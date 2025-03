Петро Чернишов: Ніколи не ухвалюйте емоційних рішень та не інвестуйте без партнерів

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Петро Чернишов, який керував компаніями Kyivstar та Carlsberg в Україні, а нині — голова наглядової ради Національного авіаційного університету.

Як давно ви інвестуєте? Які поради ви б зараз дали собі у тому віці?

— Інвестую я вже років з двадцять. І дам дві поради. Перша — ніколи не ухвалюйте емоційних рішень. Коли я починав інвестувати, то часто ухвалював емоційні рішення. Це коли тобі дуже сподобався якийсь об'єкт для інвестицій — акції чи стартап, і ти не хочеш навіть вдаватися до подробиць, фінансових деталей та ринкової ситуації. Це зазвичай призводить до поганих наслідків.

Друга порада, якої я постійно дотримуюсь, — ніколи не інвестуйте без партнерів. У мене на кожну інвестицію є партнери, і вони різні. Як правило, мої партнери — це люди, з якими я раніше працював у бізнесах, якими керував. При інвестуванні має бути як мінімум один партнер, а краще два. Кожен має свої зони експертизи.

Назвіть кілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас зачепили?

— На мій погляд, важливе не стільки читання книг, скільки дотримання трьох порад. По-перше, регулярно читайте англомовні профільні видання, такі як Financial Times, The New York Times, The Economist. Це сильно розширює світогляд і розуміння, як влаштований світ. Хоч би одне подібне видання потрібно читати регулярно. Причому слід підписатись на нього за гроші. Так, на сайтах кожного з подібних видань є певна кількість безкоштовних публікацій, але якщо ти не інвестував хоча б 200 доларів на рік на підписку, то це все "ні про що".

Наразі, до речі, замість читання профільних періодичних видань можна читати так звані substack. Це зараз популярна інформаційна платформа, по суті, альтернативна форма засобів масової інформації. До речі, Substack — це назва компанії, яка працює із прибутком. На цій платформі багато авторів ведуть свої блоги, і на них можна підписуватись. До речі, у мене також є свій блог. Частина авторів надає можливість читати їх безкоштовно, частина — за гроші. Частину зароблених у такий спосіб коштів автори віддають інформаційній платформі, оскільки це бізнес. На цій платформі збирається величезна кількість пишучих експертів у різних галузях.

Так от зараз замість умовного The Economist можна читати кілька substack — і це теж буде нормально.

Друга порада — треба постійно їздити різними країнами, інакше, обмежуючись лише теоретичними знаннями, ви ніколи не зрозумієте, як влаштований світ. Треба спробувати потрапити до різних місць — в Азії, Європі, Північній та Латинській Америці, активно спілкуватися з людьми.

Третя порада — треба спілкуватися з розумними людьми.

І найголовніша порада, без якої неможливо дотримуватися трьох вищезгаданих порад, — потрібно дуже добре вивчити англійську мову.

Із якої суми можна починати інвестувати?

— Є таке поняття, як розподіл ризиків. Ось, наприклад, я інвестую на платформах ICLUB та TOLOKA. Мінімальна сума інвестицій складає 5 тисяч доларів. При цьому на обох платформах рекомендують інвестувати не менше ніж в десять компаній-стартапів. Якщо ви інвестуєте в меншу кількість компаній, то ризики занадто великі.

Відповідно, якщо ви збираєтеся інвестувати по п'ять тисяч доларів на одну компанію, у вас сумарно має бути 50 тисяч доларів для інвестицій. Хоча я вважаю, що п'ять тисяч доларів для інвестицій це дуже мало. Бажано інвестувати бодай по десять тисяч доларів в одну компанію.

Якщо ви не маєте по п'ять тисяч доларів на одну компанію, не починайте інвестувати в стартапи на цих платформах.

Якщо ви інвестуєте просто в акції популярних компаній, слід купувати індекси — і тоді інвестувати можна буквально зі ста доларів. Або ж купувати акції як мінімум десяти компаній із різних сегментів.

При цьому я абсолютно некомпетентний в інвестиціях у крипту. Вважаю, що криптовалюти — це спекулятивний інструмент для криміналу з усього світу. Тому я в неї не інвестую і не можу дати жодної розумної поради.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей і що ви з цього досвіду винесли?

— 2021 року я інвестував 35 тисяч доларів в одну із портфельних компаній платформи ICLUB — Coterie. Це американська компанія з виробництва преміальних дитячих підгузків. Півроку тому я вийшов з інвестиції з доходом 600 тисяч доларів. Це за чотири роки. І це дуже круто.

То був стартап?

— Так. На момент моєї інвестиції в проект там було лише кілька сотень тисяч продажів. А за останній рік компанія продала підгузки на 120 мільйонів доларів.

