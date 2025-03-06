Кабмін ухвалив нові правила виїзду за кордон для діячів культури та медійників: кого випустять

Кабінет міністрів визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери. Згідно з новими правилами, чоловіки віком 18-60 років зможуть перетнути кордон лише за умови дотримання встановлених вимог та надання необхідних документів прикордонникам.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

"Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема окремими нормами визначено можливість перетину кордону для категорій осіб, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери", - йдеться в повідомленні.

Пакет документів для виїзду за кордон

лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

У випадку, коли причина виїзду не може бути підтверджена, співробітники Держприкордонслужби не дозволять особі перетнути кордон.

Нагадаємо, Мінкульт з 3 березня призупинив видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних діячів культури та представників ЗМІ за кордон. Причиною стала велика кількість випадків неповернення в Україну у визначений термін.

Раніше Мінкульт надав низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств. Це дозволяє їм бронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнного часу.