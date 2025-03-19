Григорий Овчаренко: Высшее образование принесло мне десятикратную отдачу на вложенные ресурсы

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или в собственный бизнес? Подобные советы зачастую слишком абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их достигать собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Григорий Овчаренко, управляющий активами группы ICU в Украине.

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Григорий, как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Профессионально я занимаюсь инвестированием более 20 лет. Если же говорить об инвестициях в общем определении как виде деятельности, предусматривающем вложение денег, времени, усилий с целью получения прибыли в будущем, то инвестициями я начал заниматься еще в школе. Это был третий или четвертый класс. В то время для нас, детей, значительной "ценностью" были обертки от шоколада или конфет. Наиболее ценным "активом" были обертки от иностранных жевательных резинок. Все свои усилия я направлял на то, чтобы собрать как можно большую коллекцию оберток. Некоторые обертки я покупал, некоторые мне родители привозили, какие-то выменивал, а некоторыми просто играл.

Собрав значительную коллекцию оберток я ее выгодно обменял на коллекцию значков. А со временем обменял на деньги. Этот детский опыт оказался для меня достаточно ценным, потому что в процессе сбора коллекции я находил разные возможности для достижения цели — и с помощью денег, и без денег, и методом переговоров.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Я назову три книги, которые мне больше всего понравились из прочитанных за последние годы.

Первая — книга бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса "Разговоры с дочерью об экономике", где автор на простом языке объясняет, как работает экономика. Книга будет интересна подросткам.

Следующая книга — "Принципы" Рэя Далио. Рекомендую ознакомиться с ней всем, кто хотел бы заниматься инвестициями и построить прочную и надежную основу развития инвестиционного бизнеса.

Еще одна книга — историческая и вместе с тем очень актуальная для Украины сейчас — "Почему нации приходят в упадок. Происхождение власти, богатства и бедности" Джеймса Робинсона и Дарона Аджемоглу.

Все эти три книги есть в коллекции ICU Business Books. В рамках этой инициативы мы ищем ведущие экономические книги, которые еще не публиковались на украинском языке, покупаем права у автора на перевод и издание их в Украине, и предоставляем читателям в Украине возможность с ними ознакомиться.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Наибольшей утратой и уроком для меня была ситуация времен финансового кризиса 2008 года — и с точки зрения объема потерь, и с точки зрения репутационных потерь. Тогда я лишился больших средств на облигациях известной ритейловой компании City.com. Примечательно, что владельцы компании имели возможность рассчитаться с кредиторами, в числе которых был и лично я, и фонды под моим управлением. Но они не рассчитались.

С точки зрения опыта, теперь я понимаю, что даже хорошая финансовая отчетность и показатели еще не являются залогом успеха компании. Необходимо понимать собственников, менеджеров, их взгляды на развитие компании.

Теперь прежде чем инвестировать в любую компанию, я должен познакомиться и понять владельцев и менеджмент компании, как говорится "посмотреть в глаза".

О каких суммах убытков идет речь?

— Объем выпуска облигаций составлял 50 млн гривен. Я был одним из десятка инвесторов — финансовых компаний, купивших ценные бумаги City.com. В результате получили миллионные потери. Но это опыт. Любой инвестиционный управляющий действительно хорош лишь в том случае, если он нес в том числе и определенные потери, и сделал выводы.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Таких примеров достаточно много. Что интересно, в отличие от предыдущих финансово-экономических кризисов, во время полномасштабной войны в Украине мы не понесли никаких потерь. Это произошло в том числе из-за лучшего риск-менеджмента, а также вследствие качественного изменения поведения украинских владельцев компаний. Если во время предыдущих кризисов владельцы бизнесов часто пытались избежать своих обязательств, то во время войны ситуация коренным образом изменилась. Украинский бизнес и финансовый сектор в частности повзрослел.

Что касается примеров лучших инвестиций, то лично для меня наиболее эффективной инвестицией является инвестиция в образование. У меня есть три высших образования. И каждое из них приносило мне 10-кратную отдачу на вложенные ресурсы и открывало новые возможности для общения и заработка. Поэтому я доношу до всех важность хорошего образования, в том числе стараюсь дать хорошее образование собственным детям.

Хорошая финансовая отчетность и показатели — еще не залог успеха компании. Нужно понимать владельцев, менеджеров, их взгляды на развитие компании

Для тех, кто не может позволить себе дорогостоящее обучение, есть много хороших бесплатных курсов, которыми можно воспользоваться.

