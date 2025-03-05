Артём Щербина: Украина точно станет туристическим хабом после войны

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или в собственный бизнес? Подобные советы зачастую слишком абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их достичь собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Артем Щербина, директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционно-банковской компании Capital Times.

Артём, расскажите о своем старте в инвестициях? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Я заинтересовался инвестированием еще будучи студентом. Это был, наверное, 2005-2006 год — период бурного роста фондовых рынков по всему миру, даже в Украине. Тогда все об этом писали. В Украине выходило специализированное деловое издание "ИнвестГазета". И я активно изучал все, что связано с фондовым рынком. Познакомился с биографией всемирно известного инвестора Уоррена Баффета.

Есть замечательная книга, написанная в соавторстве его невесткой Мэри Баффет, — "Баффетология. Секреты стратегии величайшего в мире инвестора". Это книга о стиле инвестирования Уоррена Баффета и о нем как личности. Эта книга стала фундаментом моего пути в инвестиции, показала, как можно инвестировать — не трейдингом заниматься, не спекулированием, а именно разумным, долгосрочным, рациональным вложением в те или иные активы.

Это был очень интересный для меня опыт. Университет ничего подобного не давал. Хотя, безусловно, много полезной профессиональной информации было получено и в университете.

Во время обучения в магистратуре я попал в компанию по управлению активами, где впервые вживую увидел торговые терминалы Bloomberg, понял, что на украинском фондовом рынке есть крупные компании. В тот момент рынок был очень активен. Это был 2007 год, накануне глобального финансового кризиса. Но тогда, в 2007 году, рынок еще был на подъеме. Помню, что в том году украинский индекс PFTS показал рекордный рост. Тогда я еще не инвестировал, наблюдал, как это работает.

В тот период со мной произошла любопытная история. Я как раз окончил университет, получил диплом. Уже тогда работал (правда, не по специальности), начал неплохо зарабатывать. И вот окончив университет, я решил покинуть хорошо оплачиваемую работу… и искать место по специальности. В результате в кризисный для фондового рынка год, когда всех на этом рынке увольняли, я искал там работу. Потратил на поиски не менее полугода. Итак, отвечая на вопрос "Что бы вы порекомендовали себе юному?" — я бы порекомендовал не увольняться, когда некуда идти.

Но работу я нашел. Это был маленький брокер. Сейчас его на рынке уже нет. Тогда, в 2009-2010 годах, в Украине началась эра интернет-трейдинга, когда доступ к торгам получили простые люди, порог входа на рынок стал очень низким. Это был очень бурный период. По-моему, до 2014 года был лучший период развития фондового рынка Украины. Был инструментарий для инвестирования — акции, облигации; развивались деривативы — фьючерсы, а также опционы. Можно было хеджировать валютные опасности.

По-моему, до 2014 года был лучший период развития фондового рынка Украины

Но потом произошла российская агрессия.

Следует понимать, что инфраструктура фондового рынка Украины исторически развивалась исключительно на российском капитале, а профильное украинское законодательство фактически копировало законодательство РФ. И даже фондовые биржи в Украине — ПФТС, Украинская биржа — в определенный период времени принадлежали российскому капиталу. Это был этап эволюционного развития украинского фондового рынка. После событий 2014 года все это остановилось. С тех пор в Украине не нашлось ни одного крупного игрока, который восстановил бы рынок хотя бы с технологической точки зрения.

Уже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году государственная потребность в "рекламе" военных облигаций позволила активизировать фондовый рынок как минимум в сегменте ОВГЗ. И это мировая практика — во время войн военные облигации традиционно широко распространены. Я думаю, что при расширении инструментария это станет фундаментом для следующего этапа развития украинского фондового рынка.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Если мы говорим об инвестициях, то понятно, что, например, инвестировать со $100 — это не об инвестициях. Это не интересно ни математически, ни с точки зрения приобретения опыта. Хотя для кого-то $100 может быть существенной суммой. Но в таком случае лучше вообще не инвестировать. Или понять, как сделать эту сумму несущественной для себя.

