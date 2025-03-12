Лучшая инвестиция – это инвестиция в команду, и именно это помогло нам выстоять, – Ярослав Пахольчук, 1+1 media

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но самое полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – с генеральным директором 1+1 media Ярославом Пахольчуком.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны?

К кризисам нужно готовиться, но предусмотреть все невозможно. Самое важное – это состояние компании: насколько сплоченная команда как выстроенная корпоративная культура и внутреннее взаимодействие. Именно это определяет, сможет ли бизнес быстро адаптироваться и минимизировать потери.

В первые недели полномасштабной войны мы мгновенно перестроили все процессы. Руководитель ТСН 24 февраля 2022 года был за границей в отпуске, но уже по дороге домой координировал запуск телемарафона и работу редакции. Команда быстро овладевала новыми ролями, перепрофилировалась, и это стало одним из наших ключевых преимуществ.

Изменил бы я что-нибудь? Нет. Можно ли было быть готовее? Возможно, но всегда есть факторы, которые невозможно проконтролировать. Лучшая инвестиция – это инвестиция в команду, и это помогло нам выстоять.

Чем отличается 1+1 media накануне вторжения – от той, что сейчас?

Последние пять лет стали для украинского медиарынка периодом стремительных изменений: пандемия, полномасштабная война – все это ускорило трансформацию потребления контента в разы. Мы прошли путь, на который в обычных условиях понадобилось бы десятилетие. Во многих вещах мы даже опережаем западные рынки.

Безусловно, это сильно отразилось на 1+1 media. Телевидение — одно из ключевых направлений нашей работы, но война изменила правила игры. Новости сегодня работают в формате телемарафона, большие эфирные шоу стали финансово недоступными, а производство развлекательного контента – ограниченным. Зритель частично мигрировал в YouTube, Telegram и онлайн-платформы.

И благодаря тому, что мы в 1+1 media давно сделали фокус на мультимедийность и развивали наши партнерские проекты – например, Киевстар ТВ, совместный проект с Киевстар, – мы достигаем нашего потребителя, вьюзера, по-разному. Наша цифровая дистрибуция существенно выросла, расширилось международное присутствие, мы начали инвестировать в прокатное кино, концерты, развлекательные шоу вне телеэфира. Диверсификация бизнеса стала нашим с партнерами приоритетом. Представьте, в прошлом году в YouTube наш контент посмотрели более 5,5 млрд раз!

Главный вызов сейчас – давать зрителю качественный контент, он достаточно дорог, и рекламного рынка недостаточно, чтобы его оккупировать. Соответственно, мы постоянно ищем новые способы монетизации контента, чтобы удовлетворить потребность зрителя.

Какие самые большие уроки 1+1 media получила за последние три года?

Это уже четвертый кризис, который я прохожу вместе с командой 1+1 media, но полномасштабная война стала самой сложной.

В конце 2023 года мы формировали определенное видение на 3 года, как может восстанавливаться рынок рекламы, и, исходя из этого, закладывали свои инвестиционные возможности в создание контента, являющегося основой медиа. В целом 2024 оправдал ожидания, однако в августе начался негативный излом, и 2025 сильно отличается от наших планов. Рекламный рынок не восстанавливается так быстро, как прогнозировалось, так что приходится корректировать планы в реальном времени.

Извлекаю из этого урок как руководитель, что в таких кризисных ситуациях все же нужно быть еще более консервативным и рациональным. Мы позволяли себе эксперименты, шли на риски, и где-то это было оправдано, а где-то преждевременно. Но без решимости нет развития.

Как изменился клиент 1+1 media с начала полномасштабной войны?

Если говорить о традиционном потребителе телевидения, то его поведение существенно отличается от довоенного.

Наибольший вызов состоит в том, что цикл производства контента длится 12–18 месяцев, и за это время настроение людей может кардинально измениться. Это создает неопределенность: мы запускаем производство проектов сейчас, не зная, как их воспримет аудитория через год. Но мы игрок национального масштаба, и даем единое контентное предложение для всей страны. Это придает сложности, ведь контент должен резонировать с настроениями максимально широкой аудитории.

Также у нас появилось большое количество ветеранов и военных, а также людей, которые понесли серьезные потери или травмы в результате войны. Это отдельная категория зрителей, и мы стараемся максимально интегрировать такие истории в контент, чтобы формировать культуру уважения и поддержки.

Еще один феномен – изменение интереса к новому контенту. Многие премьеры не срабатывают так, как раньше. При этом хорошо знакомые проекты, которые зритель видел многократно, продолжают показывать хорошие результаты. Это для нас вызов, ведь производство нового контента – основа нашей работы.

Если говорить о потреблении новостей, то люди максимально сместились в Telegram и YouTube. Новостной контент сегодня публикуется очень оперативно, и борьба за внимание зрителя происходит именно там. При этом Telegram – это одновременно и возможность, и угроза, потому что наряду с качественным контентом распространяется множество фейков. Официальные медиа вынуждены конкурировать с каналами, не имеющими никаких стандартов или ответственности за информацию.

Отдельное направление – платформы. Потребительское поведение меняется, и все больше людей переходят на сервисы типа Киевстар ТВ, где можно смотреть контент в удобное время, загружать его, просматривать на любом устройстве. Это новый подход к потреблению, и он продолжает менять медиаландшафт.

Как вы видите перспективы рынка, на котором работает компания?

Мы и наши бизнес-партнеры работаем сразу в нескольких сегментах: телевизионная реклама, подписка на платформы и цифровая реклама.

Основным рынком до сих пор остается ТВ реклама. Мы прогнозировали восстановление в 2025 году на уровне 10–15%, но начало года показывает, что достичь этого будет непросто. Рынок в гривневом эквиваленте все еще более чем вдвое меньше довоенного уровня, а в долларовом – в 3,5 раза. Влияет много факторов: массовая эмиграция, законодательные ограничения, не позволяющие рекламировать определенные индустрии. При этом те же компании свободно вкладывают бюджеты в YouTube и другие онлайн-платформы, что создает несправедливую конкуренцию. Мы постоянно работаем над тем, чтобы этот вопрос урегулировать.

Сегмент платформенного бизнеса, где работает модель подписки, показывает стабильный рост. Киевстар ТВ – один из лидеров украинского рынка, предлагающий более 400 телеканалов и десятки тысяч единиц контента. Это будущее потребление контента и мы его активно развиваем.

Цифровая реклама тоже быстро растет. В этом сегменте работают клиенты разного масштаба. За три года наши доходы в digital-направлении выросли в 2,5-3 раза. К сожалению, общий объем рынка сложно точно измерить из-за его разнородности, но он однозначно растет еще быстрее.

Следовательно, украинский медиарынок активно трансформируется. Главная тенденция – мультимедийность и диверсификация. Компании, быстро адаптируемые к изменениям и предлагающие контент в разных форматах и на разных платформах, будут иметь наибольшие шансы на успех. Мы двигаемся именно в этом направлении.