Многие иностранные высшие учебные заведения открыли для общего доступа свои лекции. Практически по любому направлению существует возможность пройти бесплатные курсы. По собственному опыту скажу, что это дает значительный толчок в развитии карьеры. И главное — придает уверенности.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— На мой взгляд, никаких ограничений нет. Можно вообще инвестировать без денег, за счет заемных средств. Яркий пример — ипотека, когда вы получаете актив, не имея денег. Сейчас уже можно инвестировать от одной гривны. Диджитализация создала возможности для максимально упрощенной покупки любого финансового инструмента.

Раньше минимальная сумма инвестиций определялась экономической целесообразностью — нужно было куда-то поехать, чтобы купить ценные бумаги, потратить на дорогу время и деньги, оплатить открытие счета — это все создавало обязательные расходы, которые нужно было учитывать при учете потенциального дохода от инвестиций. Сейчас всех этих расходов нет. За несколько секунд можно дистанционно купить любой инструмент.

К примеру, государственные гривневые облигации можно приобрести за 1 тысячу гривен. Для валютных облигаций стоимость входа выше — от тысячи долларов или евро. Для недвижимости — это более значительная сумма. Но развитие технологий позволяет инвесторам инвестировать любую сумму.

Для начинающих инвесторов важнее опыт, а не размер полученной прибыли. Главное перед началом инвестирования — нужно определиться с приемлемым для себя размером рисков инвестирования. На мой взгляд, следует минимизировать риски, чтобы возможный негативный опыт инвестирования в дальнейшем не отбил желание инвестировать вообще.

В какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском? С какими инвестициями следует подождать до "после войны"? Какие инвестиции, по вашему мнению, могут "выстрелить" после войны, но вкладываться стоит уже сейчас?

— Во время войны я рекомендую отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Лучшим инструментом для сохранения и, возможно, даже инвестиций является золото. Украинцы могут покупать физическое золото, в том числе золотые монеты.

С учетом того, что банковская система выдерживает испытание войной, то по параметрам доходности, ликвидности и рисков следует обратить внимание на традиционные инструменты, такие как депозиты и государственные облигации. 99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль и быть счастливыми с точки зрения опыта инвестирования.

Во что бы я не советовал вкладываться во время войны — в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери

Перспективным активом может служить земля сельскохозяйственного назначения. Пока она недооценена. Существенным фактором сдерживания цены на землю является полномасштабная война. Однако мы видим, что количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля за этой землей. Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке.

Сейчас мы говорим о локальных активах, потому что, как мы знаем, Национальный банк ограничил возможности для вывода инвестиций за пределы Украины. Это хорошо с точки зрения поддержки отечественной экономики, но не очень хорошо с точки зрения защиты этих инвестиций. Хотя простые и понятные локальные инвестиции, по моему мнению, надежно защищены.

Вы упомянули о введенных Национальным банком на период действия военного положения ограничениях по выводу инвестиций за границу. Вместе с тем, известно о существовании так называемых серых способов инвестирования в активы за границу в пределах разрешенных НБУ лимитов. Насколько такие способы инвестирования законны и безопасны?

— Я никогда не советую использовать "серые", а тем более "черные" схемы. Из-за отсутствия должного регулирования они приводят к потерям — транзакционным, прямым потерям или связанным с рисками налогообложения. Хотя даже такой отрицательный опыт может быть полезен в смысле "набить шишки" для определенной категории инвесторов.

В Украине планируют в ближайшее время урегулировать рынок криптовалют. Посоветуете ли вы инвестировать в этот рынок?

— Урегулирование рынка криптоактивов, де-факто существующего в Украине, станет положительным шагом на пути создания легальных возможностей работы с этим инструментом. В настоящее время, в том числе из-за отсутствия регулирования, мы не работаем с криптоактивами.

Кроме того, трудно определить стоимость этих активов, которые являются очень волатильными и спекулятивными. Для большинства украинцев этот инструмент не подходит, потому что упомянутая волатильность приводит к потерям. Возможно, определенная категория инвесторов может использовать криптовалюты, в частности, как инструмент платежа или хранения средств. Но большинству украинцев, в том числе профессиональным инвесторам, я бы не советовал использовать криптовалюты. Хотя, возможно, это мнение будет непопулярным среди тех, кто уже работает на рынке криптовалют.

Вы верите в то, что после урегулирования рынка криптоактивов в Украине он станет менее рискованным?

— Парадокс состоит в том, что эти инструменты создавались для выхода из-под государственного регулирования, что дает возможность быстрого, анонимного перевода и сохранения средств без налогообложения. Поэтому регулирование подобных инструментов сделает их, пожалуй, не столь интересными, как сейчас.