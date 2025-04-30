Тимофей Милованов: Люди сильно недооценивают эффект от длительных сбережений

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Первый мой совет — не ищите наилучшего варианта, а начинайте как можно раньше. Я начал инвестировать в 2009 году, когда вернулся после четырех лет профессорской позиции в Германии в США. Начинал с того, что откладывал и инвестировал по 5-10% от своей ежемесячной зарплаты. И жалею только о том, что не сделал этого раньше. Хотя, надо признать, в Соединенных штатах Америки инвестировать значительно легче, потому что там есть вся необходимая для этого инфраструктура.

Накануне, в 2008 году мировые фондовые рынки упали на 30%, никто не знал, что делать. В 2009 году рынки еще полностью не возобновились, но я уже начал агрессивно инвестировать. И на фоне обновления рынков мой инвестиционный портфель начал быстро расти.

Со временем я стал получать более высокую зарплату, но дополнительные средства направлял не на улучшение собственного уровня жизни, а экономил и инвестировал.

На самом деле я жил очень просто. Например, я арендовал довольно маленький дом как для американских профессоров, самый маленький, какой мог найти. Преподавая в Питтсбурге, снимал небольшую квартиру-студио, хотя был профессором. В то же время мои коллеги-профессора позволяли себе большие дома. Спал прямо на матрасе на полу. Я больше вкладывал средства в то, где я жил, чтобы вокруг был чистый воздух, природа, инфраструктура, качественная еда. Но себя я ограничивал, экономя средства.

Когда я в 2014 году начал работать в Украине — членом Совета Национального банка, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства — у меня было достаточно накоплений, чтобы, условно, если что-то пойдет не так, я смог поехать в другую страну и жить там. Возможно, не в очень дорогую страну, но в условную Португалию, имея несколько тысяч долларов в месяц на жизнь.

До полномасштабной войны 40–50% своего дохода я откладывал. Логика таких действий очень проста. Если рынок ценных бумаг ежегодно растет на 7%, то за десять лет вы можете удвоить свои сбережения. К примеру, если вы откладываете 30% своего годового дохода (понятно, что не все могут себе это позволить, но хотя бы 5 — 10% стоит пробовать откладывать), то за три года вы отложите свою годовую зарплату. А через 10 лет отложите три годовых зарплаты. Плюс за десять лет сумма удвоится за счет процентов. Таким образом, за 10 лет у вас будут накопления в размере шести годовых зарплат. А за 20 лет у вас будут накопления на сумму около 18 годовых зарплат.

Условно говоря, если вы в течение 20 лет будете откладывать ежемесячно треть зарплаты и инвестировать эти средства под 7-8% годовых, то за этот период накопите сумму в размере двадцатилетней зарплаты. И это дает вам совсем другое чувство качества жизни. Так, например, вы знаете, что при необходимости можете позволить себе купить квартиру, помочь финансово детям или родителям, оплатить образование, решить проблемы со здоровьем, переехать в другую страну и т.д.

Я всегда жил гораздо скромнее, чем большинство людей в моей профессии. В действительности я жил бедно. В частности, до начала полномасштабной войны не было собственного авто. Лишь с началом войны был вынужден приобрести машину для безопасности семьи. У меня была такая возможность, потому что долгое время ограничивал себя. Но многие люди по-другому делают: кто-то покупает "модные" телефоны, кто-то ездит в дорогие отпуска. Это тоже важно. Но, думаю, люди очень сильно недооценивают кумулятивный эффект долгосрочных сбережений и инвестирования в растущие активы. Я именно так поступаю и счастлив этим.

Вы говорите, что инвестируете преимущественно "пассивно". В какие инструменты?

— Преимущественно я покупаю индекс S&P 500. Украинцы могут делать это, в частности, через Interactive Brokers (американская транснациональная биржевая брокерская фирма — Ред.).

