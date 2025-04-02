Андрій Длігач: Спільне інвестування суттєво зменшує ризики, підвищує контрольованість і ефективність бізнесу

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Андрій Длігач, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення.

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Пане Андрію, як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Я інвестую з 1991 року. Вже немає сенсу зараз щось рекомендувати собі тодішньому, бо тоді не існувало взагалі ландшафту для інвестицій. Це були виключно прості бізнесові інвестиції в equity, тобто у власний капітал. Але вже тоді були й венчурні інвестиції. В Україні вони ще не називалися стартапами, хоча фактично це були IT-стартапи.

Я інвестував у фактично перший український комерційний IT-продукт — це була система перевірки правопису. Інвестиція була успішною, бо я інвестував у те, що сам контролював. Паралельно я інвестував у створення аутсорсингових компаній. Ми тоді створили Software MacKiev.

Головною помилкою подібних інвестицій було те, що це була інвестиція в друзів. Звідси — моя важлива порада: інвестувати варто в команди, яким ти довіряєш, у яких є драйв, справжнє захоплення продуктом, і при цьому є чіткий план, розуміння бізнес-моделі, вміння рахувати гроші. І все це важливіше, ніж давати гроші друзям. Друзі дуже часто компенсують нестачу ефективності бізнес-моделі чи власної залученості ілюстрацією гарних стосунків. Це швидше шлях втратити друзів, а не заробити гроші.

Якщо ви готові забути про певну суму грошей і вам дуже хочеться допомогти друзям, — не розглядайте це як інвестицію. Розглядайте це як бізнес-ангельство. Ви даєте кошти для того, щоб інші могли навчитися на ваших грошах.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— З останнього — великий проект, який ми придумали разом з моїм другом, щодо виробництва альтернативних молочних продуктів на протеїнах. Знайшли однодумця серед виробників молочної продукції — компанію "Дживальдіс" Олега Захаряна. Паралельно з розвитком цього проекту вирішили заробити гроші поточно на створенні традиційних молочних продуктів.

З урахуванням того, що ринок традиційних молочних продуктів перенасичений, ми вирішили реалізувати ідею брендових продуктів. Моя команда проінвестувала у створення бренду "Mimimilk", абсолютно інакшого з точки зору маркетингу. Ми швидко запустили цей проект на початку повномасштабної агресії Росії проти України, хоча готували його заздалегідь. Запустили його великою мірою як соціальний проект, прибуток перераховували на підтримку ЗСУ. Проект злетів, продажі швидко вийшли на рівень сотень мільйонів гривень. І в той момент, коли проект виявився комерційно успішним, виробничий партнер вирішив, що далі він зможе без нас.

І всі наші інвестиції фактично обнулились. Чому так сталося? Тому що мій товариш, з яким ми разом реалізовували цей проект з нашого боку, вважав, що головне — підтримувати діалог і активні виробничі відносини з партнером. І це, буцімто, є гарантією партнерства. Але насправді гарантією партнерства є правильна юридична форма і ваш постійний контроль. Як тільки ви дозволяєте комусь контролювати ключову точку проекту, — ви програли. Контроль має бути над юридичним голосуванням, над торговими марками, тощо. Якщо ви не можете цього робити, — не входьте в бізнес, який ви не контролюєте.

Інвестуйте через інші інструменти — через фондовий ринок, через інструменти спільного інвестування. Будуйте систему противаг, створюйте запобіжники, ведіть бізнес максимально публічно і розбирайтесь в ньому, знайте, що відбувається, будьте в курсі того, що відбувається у вашому бізнесі.

А ви можете озвучити суми ваших втрат на цьому проекті?

— Це десятки мільйонів гривень. Також це мільярди гривень втрачених оборотів.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Є успішні стартапи і системні бізнеси. Наприклад, фінансово-технологічна компанія Investudio, яка займається сервісами технологізації інвестування, створенням спеціальних інструментів інвестування і супроводження персональних інвестицій. Обсяг інвестицій склав сотні тисяч доларів. Компанія активно розвивається з 2020 року, працює на декількох ринках. Починалась як стартап, а зараз це системний бізнес. За чотири роки капіталізація компанії зросла вдесятеро.

