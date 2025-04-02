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Андрей Длигач: Совместное инвестирование существенно уменьшает риски, повышает контролируемость и эффективность бизнеса
Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы.
Сегодня наш спикер — Андрей Длигач, основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления.
Андрей, как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?
— Я инвестирую с 1991 года. Уже нет смысла сейчас рекомендовать себе тогдашнему, потому что тогда не существовало вообще ландшафта для инвестиций. Это были исключительно простые бизнес-инвестиции в equity, то есть в собственный капитал. Но уже тогда были и венчурные инвестиции. В Украине они еще не назывались стартапами, хотя фактически это были IT -стартапы.
Я инвестировал в фактически первый украинский коммерческий IT-продукт — это была система проверки правописания. Инвестиция была успешной, потому что я инвестировал в то, что сам контролировал. Параллельно я инвестировал в создание аутсорсинговых компаний. Мы тогда создали Software MacKiev.
Главной ошибкой подобных инвестиций было то, что это была инвестиция в друзей. Отсюда — мой важный совет: инвестировать можно в команды, которым ты доверяешь, у которых есть драйв, настоящее увлечение продуктом, и при этом есть четкий план, понимание бизнес-модели, умение считать деньги. И все это важнее, чем давать деньги друзьям. Друзья часто компенсируют недостаток эффективности бизнес-модели или собственной вовлечённости иллюстрацией хороших отношений. Это скорее путь потерять друзей, а не заработать деньги.
Если вы готовы забыть об определенной сумме денег и вам очень хочется помочь друзьям, не рассматривайте это как инвестицию. Рассмотрите это как бизнес-ангельство. Вы даете деньги для того, чтобы другие могли научиться на ваших деньгах.
На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?
— Из последнего — большой проект, который мы придумали вместе с моим другом, по производству альтернативных молочных продуктов на протеинах. Нашли единомышленника среди производителей молочной продукции — компанию "Дживальдис" Олега Захаряна. Параллельно с развитием этого проекта решили заработать денег в текущем режиме на создании традиционных молочных продуктов.
С учетом того, что рынок традиционных молочных продуктов перенасыщен, мы решили реализовать идею брендовых продуктов. Моя команда проинвестировала в создание бренда "Mimimilk", совершенно иного с точки зрения маркетинга. Мы быстро запустили этот проект в начале полномасштабной агрессии России против Украины, хотя готовили его заранее. Запустили его во многом как социальный проект, прибыль перечисляли в поддержку ВСУ. Проект взлетел, продажи быстро вышли на уровень сотен миллионов гривен. И в тот момент, когда проект оказался коммерчески успешным, производственный партнёр решил, что дальше он сможет без нас.
И все наши инвестиции фактически обнулились. Почему это произошло? Потому что мой товарищ, с которым мы вместе реализовывали этот проект с нашей стороны, считал, что главное — поддерживать диалог и активные производственные отношения с партнером. И это, казалось бы, является гарантией партнерства. Но действительно гарантией партнерства является правильная юридическая форма и ваш постоянный контроль. Как только вы позволяете кому-то контролировать ключевую точку проекта, — вы проиграли. Контроль должен быть за юридическим голосованием, за торговыми марками и т.д. Если вы не можете этого делать, — не входите в бизнес, который вы не контролируете.
Инвестируйте через другие инструменты — через фондовый рынок, через инструменты совместного инвестирования. Стройте систему противовесов, создавайте предохранители, ведите бизнес максимально публично и разбирайтесь в нем, знайте, что происходит, будьте в курсе того, что происходит в вашем бизнесе.
А вы можете озвучить суммы ваших потерь на этом проекте?
— Это десятки миллионов гривен. Также это миллиарды гривен утраченных оборотов.
Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?
— Есть успешные стартапы и системные бизнесы. К примеру, финансово-технологическая компания Investudio, которая занимается сервисами технологизации инвестирования, созданием специальных инструментов инвестирования и сопровождения персональных инвестиций. Объем инвестиций составил сотни тысяч долларов. Компания активно развивается с 2020 года, работает на нескольких рынках. Начиналось как стартап, а сейчас это системный бизнес. За четыре года капитализация компании выросла в десять раз.
