорить о консервативных активах, то, думаю, самый консервативный, самый надежный и интересный для массового инвестора продукт в Украине — это ОВГЗ.

Хорошим консервативным инструментом мне кажется аграрная земля. Если ОВГЗ — это инструмент, из которого деньги можно вытащить в любую секунду и куда деньги можно положить на короткий срок, то в аграрную землю деньги нужно вкладывать хотя бы на пару лет, но есть хороший потенциал. Из всей недвижимости в Украине аграрная земля выглядит наиболее надежной в плане военных рисков. Конечно, если мы не говорим о прифронтовых регионах. Речь идет о центральной и западной Украине.

Сам я много инвестирую в рекреационную недвижимость. Но это трудно назвать инструментом с низкими рисками. Доходная недвижимость на высоких этапах готовности строительства — это для меня актив, который выглядит низкорисковым и при этом имеет потенциал роста в цене. А по завершении военных действий он может дать хорошую дополнительную доходность.

Сам я инвестирую более рискованно, в частности в гостиничную недвижимость. Немного инвестирую в гостиничную недвижимость за границей. Имею на этот год план проинвестировать в Украине на миллион долларов. И с этого миллиона половину суммы я хочу проинвестировать в энергетику. Я сейчас здесь вижу больше шансов для инвестора. Это отрасль молодая, сложная, о ней мало информации. Но я здесь вижу безумный потенциал. Очень люблю инвестировать в такие отрасли, которые выигрывают от того, что все ухудшается вокруг. Например, чем больше проблем в энергетике, тем выше спрос на установки хранения энергии.

На фоне тарифной войны США я сделал ставку на то, что американские и немецкие автомобили подорожают, а китайские подешевеют. И я реализую эту ставку — мы покупаем китайские электромобили и отдаем их работать в такси в Киеве. Это моя ставка на то, что в автопроме все будет тяжело, а у электромобилей все будет неплохо.

Комбинация трех факторов — прогноза ситуации на международных рынках; уникальной ситуации, когда в Украину можно льготно, без пошлины и НДС, ввозить китайские электромобили; и того факта, что, несмотря на ужасы войны в Киеве люди продолжают пользоваться такси, — дает мне возможность зарабатывать повышенную доходность. Большинство людей в своих инвестициях зарабатывают 10% годовых, а у меня инвестиция в электротакси за первый месяц дала доходность 70% годовых. За высокие риски получаю высокую доходность.

Во что не стоит вкладываться во время войны?

— Мне кажется, что во время войны нет смысла вкладываться в активы, не вознаграждающие высокие риски. Я, к примеру, не верю в традиционную жилую недвижимость. Наша демография, военные риски и достаточно низкая покупательная способность населения делают этот актив в целом не интересным. Я потому жилую недвижимость обхожу стороной.

За последние два года я практически полностью вышел из криптоактивов. Мне кажется, что это сейчас очень непредсказуемая сфера.

А еще я не очень охотно сейчас инвестирую в американские ценные бумаги. Во-первых, на мое решение влияет фактор общей макроэкономической нестабильности на фоне таможенной политики США. Плюс — до этого у нас был многолетний резкий рост этих активов. И сейчас я не очень верю в их дальнейший рост. Я больше верю в то, что они будут падать. И это довольно сложная отрасль для инвестирования из Украины в плане большого количества ограничений на вывод капитала.

Плюс — здесь еще играет значение фактор патриотичности. Я в качестве инвестора готов взять на себя повышенные риски, но знаю, что каждый доллар моих инвестиций создает рабочие места, налоговые поступления и экономически сложный продукт на пользу нашей экономике. Когда я, условно, вкладываю в энергетику, то знаю, что кроме того, что заработаю (или потеряю — здесь уже как повезет), я точно сделаю что-то очень хорошее для нашей энергосистемы. Если я буду делать то же в условной Германии, возможно я тоже заработаю, но польза для Украины здесь будет минимальна.

Если мы упомянули о международном бизнесе, кого в мире вы считаете лучшим инвестором и почему?

— Я не очень верю в идею, что надо создавать для себя кумиров. вдохновляться чужими историями. Следует создавать свои.

Мне хочется думать, что любой человек, много лет системно инвестирующий и при этом остающийся в рамках экологичности и этичности, получает результаты не хуже рынка.

Какая сделка для вас является примером наиболее прибыльной инвестиции?