Украинские активы я не слишком покупаю. Рынки капитала в Украине слабы, и это большая беда. Это не дает экономике развиваться, а у людей ворует будущее. Вместе с тем американцы сильно "выезжают" за счет того, что все хотят инвестировать в американский рынок.

В свое время, приехав в Украину, я посоветовался в своем профессиональном кругу, куда коллеги инвестируют. Это тоже помогает — спросить у людей.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Ничего особенного нет. Все гораздо скучнее. Люди часто ищут быстрого заработка, но у меня никогда такого не было. Я просто пытаюсь системно инвестировать максимально возможную часть своих доходов, оптимизируя при этом расходы.

Какая из ваших удачных инвестиций была скорее везением, а не результатом рассчета?

— После того, как я начал активно инвестировать в 2009 году, рынок вырос на 30%. И это было в значительной степени везением. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что не вложил больше денег.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Я теряю, как и все, когда падает американский рынок. Вот, например, с начала года потерял 20% стоимости своих активов в результате тарифной политики Дональда Трампа. Но за прошлый год я заработал 20%. Поэтому нужно иметь немного философскую перспективу на это. Потому что потеря 20% того, что я накопил за 20 лет, это много, когда ты понимаешь, что это квартира или две. Нужно иметь "толстую кожу", чтобы на это не реагировать и не паниковать.

Знаю, что многие люди стараются активно торговать на фондовом рынке. Но вокруг меня нет людей, успешно переигравших рынок.

Некоторые инвестировали в крипту. Но там тоже нужно иметь терпение.

А вы инвестировали в крипту?

— Сам я в крипту не инвестировал. Но знаю людей, много на этом зарабатывавших, и тех, кто много терял.

Какие самые большие суммы вы зарабатывали и теряли на инвестициях?

— Не было ничего такого. Потому что я сижу в индексах. И всем рекомендую. На мой взгляд, успешные инвестиции — это очень скучная работа.

Искать что-то яркое — это ошибка. Многие хотят найти какую-то яркую инвестицию и в результате теряют средства. На мой взгляд, нужно системно диверсифицированно откладывать часть своих доходов. Это как со спортом — многие хотят приобрести спортивную форму за две недели до весеннего сезона. А на самом деле нужно всю свою жизнь каждое утро по 30 минут заниматься зарядкой. Это должна быть долгосрочная стратегическая системная работа. Это работает во всех сферах жизни, в том числе в инвестициях.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— На самом деле, я бы шел на такие ресурсы как Vanguard или другие крупные американские фонды, и начинал там разбираться. У них там есть разные калькуляторы. Очень стимулируете, когда вы не просто читаете книги, а считаете. Это мотивирует гораздо больше, чем любые книги об успехе.

Какую сумму вы держите "под подушкой", а не инвестируете? И почему?

— Я все инвестирую. Здесь я возможно неправ. Но я агрессивно рискован. У меня в основном все в Equity. Такого, чтобы я отложил 5-10% "на черный день", нет.

Параллельно я стараюсь монетизировать все, что можно. У меня есть зарплата в Киевской школе экономики. Еще я немного на Твиттере монетизируюсь. Это небольшие деньги, но они есть. Мне платят за консультации. Я провожу лекции. Все это обеспечивает мне определенную финансовую подушку. Поэтому секрет финансовой свободы состоит, в частности, в том, чтобы всегда иметь дополнительный доход.

Самое сложное в жизни — вырваться из ловушки бедности. Это вообще одна из главных задач человека. Я считаю, в частности, что у человека есть ответственность не быть бедным. Это не всегда возможно. Но сейчас возможностей больше. Они не всегда очевидны. Но они есть. Я много видел людей, даже пожилых, имеющих самые разные способы дополнительного дохода. Миллион вещей люди делают. Это нелегко. Но я думаю, что важная часть жизни — это стать финансово независимым. Не обязательно богатым, но финансово независимым.

