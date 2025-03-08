Мінкультури підтвердило критичність низки медіа та культурних установ: хто в переліку

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України визнало Український культурний фонд (УКФ), телеканали "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наказами Мінкультури від 28 лютого – 6 березня, до переліку також увійшли компанії "Віжн ТБ", "Віжн технології", "1+1 Інтернет", "Клевер ЮА" та "ТРК ПіТіВі" (Полтавське телебачення). Вони отримали статус критично важливих як для економіки, так і для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім того, цей статус підтверджено для низки провідних мистецьких та освітніх установ, зокрема:

Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка,

Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки,

Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка,

Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського,

Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука,

Львівського державного музичного ліцею ім. Соломії Крушельницької,

Київського державного фахового хореографічного коледжу ім. Тетяни Таякіної.

Також статус критично важливих підтверджено для Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Г. Верьовки, Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", Національного камерного ансамблю "Київські солісти".

Серед циркових установ статус отримали Львівський державний цирк, Криворізький державний цирк та Пересувний цирк України.

Чому це важливо

У листопаді 2024 року уряд змінив порядок бронювання працівників від мобілізації, зобов’язавши підприємства щоквартально підтверджувати свій статус. Вимоги включають середню зарплату на рівні не менше 20 тисяч гривень на місяць для працівників, які претендують на бронювання.

Раніше Мінкультури вже надавало аналогічний статус телеканалам "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, СТБ, "Новий канал", "5 канал", медіа "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та багатьом іншим підприємствам і організаціям у сфері культури та інформації.

В Україні запрацював новий порядок бронювання працівників

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Бронювання здійснюватиметься за рішеннями Міністерства економіки за списками, поданими через портал "Дія" і погодженими Міністерством оборони.

Його строк не може перевищувати:

12 місяців - для підприємств та організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєдіяльності населення; строк контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг - для структур, визнаних критично важливими для потреб військових; строк самої мобілізації - для органів влади; строк контракту чи призначення - для міжнародних та неурядових організацій, членом або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна до 50% від кількості військовозобов’язаних працівників, яка була на підприємстві станом на 18 травня 2024 року (або ж у разі збільшення там чисельності військовозобов’язаних працівників чи утворення підприємства вже після цієї дати - станом на дату подання списків).