Петр Чернышев: Никогда не принимайте эмоциональных решений и не инвестируйте без партнеров

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или в собственный бизнес? Подобные советы зачастую слишком абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их достигать собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Петр Чернышев, руководивший компаниями Kyivstar и Carlsberg в Украине, а ныне — глава набсовета Национального авиационного университета.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Как давно вы инвестируете? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестирую я уже лет двадцать. И дам два совета. Первый — никогда не принимайте эмоциональных решений. Когда я начинал инвестировать, часто принимал эмоциональные решения. Это когда тебе очень понравился какой-то объект для инвестиций — акции либо стартап, и ты не хочешь даже вдаваться в подробности, финансовые детали и рыночную ситуацию. Это обычно приводит к плохим последствиям.

Второй совет, которому я постоянно следую, — никогда не инвестируйте без партнеров. У меня на каждую инвестицию есть партнеры, и они разные. Как правило, мои партнеры — это люди, с которыми я раньше работал в бизнесах, которыми руководил. При инвестировании должен быть как минимум один партнер, а лучше — два. У каждого есть свои зоны экспертизы.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас зацепили?

— С моей точки зрения, важно не столько чтение книг, сколько следование трем советам. Во-первых, регулярно читайте англоязычные профильные издания, такие как Financial Times, The New York Times, The Economist. Это сильно расширяет кругозор и понимание, как устроен мир. Хотя бы одно подобное издание нужно читать регулярно. Причем следует подписаться на него за деньги. Да, на сайтах каждого из подобных изданий есть какое-то количество бесплатных публикаций, но если ты не инвестировал хотя бы 200 долларов в год на подписку, то это все "ни о чем".

Сейчас, кстати, вместо чтения профильных периодических изданий можно читать так называемые substack. Это сейчас очень популярная информационная платформа, по сути, альтернативная форма средств массовой информации. К слову, Substack — это название компании, которая работает с прибылью. На этой платформе множество авторов ведут свои блоги, и на них можно подписываться. Кстати, у меня там есть свой блог. Часть авторов предоставляют возможность читать их бесплатно, часть — за деньги. Часть заработанных таким образом средств авторы отдают информационной платформе, поскольку это бизнес. На этой платформе собирается огромное количество пишущих экспертов в самых разных отраслях.

Так вот, сейчас вместо условного The Economist можно читать несколько substack — и это тоже будет нормально.

Второй совет — надо постоянно ездить по разным странам, иначе, ограничиваясь лишь теоретическими знаниями, вы никогда не поймете как устроен мир. Надо попытаться попасть в несколько разных мест — в Азии, Европе, Северной и Латинской Америке, активно общаться с людьми.

Третий совет — надо общаться с умными людьми.

И самый главный совет, без которого невозможно следовать трем вышеназванным советам, — нужно очень хорошо выучить английский язык.

С какой суммы можно начинать инвестировать?

— Есть такое понятие как распределение рисков. Вот, к примеру, я инвестирую на платформах ICLUB и TOLOKA. Минимальная сумма инвестиций составляет пять тысяч долларов. При этом на обеих платформах рекомендуют инвестировать не менее чем в десять компаний-стартапов. Если вы инвестируете в меньшее количество компаний, то риски чересчур большие.

Соответственно, если вы собираетесь инвестировать по пять тысяч долларов в одну компанию, у вас суммарно должно быть 50 тысяч долларов для инвестиций. Хотя я считаю, что пять тысяч долларов для инвестиций — это очень мало. Желательно инвестировать хотя бы по десять тысяч долларов в одну компанию.

Если у вас нет по пять тысяч долларов на одну компанию, не начинайте инвестировать в стартапы на этих платформах.

Если вы инвестируете просто в акции популярных компаний, то следует покупать индексы — и тогда инвестировать можно буквально со ста долларов. Или же — покупать акции как минимум десяти компаний из разных сегментов.

При этом я абсолютно некомпетентен в инвестициях в крипту. Считаю, что криптовалюты — это спекулятивный инструмент для криминала со всего мира. Поэтому я в нее не инвестирую и не могу дать никакого умного совета.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— В 2021 году я инвестировал 35 тысяч долларов в одну из портфельных компаний платформы ICLUB — Coterie. Это американская компания по производству премиальных детских подгузников. Полгода назад я вышел из инвестиции с доходом в 600 тысяч долларов. Это за четыре года. И это очень круто.

Это был стартап?

— Да. На момент моей инвестиции в проект там было лишь несколько сотен тысяч продаж. А за последний год компания продала подгузников на 120 миллионов долларов.