Начинать инвестировать можно, например, с $1000. Но если значительного стартового капитала нет, а инвестировать хочется, то нет лучшей стратегии, чем регулярное пополнение собственного "инвестиционного фонда". Можно, например, инвестировать ежеквартально по тысяче долларов, и делать это лет пять подряд. Укладываться можно в простые, понятные, популярные инструменты. И это почти гарантированная стратегия долгосрочного успеха. Не нужно искать какие-нибудь необычные инструменты, которые потенциально могут "выстрелить" в будущем. Достаточно понимать, что глобальные рынки на горизонте 10-15 лет статистически растут.

Вкладываться можно в простые, понятные, популярные инструменты. И это почти гарантированная стратегия долгосрочного успеха

Например, за всю историю самого популярного американского индекса S&P 500 не было такого периода в 13 лет, чтобы он показывал отрицательный результат. На меньшем горизонте времени, конечно, падения происходили. Так что если инвестировать в этот индекс регулярно в течение длительного периода времени, то текущая точка входа вообще не важна.

Если мы говорим именно об инвестировании, то либо нужно уже иметь сложившийся капитал и в таком случае более взвешенно подходить к выбору активов для инвестирования, либо, если капитала недостаточно, выбрать тактику регулярного пополнения собственного "инвестиционного фонда", что почти гарантированно обеспечит прибыльность на длинном горизонте времени. Это если мы говорим о глобальных инвестициях.

В Украине сейчас порог инвестиций минимален. Те же ОВГЗ можно купить за 1 тысячу гривен. Но я не вижу сейчас достаточно инструментария в Украине, который можно было бы считать хорошей инвестицией. Например, украинцы привыкли инвестировать в недвижимость, но с точки зрения стоимости в валюте это далеко не самый стабильный актив.

Какие активы, по вашему мнению, можно инвестировать во время войны с минимальным риском? А с какими инвестициями стоит подождать до "после войны"? Возможно, какие-то инвестиции выстрелят после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

— Исходя из ограниченности выбора, ОВГЗ остаются лучшим инструментом соотношения риска и доходности, поскольку государственные облигации гарантированы государством. Что касается доходности гривневых ОВГЗ, то, как показывают расчеты, она выше, чем заработок на валюте за счет девальвации гривны. Даже в условиях войны. НБУ хорошо делает свою работу, и гривна держится крепко. В таких условиях ОВГЗ остается очень интересным инструментом. Плюс — он ликвидный. То есть, если вдруг срочно нужны деньги, то облигации можно быстро продать и получить средства. В отличие, например, от квартиры.

Актив, который сейчас набирает популярность, — земля. По расчетам, вложения в землю как минимум перекрывают девальвацию гривны. Плюс — перекрывают инфляцию в валюте. К примеру, для украинских военных, зарабатывающих средства в гривне, вложение в землю — однозначно интересный инструмент. С другой стороны, например, для топменеджеров крупных корпораций, часто получающих зарплаты, привязанные к иностранной валюте, земля уже не выглядит столь интересным инвестиционным инструментом.

Это те инструменты, которые сейчас находятся в Украине. К сожалению, акций как инструмента инвестирования в Украине сейчас почти нет. Корпоративные облигации не интересны физическим лицам, так как с дохода по ним нужно платить налоги.

ОВГЗ остаются лучшим инструментом по соотношению риска и доходности, поскольку государственные облигации гарантированы государством

ОВГЗ остаются лучшим инструментом по соотношению риска и доходности, поскольку государственные облигации гарантированы государством. Следующий способ заработка вряд ли можно считать инвестициями, но имеем что имеем. Многие небольшие компании в Украине нуждаются в оборотных средствах. Владея свободными средствами, вы можете приобщаться к софинансированию подобных бизнесов, которые в будущем будут отдавать вам часть прибыли.

А какие существуют механизмы привлечения подобных инвестиций в бизнес?

— Речь, конечно, не идет о ценных бумагах. Это могут быть определенные договоренности. Не обязательно должны быть контрактные отношения.

Некоторые более прогрессивные компании могут привлекать средства в капитал — в таком случае вы становитесь акционером компании. Некоторые компании в принципе открыты для долгового финансирования. Есть такое понятие как бридж-финансирование, когда на определенный промежуток времени вы предоставляете компании ссуду, являющуюся фактически прямым контрактом.

Есть ли в Украине какие-то платформы, помогающие желающим профинансировать бизнесы, нуждающиеся в оборотных средствах?

— Есть консультанты и компании, которые, в том числе, привлекают средства — либо через собственные платформы, либо через венчурные и корпоративные фонды, которые затем распределяют эти средства на отдельные бизнесы.

В Украине также действуют краудфандинговые платформы. К таким платформам можно обратиться и они подскажут, как можно профинансировать бизнесы, нуждающиеся в дополнительных средствах.

Возвращаясь к теме инвестиций в недвижимость, я бы не назвал подобные инвестиции во время войны удачным решением. Шанс, существовавший в начале полномасштабной войны, когда можно было проинвестировать в дешевевшую недвижимость, в расчете на дальнейшее ее подорожание, уже наверняка прошел. Есть ли уверенность, что после войны цены на недвижимость значительно вырастут? Далеко не факт.

С другой стороны, мы видим статистику НБУ по остаткам средств на счетах физических лиц в банках, — они бьют рекорды. Это означает, что есть отложенный спрос. Но вряд ли значительная часть этих средств уйдет именно в недвижимость.

Что может "выстрелить" после войны? Теоретически это может быть та же земля. Сейчас есть ситуация, когда украинская земля по сравнению с другими странами Европы на порядок дешевле. Так что потенциально земля может значительно вырасти в цене.

Думаю, что неплохой инвестицией может быть отрасль рекреации, поскольку за время войны бренд Украины стал более узнаваемым. Станем ли мы туристическим хабом после войны? Точно станем. Поэтому отрасль рекреации может неплохо расти в первые послевоенные годы.

Мне кажется, что неплохо будет развиваться логистическая инфраструктура в Украине.

Многие бизнесы после войны будут активно привлекать ветеранов и инвалидов. Подобные бизнесы смогут претендовать на помощь государства, так что инвестирование в такие проекты потенциально будет иметь пользу и для ветеранов, и для государства, и для бизнесов.

Есть ли такие инвестиционные инструменты, в которые не желательно вкладываться во время войны?

— К примеру, с одной стороны здравый смысл подсказывает, что вроде бы и не стоит покупать землю на севере Черниговской области у границы с Россией. Но все равно эта земля иногда растет в цене.

Сейчас, мне кажется, нет смысла покупать еврооблигации Украины. Они сильно выросли в цене. Но там такие условия выплат, что еще нужно, чтобы они в принципе состоялись. Я, честно говоря, не знаю, откуда может быть активный спрос на такой инструмент. Остается очень много вопросов. И рационального ответа на вопрос, стоит ли покупать сейчас еврооблигации, у меня нет. Там сейчас "математика" такова, что это просто не интересно инвестору. То есть внешний долг Украины сейчас — очень рискованная инвестиция. Я рекомендовал инвестировать во внешний долг в начале войны, когда его цена упала до 20% от номинала. Но не сейчас.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег, и какие выводы сделали?

