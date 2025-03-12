Найкраща інвестиція – це інвестиція в команду, і саме це допомогло нам вистояти, – Ярослав Пахольчук, 1+1 media

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліц-інтерв’ю. Цього разу – із генеральним директором 1+1 media Ярославом Пахольчуком.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни?

До криз потрібно готуватися, але передбачити все неможливо. Найважливіше – це стан компанії: наскільки згуртована команда, як вибудувана корпоративна культура та внутрішня взаємодія. Саме це визначає, чи зможе бізнес швидко адаптуватися й мінімізувати втрати.

У перші тижні великої війни ми миттєво перебудували всі процеси. Керівник ТСН 24 лютого 2022 року був за кордоном у відпустці, але вже дорогою додому координував запуск телемарафону та роботу редакції. Команда швидко опановувала нові ролі, перепрофільовувалася, і це стало однією з наших ключових переваг.

Чи змінив би я щось? Ні. Чи можна було бути більш готовими? Можливо, але завжди є фактори, які неможливо проконтролювати. Найкраща інвестиція – це інвестиція в команду, і саме це допомогло нам вистояти.

Чим відрізняється 1+1 media напередодні вторгнення - від тієї, що зараз?

Останні п’ять років стали для українського медіаринку періодом стрімких змін: пандемія, повномасштабна війна – все це прискорило трансформацію споживання контенту в рази. Ми пройшли шлях, на який у звичайних умовах знадобилися б десятиліття. У багатьох речах ми навіть випереджаємо західні ринки.

Безумовно, це сильно вплинуло на 1+1 media. Телебачення є одним з ключових напрямів нашої роботи, але війна змінила правила гри. Новини сьогодні працюють у форматі телемарафону, прямоефірні великі шоу стали фінансово недоступними, а виробництво розважального контенту – обмеженим. Глядач частково мігрував в YouTube, Telegram та онлайн-платформи.

І завдяки тому, що ми в 1+1 media давно зробили фокус на мультимедійність і розвивали наші партнерські проєкти – наприклад, Київстар ТБ, спільний проєкт з Київстар, – ми досягаємо нашого споживача, в'юзера, в різний спосіб. Наша цифрова дистрибуція суттєво зросла, розширилася міжнародна присутність, ми почали інвестувати в прокатне кіно, концерти, розважальні шоу поза телеефіром. Диверсифікація бізнесу стала нашим з партнерами пріоритетом. Уявіть, минулого року в YouTube наш контент подивились більш як 5,5 млрд разів!

Головний виклик зараз - давати глядачу якісний контент, він достатньо дорогий, і рекламного ринку недостатньо, щоб його окуповувати. Відповідно, ми постійно шукаємо нові способи монетизації контенту, щоб задовольнити цю потребу глядача.

Які найбільші уроки 1+1 media отримала за останні три роки?

Це вже четверта криза, яку я проходжу разом із командою 1+1 media, але повномасштабна війна стала найскладнішою.

Наприкінці 2023 року ми формували певне бачення на 3 роки, як може відновлюватись ринок реклами, і, виходячи з цього, закладали свої інвестиційні можливості в створення контенту, що є основою медіа. Загалом 2024 рік виправдав очікування, проте в серпні розпочався негативний злам, і 2025 рік сильно відрізняється від наших планів. Рекламний ринок не відновлюється так швидко, як прогнозувалося, тож доводиться коригувати плани в реальному часі.

Виношу з цього урок як керівник, що в таких кризових ситуаціях все-таки треба бути ще більш консервативним і раціональним. Ми дозволяли собі експерименти, йшли на ризики, і десь це було виправдано, а десь – передчасно. Але без рішучості немає розвитку.

Як змінився клієнт 1+1 media від початку повномасштабної війни?

Якщо говорити про традиційного споживача телебачення, то його поведінка суттєво відрізняється від довоєнної.

Найбільший виклик у тому, що цикл виробництва контенту триває 12–18 місяців, і за цей час настрій людей може кардинально змінитися. Це створює певну невизначеність: ми запускаємо виробництво проєктів зараз, не знаючи, як їх сприйме аудиторія через рік. Але ми – гравець національного масштабу, і даємо єдину контентну пропозицію для всієї країни. Це додає складності, адже контент повинен резонувати з настроями максимально широкої аудиторії.

Також у нас з’явилася велика кількість ветеранів і військових, а також людей, які зазнали серйозних втрат чи травм внаслідок війни. Це окрема категорія глядачів, і ми намагаємося максимально інтегрувати такі історії в контент, щоб формувати культуру поваги та підтримки.

Ще один феномен – зміна інтересу до нового контенту. Багато прем’єр не спрацьовують так, як раніше. При цьому добре знайомі проєкти, які глядач бачив багато разів, продовжують показувати хороші результати. Це для нас виклик, адже виробництво нового контенту – основа нашої роботи.

Якщо говорити про споживання новин, то люди максимально змістилися в Telegram і YouTube. Новинний контент сьогодні публікується дуже оперативно, і боротьба за увагу глядача відбувається саме там. При цьому Telegram – це одночасно і можливість, і загроза, бо поряд із якісним контентом поширюється величезна кількість фейків. Офіційні медіа змушені конкурувати з каналами, які не мають жодних стандартів чи відповідальності за інформацію.

Окремий напрям – платформи. Споживацька поведінка змінюється, і дедалі більше людей переходять на сервіси на зразок Київстар ТБ, де можна дивитися контент у зручний час, завантажувати його, переглядати на будь-якому пристрої. Це новий підхід до споживання, і він продовжує змінювати медіаландшафт.

Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює компанія?

Ми та наші партнерські бізнеси працюємо одразу в кількох сегментах: телевізійна реклама, підписка на платформи та цифрова реклама.

Основним ринком досі залишається ТВ реклама. Ми прогнозували відновлення у 2025 році на рівні 10–15%, але початок року показує, що досягти цього буде непросто. Ринок у гривневому еквіваленті все ще більш ніж удвічі менший за довоєнний рівень, а в доларовому – у 3,5 рази. Впливає багато факторів: масова еміграція, законодавчі обмеження, які не дозволяють рекламувати певні індустрії. При цьому ті ж компанії вільно вкладають бюджети в YouTube та інші онлайн-платформи, що створює несправедливу конкуренцію. Ми постійно працюємо над тим, щоб це питання врегулювати.

Сегмент платформного бізнесу, де працює модель підписки, демонструє стабільне зростання. Київстар ТБ – один із лідерів українського ринку, що пропонує понад 400 телеканалів і десятки тисяч одиниць контенту. Це майбутнє споживання контенту, і ми його активно розвиваємо.

Цифрова реклама також швидко зростає. У цьому сегменті працюють клієнти різного масштабу. За три роки наші доходи в digital-напрямі зросли у 2,5–3 рази. На жаль, загальний обсяг ринку складно точно виміряти через його різнорідність, але він однозначно зростає ще швидше.

Отже, український медіаринок активно трансформується. Головна тенденція – мультимедійність і диверсифікація. Компанії, які швидко адаптуються до змін і пропонують контент у різних форматах та на різних платформах, матимуть найбільші шанси на успіх. Ми рухаємося саме в цьому напрямку.