В какие активы, по вашему мнению, можно инвестировать в Украине во время войны с минимальным риском?

— Не знаю. К сожалению, во время войны все инвестиции в Украину очень рискованны. Возможно, это сейчас будет выглядеть непопулярным, но по крайней мере честным: я думаю, что сейчас американский или европейский рынок более стабильны.

Если вы специалист на рынке ценных бумаг, можно работать и на украинском рынке. Я знаю многих людей, которые в Украине на этом много зарабатывают. Но для человека, не являющегося специалистом, это, к сожалению, рискованно. Опыт показывает, что эти инвестиции не дают достаточного дохода. Все же я бы пытался разобраться и инвестировать в западные рынки.

В какие активы, по вашему мнению, не стоит сейчас вкладываться?

— Не стоит просто держать в долларах. В гривне держать — это еще хуже.

Какую сумму денег вам даже стыдно вспоминать из-за того, что вы "спустили" ее зря?

— У меня есть такая история. В 2016 году накануне национализации ПриватБанка я положил туда деньги на депозит на очень выгодных условиях — под 20% годовых на пять лет. И вовремя не забрал деньги. Дальше последовало снижение процентной ставки и девальвация гривны. В результате из-за собственной невнимательности все, что заработал за пять лет, потерял. Это было глупо.

На самом деле, чтобы спускать куда-то деньги — это больше на рестораны бывает. А так я в принципе ничего себе не покупаю.

В 90-х, 2000-х годах я покупал квартиры. И об этом сейчас жалею — не нужно было их покупать. Надо было эти деньги вложить в международный рынок.

А еще, когда был моложе и уже имел деньги, покупал автомобили. Но что на ВАЗ-21099, что на BMW я ездил — разницы никакой нет. Одну разбил, вторую украли. Зато кучу денег потратил.

Вы когда-нибудь зарабатывали на чем-то сомнительном?

— Вы имеете в виду проституцию и наркотики (шутит — Ред.)? Нет. Такого не было.

Авантюризм у меня есть. Но я его реализую преимущественно через институты.

Вам важнее быть богатым или влиятельным?

— Это упрощенная формулировка. Я бы хотел быть свободным. И не столько влиятельным, сколько полезным. И здесь вопрос в том, что важнее: быть свободным или полезным? И то, и другое должно быть. Когда я был свободным, а это было, когда я был ученым в США, вряд ли был супер полезен для людей (не для науки). И мне этого не хватало, я не был счастлив.

Сейчас, мне кажется, я более полезен, но нельзя сказать, что свободен. И я сейчас счастливее. То есть для меня в жизни быть полезным важнее, чем быть свободным. Итак, богатство для меня не самое главное.

Во что вы никогда не вложитесь?

— Я не буду играть в казино.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Предпринимательство.

Деньги — это…?

— Это память. Это нужно объяснять, но экономист думает о деньгах как о памяти. Если у меня есть деньги, значит, общество помнит, что оно мне виновато за то, что я сделал.

Каким был самый дорогой урок в вашей жизни?

— На людей, которых я люблю, у меня есть ограниченное время на этой земле.

Деньги пахнут?

— Да, я думаю, что пахнут. И это даже важнее самих денег.

Есть ли что-нибудь, что раздражает вас в инвесторах?

— Ничего не раздражает. Я считаю, что капитализм гораздо лучшая модель, чем альтернативы.

Я могу сказать, что меня в людях раздражает. Это когда они не видят дальше своего носа. Я не люблю примитивных людей, которые не думают. Да, я не люблю тупых людей. Особенно тех, которые уверены, что они лучше других.

Финансовый миф, который вы хотели бы развенчать?

— Что для финансовой независимости нужно быть богатым. Или, что в Украине нельзя стать финансово независимым.

Лучшее, что вы купили за копейки?

— Образование. Мне докторская степень по философии обошлась условно в тысячу долларов — на билеты в США.