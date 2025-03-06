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Кабмин принял новые правила выезда за границу для деятелей культуры и медийщиков: кого выпустят
Кабинет министров определил порядок пересечения границы для лиц из сферы культуры и информационной сферы. Согласно новым правилам, мужчины в возрасте 18-60 лет смогут пересечь границу только при условии соблюдения установленных требований и предоставления необходимых документов пограничникам.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами определена возможность пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере", — говорится в сообщении.
Пакет документов для выезда за границу
- письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;
- приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
- военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.
В случае, когда причина выезда не может быть подтверждена, сотрудники Госпогранслужбы не позволят пересечь границу.
Напомним, Минкульт с 3 марта приостановил выдачу писем содействия для выезда военнообязанных деятелей культуры и представителей СМИ за границу. Причиной стало большое количество случаев невозвращения в Украину в срок.
Ранее Минкульт предоставил ряду украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий. Это позволяет бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.