— Основные потери были в начале карьеры. Это был 2009 год, период восстановления после глобального финансового кризиса, когда рынки начинали снова расти. Тогда я фокусировался на украинских активах. В то время своего капитала еще не было, поэтому я обратился к родителям. Мама дала мне небольшую сумму, и мы неплохо заработали. В тот период безумно росли в цене акции "Мотор Сичи", "Азовстали", "Укрнафты". Так, например, несмотря на корпоративный конфликт государства с Игорем Коломойским как акционером "Укрнафты", акции компании дорожали почти на 100% ежемесячно. Это была безумная динамика — там тяжело было не заработать.

Сочетание макроэкономических знаний и финансовой грамотности повышает шансы на заработок

На этом фоне я попросил у отца денег для инвестиций. И отец дал мне 100 тысяч гривен — это были для меня очень большие деньги, в то время это был эквивалент 12 тысяч долларов. И когда я вложился в рынок на этапе роста, со временем он перестал расти. Это была моя самая большая потеря. Эти деньги не были потеряны полностью. Но эмоционально это была самая большая потеря. И это была лучшая учеба, которую можно было получить в том возрасте. И очень плохо, когда подобные случаи возникают у людей, уже имеющих семьи. Это значит, что у вас что-то не так с финансовой грамотностью.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Фундамент личного капитала — это инвестиции в ОВГЗ в 2019 году. Тогда сложилась интересная ситуация — доходность по облигациям превышала 22% годовых. На этом фоне остановилась девальвация гривны. Я собрал отовсюду, где мог, средства и вложил в ОВГЗ. Уоррен Баффет тогда бы сказал, что все яйца не стоит класть в одну корзину. Но это был именно тот кейс. Я взял на себя этот риск, потому что на тот момент понимал, что это за инструмент, и понимал экономическую среду. Таким образом, за год я заработал более 20% в гривне, плюс — за счет ревальвации гривни я заработал дополнительно. Суммарно — в эквиваленте 27% годовых в долларе. На украинских облигациях я обыграл тогда S&P 500.

Такая ситуация была еще один раз в Украине — это был уже военный 2023 год. Но тогда я не пошел в эту историю. Облигации тогда давали около 20% годовых, а курс гривны при этом был зафиксирован НБУ на уровне 36,6 доллара.

Кроме того, тогда появилась еще одна возможность для заработка — так называемые конвертационные депозиты. Это был отличный инструмент. Для тех, кто понимал, что происходит и сумел этим воспользоваться, доходность доходила до 30% годовых в валюте.

Украина вообще очень часто дает хорошие и даже безопасные возможности для заработка. Потому этот фокус надо держать. Но если мы говорим о долгосрочном диапазоне, то, к сожалению, в Украине очень много нестабильности. Поэтому личный и клиентский капитал я в большей степени ориентирую на глобальные рынки.

Мой совет инвесторам — синергия понимания макроэкономической ситуации и финансового инструментария может дать много возможностей. Если есть понимание экономических процессов, направлений движения глобальной экономики или экономики конкретной страны, то можно изыскивать инвестиционный инструментарий, оптимально подходящий под особенности экономической ситуации.

Другими словами, сочетание макроэкономических знаний и денежной грамотности увеличивает шансы на заработок.

Назовите две или три книги, которые изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— По ненаучной литературе я бы рекомендовал почитать книгу Майкла Льюиса "Покер лжецов". Это книга о внутренней кухне инвестиционного банкинга.

Рекомендую почитать "Финансист" Теодора Драйзера — прекрасная книга. И хотя это уже классика, но она отлично передает чувство рынка.

Сочетание макроэкономических знаний и финансовой грамотности повышает шансы на заработок

Также я бы порекомендовал почитать Рэя Далио — известного инвестиционного банкира. У него много книг. Очень классная литература. Рекомендую.

Ну и определенно нужно читать истории успеха крупных компаний. Как минимум стоит прочитать книгу Джима Коллинза "От хорошего к большому: почему некоторые компании совершают прорыв, а другие нет".

Сейчас читаю книгу Рейда Гоффмана "Мастера масштабирования".

А для родителей с детьми идеальная книга — "Пес по имени Мани".