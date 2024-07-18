Кабмін виділив кошти на систему телерадіомовлення в прикордонні: боротиметься із роспропагандою

Кабінет міністрів України виділив 16,1 млн грн для створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення у чотирьох прикордонних областях України.

Відповідне розпорядження ухвалили 18 липня на засіданні уряду, передає Мінекономіки.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку у ефірному просторі України.

"Для цього в березні Уряд виділив 137,6 млн грн для дев’яти областей. Сьогодні Уряд додатково виділяє 16,1 млн грн з резервного фонду бюджету для ще чотирьох прикордонних областей", - зазначив він.

У Мінекономіки нагадали, що у березні цього року уряд виділив Держспецзв’язку (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) з резервного фонду бюджету 124,4 млн грн для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей. Наразі уряд додатково виділив 16,1 млн грн для Донецької, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що до виділених 16,1 млн грн входять 13,2 млн грн із резервного фонду державного бюджету і 2,9 млн грн, зекономлених на попередніх закупівлях обладнання для проведення спецмережі телерадіомовлення у перших дев’яти областях.

Необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також проведуть монтажні та пусконалагоджувальні роботи до кінця 2024 року.

У Держспецзв'язку наголошують, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

РФ намагалася втрутитися в супутникове мовлення українських каналів

Нагадаємо, що від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

28 березня відбулася масштабна спроба зовнішнього втручання у супутникове мовлення українських телеканалів групи 1+1 media через супутник Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

"Проблема була оперативно вирішена, проте це не остання спроба РФ заглушити контент українських телеканалів, щоб дезорієнтувати суспільство та поширити ворожі наративи, особливо на територіях, прикордонних тимчасово окупованим містам і селам", - наголосили тоді в 1+1 media.

Там закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію, адже всі ці дії РФ коїть з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Українцям порадили, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це і написав, що Україні добре відомі плани ворога, але їм не залякати українців дезінформаційними вкидами і терором.

17 квітня відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України.

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