А навіщо ви виходили з інвестиції, якщо компанія така гарна?

— Коли ви інвестуєте через платформи, які називають синдикатами, то не маєте права приймати рішення щодо своїх інвестицій. Синдикат за вас ухвалює всі рішення. Якщо синдикат хоче вийти з інвестиції, він може змусити вас вийти з неї. А якщо ви хочете вийти з інвестиції, а синдикат не хоче, ви не можете вийти.

Це зроблено для мінімізації ризиків?

— Через подібні платформи інвестують сотні людей, таких, як я, наприклад. І великій компанії, в яку через синдикат інвестують ці сотні людей, абсолютно не хочеться обговорювати свої рішення окремо з кожним інвестором. Тому їхні інтереси у таких комунікаціях представляє синдикат, за що бере відсоток від прибутку кожного інвестора. Наприклад, платформа ICLUB бере 25%, TOLOKA — 20%. За ці гроші вони організують усі процеси, чи то виплата дивідендів, чи викуп акцій, чи вихід на біржу.

І найголовніше — вони обирають, куди інвестувати.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей і які висновки зробили?

— Найбільша моя втрата — кілька сотень тисяч євро — була наслідком інвестиції в німецьку компанію, яка займалася реконструкцією історичних будівель у Німеччині під житлові квартири. Власники компанії, ймовірно, виявилися шахраями. Деякі інвестори втратили мільйони євро. Наразі тривають судові розгляди. Все це дуже сумно. Мене цей випадок багато чого навчив. Сталася ця втрата у 2019 році.

Розкажіть ще про вдалі приклади інвестицій.

— Серед прикладів успішних інвестицій — вкладення коштів через шведські фонди private equity. Я довго жив і працював у Швеції. Інвестувавши у скандинавські компанії, залишився дуже задоволеним.

Які активи, на вашу думку, можна інвестувати в Україні під час війни з мінімальним ризиком? А в які категорично небажано?

— Я не інвестував би в українські акції та державні єврооблігації через велику волатильність вартості цих паперів. Іноді може бути плюс-мінус 15% протягом дня.

При цьому найбільш безпечним інструментом інвестицій є облігації внутрішньої держпозики. В ОВДП я рекомендую вкладатись і сам інвестую. З ними проблем я не бачу.

Принципово не інвестую в криптовалюти. При цьому треба розуміти, що є люди, які зі мною принципово не погоджуються і серйозно інвестують у крипту. А я — ні!

Також не інвестую у золото, оскільки не розумію цього активу. Але, знову ж таки, є люди, які люблять цей інструмент.

Які інвестиції, на вашу думку, можуть «вистрілити» після війни, тому потрібно вкладатися вже зараз?

— Коли ми говоримо про активи, які можуть "вистрілити", то перше, що спадає на думку, це слово "ризик". Бо якщо вигоди від таких вкладень є неочевидними, то вони неочевидні не лише нам з вами — вони неочевидні для всіх.

А як щодо інвестування у нерухомість?

— Щодо інвестування в нерухомість — я маю просте правило: можна купувати нерухомість тільки в таких країнах, де закон абсолютно однаково ставиться як до місцевих, так і до іноземних інвесторів.

Чи можете назвати конкретні країни?

— У жодному разі не треба інвестувати в Таїланд чи Балі, наприклад. Там до іноземців ставляться значно гірше, ніж до місцевих громадян.

А, припустімо, у Британії чи США судам і місцевій владі абсолютно не має значення, який у вас паспорт. Тож там можна спокійно інвестувати.

А щодо інвестицій у нерухомість в Україні?

— Я точно не фахівець із української нерухомості. Хоча маю тут інвестиції. Тому я боюся давати поради. Але можу стверджувати, що в Україні це великий ризик недобудов. І, у разі чого, у суді ви нічого не доведете.

Що б ви наостанок ще порадили нашим читачам - інвесторам-початківцям?

— Коли я був молодим і заробляв набагато менше, ніж зараз, то вважав за необхідне обов'язково відкладати частину свого щомісячного доходу. Так от — не треба відкладати! Ті 200 — 300 євро, які ви відкладете, складають значну частину вашого споживання, і ви будете змушені сильно економити. Краще ці гроші витратити на те, що ви дійсно хочете.

А коли ви станете старшим і більше зароблятимете, то відкладати аналогічну суму для вас буде значно простіше і без особливої ​​шкоди для якості життя.

Тож не крадіть гроші у себе молодого! Витрачайте їх! Отримуйте позитивні емоції від життя! Купуйте цікаві речі! Подорожуйте! Читайте книги! І не відкладайте життя на потім!