А зачем вы выходили из инвестиции, если компания настолько хороша?

— Когда вы инвестируете через платформы, называемые синдикатами, то не имеете право принимать решения по своим инвестициям. Синдикат за вас принимает все решения. Если синдикат хочет выйти из инвестиции, то он может заставить вас выйти из нее. А если вы хотите выйти из инвестиции, а синдикат не хочет, то вы не можете выйти.

Это сделано для минимизации рисков?

— Через подобные платформы инвестируют сотни человек, таких как я, например. И большой компании, в которую через синдикат инвестируют эти сотни человек, абсолютно не хочется обсуждать свои решения с каждым инвестором отдельно. Поэтому их интересы в таких коммуникациях представляет синдикат, за что берет процент от прибыли каждого инвестора. К примеру, платформа ICLUB берет 25%, TOLOKA — 20%. За эти деньги они организуют все процессы, будь то выплата дивидендов, выкуп акций или выход на биржу.

И самое главное — они выбирают, куда инвестировать.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Самая большая моя потеря — несколько сотен тысяч евро — была результатом инвестиции в немецкую компанию, которая занималась реконструкцией исторических зданий в Германии под жилые квартиры. Собственники компании, вероятно, оказались мошенниками. Некоторые инвесторы потеряли миллионы евро. Сейчас идут судебные разбирательства. Все это очень грустно. Меня этот случай многому научил. Случилось эта потеря в 2019 году.

Расскажите еще об удачных примерах инвестиций!

— Среди примеров удачных инвестиций — вложения средств через шведские фонды private equity. Я долгое время жил и работал в Швеции. Инвестировав в скандинавские компании, остался очень доволен.

В какие активы, по вашему мнению, можно инвестировать в Украине во время войны с минимальным риском? А в какие — категорически нежелательно?

— Я бы не инвестировал в украинские акции и государственные еврооблигации из-за большой волатильности стоимости этих бумаг. Иногда это может быть плюс-минус 15% в течение дня.

При этом наиболее безопасным инструментом инвестиций являются облигации внутреннего госзайма. В ОВДП я рекомендую вкладываться и сам инвестирую. С ними проблем я не вижу.

Принципиально не инвестирую в криптовалюты. При этом надо понимать, что есть люди, которые со мной принципиально не согласны и серьёзно инвестируют в крипту. А я — нет!

Также не инвестирую в золото, поскольку не понимаю этот актив. Но, опять же, есть люди, которые любят этот инструмент.

Какие инвестиции, по вашему мнению, могут «выстрелить» после войны, поэтому вкладываться нужно уже сейчас?

— Когда мы говорим об активах, которые могут «выстрелить», то первое, что приходит в голову, это слово "риск". Потому как если выгоды от таких вложений неочевидны, то они неочевидны не только нам с вами — они неочевидны всем.

А как насчет инвестирования в недвижимость?

— Что касается инвестирования в недвижимость — у меня есть простое правило: можно покупать недвижимость только в таких странах, где закон абсолютно одинаково относится как к местным, так и иностранным инвесторам.

Можете назвать конкретные страны?

— Ни в коем случае не надо инвестировать в Таиланд или Бали, к примеру. Там к иностранцам относятся принципиально хуже, чем к местным гражданам.

А, допустим, в Британии или в США судам и местным властям абсолютно без разницы, какой у вас паспорт. Поэтому там можно спокойно инвестировать.

А что касается инвестиций в недвижимость в Украине?

— Я точно не специалист по украинской недвижимости. Хотя у меня есть тут инвестиции. Поэтому я боюсь давать советы. Но могу утверждать, что в Украине это — большой риск недостроев. И, в случае чего, — в суде вы ничего не докажете.

Что бы вы напоследок еще посоветовали нашим читателям - начинающим инвесторам?

— Когда я был молодым и зарабатывал гораздо меньше, чем сейчас, то считал необходимым обязательно откладывать часть своего ежемесячного дохода. Так вот — не надо откладывать! Те 200 — 300 евро, которые вы отложите, составляют значительную часть вашего потребления, и вы вынуждены будете сильно экономить. Лучше эти деньги потратить на то, что вы действительно хотите.

А когда вы станете старше и будете больше зарабатывать, то откладывать аналогичную сумму для вас будет значительно проще и без особого ущерба для качества жизни.

Поэтому не воруйте деньги у себя молодого! Тратьте их! Получайте положительные эмоции от жизни! Покупайте интересные вещи! Путешествуйте! Читайте книги! Не откладывайте жизнь на потом!