В 2018 году я проинвестировал в бизнес-сообщество Board. Размер инвестиций составил несколько сотен тысяч долларов. За счет правильного контроля и распределения влияния в партнерских отношениях за последние три года получили рост капитализации в четыре раза. Масштабирование бизнеса происходит за счет максимальной открытости и развития партнерской модели. При этом минимизация рисков такого бизнеса происходит благодаря тому, что все входящие в партнерство доверяют ценности и принятие решений этическому комитету, который пользуется абсолютным доверием.
Кроме инвестиций в equity, я инвестирую в другие сферы, в частности в крипту, в цифровизацию медицины, в фондовые рынки. В американский фондовый рынок, а не украинский. Хотя я работаю над тем, чтобы в Украине был создан цивилизованный крупный фондовый рынок, сам я инвестирую пока в американский фондовый рынок. Потому что там есть гарантированный стратегический рост, там есть резервный фонд, пенсионный фонд, семейный фонд. Все это — в основном американский фондовый рынок.
Расскажите о своем опыте инвестирования в крипту.
— У меня есть положительный опыт инвестирования в криптовалюты. Я инвестировал в несколько ICO (форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют — ред.) криптовалют, в частности, в украинскую криптовалюту Sl8, или Slate (первая украинская криптосоциальная экосистема, где у каждого пользователя есть криптокошелек — ред.). Моя инвестиция выросла двадцатикратно. Я вышел из этой инвестиции. Это была очень интеллектуальная инвестиция. Мы были не только инвесторами, но и консультантами. Мои инвестиции в крипту — это преимущественно инвестиции в будущее. Я не инвестирую ради прибыли в фиатных деньгах. Полагаю, что крипта будет одним из фрагментов будущего. И всем советую.
Если вы пытаетесь переиграть условный BlackRock (одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении — ред.) в крипте, то вы, скорее всего, проигрываете. Там меньше про математику, больше — о поведенческой экономике и о влиянии. Это управляемая система, ею управляют, и управляют точно не в ваших интересах. Но если вы считаете, что за криптой будущее, покупайте крипту. В тот момент, когда она станет реализованным будущим, она у вас будет.
Но не пытайтесь заработать на текущих операциях. Верите — покупайте себе на будущее, не верите — не пытайтесь заработать на коротких падениях или росте.
На фондовом рынке так можно. Поскольку это огромная система с балансами и противовесами, с историей и будущим, со стоимостью и ценностью, стоящей за капитализацией бизнеса. В крипте этого нет. Ценность криптовалют не измеряется действующей экономической моделью, а скорее футурологией.
Сам я понемногу докупаю криптовалюту, особенно когда есть спады вроде текущего.
А что это за криптовалюта?
— В основном — биткоин. Я не очень верю в эфир.
С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?
— Если речь идет об инвестировании в фондовые рынки, то там следует использовать всю мощь современных инструментов. Не пытаться, например, купить только акции Apple или Tesla. Нужно делать портфель, он рассчитывается, защищается опционами и другими активами, вроде золота или облигаций. Минимальный эффективный инвестиционный портфель на фондовом рынке — от 30 тысяч долларов.
В крипту можно инвестировать любую сумму. Но напомню еще раз: это не инвестиции, которые создадут вам пенсионный фонд. Это ваша инвестиция в будущую экономику, которая, возможно, наступит через несколько лет. Однако не инвестируйте в криптовалюту ваши последние деньги или средства, которые вы хотите накопить на какую-нибудь крупную покупку.
Что касается инвестиций в недвижимость — я советую не покупать квартиры, а совместно инвестировать в коммерческую недвижимость, возможно даже в формате флипинга (это тип инвестирования в недвижимость, когда человек покупает ее не для личного пользования, проживания или аренды, а для дальнейшей быстрой перепродажи с получением прибыли — ред.). Коммерческую недвижимость отлично сдавать в аренду крупным розничным сетям на условиях долгосрочных договоров с перспективой выкупа помещений.