В 2018 році я проінвестував у бізнес-спільноту Board. Розмір інвестицій склав кількасот тисяч доларів. За рахунок правильного контролю і розподілу впливу в партнерських відносинах отримали за останні три роки зростання капіталізації в чотири рази. Масштабування бізнесу відбувається за рахунок максимальної відкритості та розвитку саме партнерської моделі. При цьому мінімізація ризиків такого бізнесу відбувається завдяки тому, що всі, хто входить в партнерство, довіряють цінності та ухвалення рішень етичному комітету, який користується абсолютною довірою.

Окрім інвестицій в equity, я інвестую в інші сфери, зокрема в крипту, в цифровізацію медицини, в фондові ринки. В американський фондовий ринок, не український. Хоча я працюю над тим, щоб в Україні був створений цивілізований великий фондовий ринок, сам я інвестую поки що в американський фондовий ринок. Бо там маю гарантоване стратегічне зростання, там маю резервний фонд, пенсійний фонд, сімейний фонд. Все це переважно американський фондовий ринок.

Розкажіть про свій досвід інвестування в крипту.

— Маю позитивний досвід інвестування в криптовалюти. Я інвестував у декілька ICO (форма залучення інвестицій в нові технологічні проекти та стартапи у вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют — ред.) криптовалют, зокрема в українську криптовалюту Sl8, або Slate (перша українська криптосоціальна екосистема, де в кожного користувача є криптогаманець у блокчейні Stellar — ред.). Моя інвестиція зросла двадцятикратно. Я вийшов з цієї інвестиції. Це була дуже інтелектуальна інвестиція. Ми були не лише інвесторами, але й консультантами. Мої інвестиції в крипту — це переважно інвестиції в майбутнє. Я не інвестую заради прибутку в фіатних грошах. Вважаю, що крипта буде одним із фрагментів майбутнього. І всім раджу.

Якщо ви намагаєтесь переграти умовний BlackRock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів в управлінні — ред.) в крипті, то ви скоріш за все програєте. Там менше про математику, більше — про поведінкову економіку і про вплив. Це керована система, нею управляють, і управляють точно не у ваших інтересах. Але якщо ви вважаєте, що за криптою майбутнє, — купуйте крипту. В той момент, коли вона стане реалізованим майбутнім, вона у вас буде.

Але не намагайтесь заробити на поточних операціях. Вірите — купуйте собі на майбутнє, не вірите — не намагайтеся заробити на коротких падіннях чи зростаннях.

На фондовому ринку так можна. Бо це величезна система з балансами і противагами, з історією і майбутнім, з вартістю і цінністю, яка стоїть за капіталізацією бізнесу. В крипті цього немає. Цінність криптовалют не вимірюється чинною економічною моделлю, а скоріше — футурологією.

Сам я потроху докуповую криптовалюту, особливо коли є спади на кшталт поточного.

А що це за криптовалюта?

— Переважно — біткоїн. Я не дуже вірю в ефір.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— Якщо мова йде про інвестування в фондові ринки, то там варто використовувати всю потужність сучасних інструментів. Не намагатися, наприклад, купити лише акції Apple чи Tesla. Потрібно робити портфель, він обраховується, захищається опціонами та іншими активами, типу золота чи облігацій. Мінімальний ефективний інвестиційний портфель на фондовому ринку — від 30 тисяч доларів.

В крипту можна інвестувати будь-яку суму. Але нагадаю ще раз: це не ті інвестиції, які створять вам пенсійний фонд. Це ваша інвестиція в майбутню економіку, яка можливо настане за кілька років. Проте не інвестуйте в криптовалюту ваші останні гроші чи кошти, які ви хочете накопичити на якусь велику покупку.

Що стосується інвестицій в нерухомість — я раджу не купувати квартири, а спільно інвестувати в комерційну нерухомість, можливо навіть в форматі фліпінгу (це тип інвестування в нерухомість, коли людина купує її не для особистого користування, проживання чи оренди, а для подальшого швидкого перепродажу з отриманням прибутку — ред.). Комерційну нерухомість чудово здавати в оренду великим роздрібним мережам на умовах довгострокових контрактів з перспективою викупу приміщень.