— Я много лет "молился" на криптовалюты. Мне кажется это фантастическим феноменом, когда люди во всеобщей вере в определенную эфемерную теорию разогнали ценность актива до триллионов долларов. Это фантастический пример "рынка следующего дурака", когда ты покупаешь актив не потому, что он классный, а потому что уверен, что следующий дурак купит его у тебя подороже. Меня такие примеры не вдохновляют, но вызывают эмоцию "Вау!" — как это может работать в современном мире и как прикольно, что тоже можешь поиграть в это казино.

Из примеров, имеющих под собой некую технологическую революцию, мне очень нравится кейс Nvidia — как они из изготовителя оборудования для компьютерных игр стали главной технологической компанией мира и принесли своим акционерам рост капитала в сотни раз.

Также мне всегда интересно наблюдать за феноменом золота. Металл, который сегодня имеет очень ограниченное использование, тем не менее является эталоном антикризисных инвестиций, поскольку много лет нам об этом рассказывали бабушки и дедушки по всему миру.

Мне нравится кейс роста стоимости бриллиантов — кейс совершенно из ничего раздут. Одна качественная рекламная кампания от одного из крупнейших мировых производителей, объяснившая людям, что "если это обручальное кольцо, то это должен быть бриллиант", — сделала культом камешек, который фактически ничего не стоит сам по себе. Мне такие кейсы очень нравятся как предостережение, что мы как инвесторы должны помнить, насколько легко реальная ценность актива искажается маркетингом и рядом внешних факторов.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Что касается книг, то мои впечатления будут более негативными. Книга, которая принесла больше всего пользы для мирового инвестсообщества, — это, пожалуй, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Киосаки. Мне лично она кажется дичью, которая дает совершенно недейственные и супер сомнительные советы, не говоря уже о самой идеологической истории богатого папы и бедного папы, а также персоне автора, никогда после этого не подтвердившего наличие у себя ни состояния, ни опыта, и в конце концов ставшего банкротом. Тем не менее, книга имела огромное положительное влияние, несмотря на то, что внутри книги дикий трэш.

Вторая история, которую бы я выделил по схожему принципу, — это ставший культовым фильм — "Волк с Уолл-стрит". Фильм, рассказывающий историю примитивного мошенника, который просто напаривал инвесторам совершенно некачественные, мошеннические по своей сути инвестиционные продукты, и вопреки этому стал легендой и получил от зрителей даже определенное положительное восприятие.

Книга, которая на самом деле может дать людям умные советы, — это "Умный инвестор" Бенджамина Грэма. Мне кажется, что из всего, что есть в литературе о рынках ценных бумаг, эта книга наиболее взвешенно и адекватно описывает реалии. И не пытается продать идею, что инвестиции на фондовых рынках гарантированно приносят прибыль.

Я бы обеими руками голосовал за какую-то массовую популярную литературу, которая говорила бы правду, а не была популистической. Но мне такие книги не часто попадали в руки.

Во что вы больше никогда не вложитесь?

— Я никогда не вложусь в накопительное страхование жизни. Также не вложусь при сегодняшних условиях в банковские депозиты в Украине. Не вложусь в классическую жилую недвижимость, особенно для собственного проживания, в ультрадорогие автомобили, в ювелирные изделия как инвестицию.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Свобода. Чуть меньше — безопасность. Еще немного меньше — драйв.

Деньги пахнут?

— Для меня — пахнут. Мне кажется, что когда ты закрываешь базовые потребности, то, начиная с этого момента, нужно быть очень избирательным в способах зарабатывания денег.

Какой был самый дорогой урок в вашей жизни?

— У меня было несколько ошибок в жизни — каждая на сотни тысяч долларов, когда я отходил от своих же правил и инвестировал в вещи, в которых я не удосужился разобраться, сняв с себя ответственность и поверив какому-то харизматичному чуваку. Каждый раз, когда я подвергался этому искушению, я терял очень много денег.

Есть ли что-нибудь такое, что вас раздражает в инвесторах?

— Очень сильно меня раздражает безответственность, нежелание вкладывать время в изучение предмета инвестиций, желание быстро вложить деньги не разбираясь и желание всегда искать виновного, когда финансовый результат не понравился. Низкая культура потребления инвестиционных продуктов, патернализм, тотальная инфантильность — бесят меня очень сильно.

Какие финансовые мифы вас раздражают?

— Меня раздражает, когда инвесторы думают, что они способны зарабатывать ежегодно десятки процентов в валюте, не прилагая усилий. Раздражает представление в головах многих инвесторов, что, например, для лечения зубов или возведения домов нужен профессионализм, а инвестировать якобы может каждый. Раздражают завышенные ожидания относительно доходности инвестиций и завышенная вера в собственный профессионализм.