Если вы думаете, что можно нормально заработать на сдаче квартир в аренду — вынужден разочаровать. Это далеко не самая лучшая инвестиция.
Что касается инвестирования в стартапы — это рискованная инвестиция, и она не должна быть основной. На самом деле эффективность стартапов в Украине существенно ниже 5%. Коммерчески успешными становятся 0,5% стартапов. Поэтому инвестировать в стартапы стоит только тогда, когда это ваша тема, в которой вы хорошо разбираетесь, когда вы верите в команду, видите нормальную бизнес-модель и готовы посвящать контролю и развитию стартапа время, компетенции и собственные связи. Такой подход увеличивает вероятность успеха бизнеса и получения существенных прибылей на вложенный капитал в будущем.
И это необязательно должно быть IT-стартап. Это может быть открытие цветочного магазина или кафе. Но это кафе должно быть рядом с вами, куда вы сможете привести свое коммьюнити.
Следующий тип инвестиций — франшизы. Эта бизнес-модель доказала свою эффективность. Вам дают фактически готовый бизнес, и ваша задача — организовать его работу в конкретной точке, проинвестировав определенную сумму средств. Франшиза дает меньшую прибыльность, чем самостоятельный бизнес, но значительно снижает риски для старта. Франшиз в Украине много и смело можно идти в такой бизнес. Особенно это актуально, если в будущем вы хотите заниматься собственным бизнесом и вам нужен опыт. На франшизе вы можете научиться управленческим технологиям, системности и набить шишки там, где помягче.
В какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском? С какими инвестициями следует подождать до "после войны"? А какие инвестиции "выстрелят" после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?
— В настоящее время взвешенной идеей является инвестирование в оборонпром. Я сам активно инвестирую. Не жду там капитализации, но как экономист убежден, что именно в этой сфере будет основной рост капитализации в будущем. Сейчас же подобные инвестиции — это, скорее, эффективный способ размещения финансового ресурса для увеличения эффекта помощи Силам обороны Украины.
Если ты покупаешь дроны, это помощь нашим защитникам. А если ты инвестируешь в инженерную команду и производство дронов в Украине, то твои средства в результате дадут существенно большее количество дронов.
Следующие отрасли, в которые следует инвестировать, — технологии переработки продуктов питания и медицинские технологии.
Как инвестировать в подобные производства? Есть ли специализированные площадки для этого?
— Конечно, сложно инвестировать, потому что в Украине нет фондового рынка. Но, например, есть площадка "Inzhur" Андрея Журжия, дающая возможность инвестировать даже незначительные суммы в крупные амбициозные проекты.
Есть возможность инвестировать в формат совместного инвестирования через инструмент кооперативов.
Но, к сожалению, в Украине только сейчас подошли к венчурному инвестированию, к пенсионной реформе, которая позволит перезапустить фондовый рынок в Украине. Это только начало.
Есть ли отрасли или инструменты, в которые не стоит инвестировать в Украине во время войны?
— Нет таких секторов. Проекты в секторе логистики, производства стекла, жилищного строительства — все они правильные и своевременные. Развивается даже сфера моды. Казалось бы, какая мода во время войны? Но мы видим, как растут украинские производители одежды. Активно развивается производство мебели и древесных конструкций. Всё это имеет смысл.
Не стоит инвестировать туда, где вы не видите мотивированную команду, прозрачность управления, четкий бизнес-план. Инвестируйте совместно с кем-то, инвестируйте через бизнес-сообщества. Совместное инвестирование значительно уменьшает риски, повышает контролируемость и эффективность бизнеса.
Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?
— Мир очень быстро меняют. Меняют те, кто хочет построить другой мир — мир киберократии, с другой логикой фондовых рынков и работой экономики. Поэтому я не советую много Рэя Далио или даже Уоррена Баффета. Я советую подписаться на Андрея Масло, на Ивана Компана, на тех, кто делает хорошую качественную аналитику, не гонится за хайпом, на тех, кто стратегически анализирует процессы перемен.