Якщо ви думаєте, що можна нормально заробити на здачі квартир в оренду, - змушений розчарувати. Це далеко не найкраща інвестиція.

Що стосується інвестування в стартапи — це ризикована інвестиція, і вона не повинна бути основною. Насправді ефективність стартапів в Україні суттєво нижча за 5%. Комерційно успішними стають 0,5% стартапів. Тому інвестувати в стартапи варто лиш тоді, коли це ваша тема, в якій ви гарно розбираєтесь, коли ви вірите в команду, бачите нормальну бізнес-модель і готові присвячувати контролю і розвитку стартапу час, компетенції та власні зв’язки. Такий підхід збільшує ймовірність успіху бізнесу і отримання суттєвих прибутків на вкладений капітал в майбутньому.

І це необов’язково має бути IT-стартап. Це може бути відкриття квіткового магазину чи кав’ярні. Але ця кав’ярня має бути поруч з вами, куди ви зможете привести своє ком’юніті.

Наступний тип інвестицій — франшизи. Ця бізнес-модель довела свою ефективність. Вам дають фактично готовий бізнес, і ваша задача — організувати його роботу в конкретній точці, проінвестувавши певну суму коштів. Франшиза дає меншу прибутковість, ніж самостійний бізнес, але суттєво знижує ризики для старту. Франшиз в Україні багато, і сміливо можна йти в такий бізнес. Особливо це актуально, якщо в майбутньому ви хочете займатися власним бізнесом і вам потрібен досвід. На франшизі ви можете навчитися управлінським технологіям, системності і набити шишки там, де м’якше.

У які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком? З якими інвестиціями варто почекати до "після війни"? А які інвестиції "вистрелять" після війни, але вкладатися потрібно вже зараз?

— Наразі зваженою ідеєю є інвестувати в оборонпром. Я сам активно інвестую. Не чекаю там капіталізації, але як економіст переконаний, що саме в цій сфері буде основне зростання капіталізації в майбутньому. Зараз же подібні інвестиції — це радше ефективний спосіб влаштування фінансового ресурсу для збільшення ефекту допомоги Силам оборони України.

Якщо ти купуєш дрони, то це допомога нашим захисникам. А якщо ти інвестуєш в інженерну команду і виробництво дронів в Україні, то твої кошти в результаті дадуть суттєво більшу кількість дронів.

Наступні галузі, куди варто інвестувати, — технології переробки продуктів харчування та медичні технології.

Як інвестувати в подібні виробництва? Чи є спеціалізовані майданчики для цього?

— Звичайно, складно інвестувати, бо в Україні немає фондового ринку. Але, наприклад, є майданчик "Inzhur" Андрія Журжія, який дає можливість інвестувати навіть незначні суми у великі амбіційні проекти.

Є можливість інвестувати в форматі спільного інвестування через інструмент кооперативів.

Але, на жаль, в Україні лише зараз підійшли до венчурного інвестування, до пенсійної реформи, яка дасть можливість перезапустити фондовий ринок в Україні. Це лише початок.

Чи є галузі або інструменти, в які не варто інвестувати в Україні під час війни?

— Немає таких секторів. Проекти в секторі логістики, виробництва скла, житлового будівництва — всі вони правильні і своєчасні. Розвивається навіть сфера моди. Здавалося б, яка мода під час війни? Але ми бачимо, як зростають українські виробники одягу. Активно розвивається виробництво меблів і дерев’яних конструкцій. Все це має сенс.

Не варто інвестувати туди, де ви не бачите замотивовану команду, прозорість управління, чіткий бізнес-план. Інвестуйте спільно з кимось, інвестуйте через бізнес-спільноти. Спільне інвестування суттєво зменшує ризики, підвищує контрольованість і ефективність.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Світ дуже швидко змінюють. Змінюють ті, хто хоче побудувати інший світ — світ кіберократії, з іншою логікою фондових ринків і роботою економіки. Тому я не раджу багато Рея Даліо чи навіть Воррена Баффета. Я раджу підписатися на Андрія Масло, на Івана Компана, на тих, хто робить гарну якісну аналітику, не женеться за хайпом, на тих, хто стратегічно аналізує процеси змін.