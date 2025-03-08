- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минкультуры подтвердило критичность ряда медиа и культурных учреждений: кто в списке
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало Украинский культурный фонд (УКФ), телеканалы ТЭТ, 2+2, Киевстар ТВ и Viasat критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно приказам Минкультуры от 28 февраля — 6 марта, в перечень также вошли компании "Вижн ТВ", "Вижн технологии", "1+1 Интернет", "Клевер ЮА" и "ТРК ПиТиВи" (Полтавское телевидение). Они получили статус критически важных, как для экономики, так и для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Кроме того, этот статус подтвержден рядом ведущих художественных и образовательных учреждений, в частности:
- Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко,
- Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки,
- Львовской национальной музыкальной академии им. М.В. Лысенко,
- Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского,
- Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука,
- Львовского государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой,
- Киевского государственного профессионального хореографического колледжа им. Татьяны Таякиной.
Также статус критически важных подтвержден для Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Г. Веревки, Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины, Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и пляски "Гуцулия", Национального камерного ансамбля "Киевские солисты".
Среди цирковых учреждений статус получил Львовский государственный цирк, Криворожский государственный цирк и Передвижной цирк Украины.
Почему это важно
В ноябре 2024 года правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации, обязав предприятия ежеквартально подтверждать свой статус. Требования включают среднюю зарплату на уровне не менее 20 тысяч гривен в месяц для работников, претендующих на бронирование.
Ранее Минкультуры уже придавало аналогичный статус телеканалам "1+1", "Прямой", "Интер", ICTV, СТБ, "Новый канал", "5 канал", медиа "Укринформ", "Белсат", Sky News, "Мир наизнанку" и многим другим предприятиям и организациям в сфере культуры и информации.
В Украине заработал новый порядок бронирования работников
С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабмином от 22 и 29 ноября.
Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.
Его срок не может превышать:
- 12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
- срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных;
- срок самой мобилизации – для органов власти;
- срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.
Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков ).