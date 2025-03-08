Минкультуры подтвердило критичность ряда медиа и культурных учреждений: кто в списке

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало Украинский культурный фонд (УКФ), телеканалы ТЭТ, 2+2, Киевстар ТВ и Viasat критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно приказам Минкультуры от 28 февраля — 6 марта, в перечень также вошли компании "Вижн ТВ", "Вижн технологии", "1+1 Интернет", "Клевер ЮА" и "ТРК ПиТиВи" (Полтавское телевидение). Они получили статус критически важных, как для экономики, так и для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кроме того, этот статус подтвержден рядом ведущих художественных и образовательных учреждений, в частности:

Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко,

Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки,

Львовской национальной музыкальной академии им. М.В. Лысенко,

Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского,

Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука,

Львовского государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой,

Киевского государственного профессионального хореографического колледжа им. Татьяны Таякиной.

Также статус критически важных подтвержден для Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Г. Веревки, Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины, Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и пляски "Гуцулия", Национального камерного ансамбля "Киевские солисты".

Среди цирковых учреждений статус получил Львовский государственный цирк, Криворожский государственный цирк и Передвижной цирк Украины.

Почему это важно

В ноябре 2024 года правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации, обязав предприятия ежеквартально подтверждать свой статус. Требования включают среднюю зарплату на уровне не менее 20 тысяч гривен в месяц для работников, претендующих на бронирование.

Ранее Минкультуры уже придавало аналогичный статус телеканалам "1+1", "Прямой", "Интер", ICTV, СТБ, "Новый канал", "5 канал", медиа "Укринформ", "Белсат", Sky News, "Мир наизнанку" и многим другим предприятиям и организациям в сфере культуры и информации.

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабмином от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения; срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных; срок самой мобилизации – для органов власти; срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков ).