Росіяни намагаються заглушити супутникове мовлення України: ТВ-трансляція призупинена

Ворог не припиняє вдаватися до маніпуляцій та намагань дезорієнтувати українське суспільство. Сьогодні, 17 квітня, відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України.

Про це повідомила пресслужба 1+1 media.

"Фактично паралельно з цинічною атакою на мирний Чернігів, відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де здійснюють мовлення 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, KVARTAL TV та інші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми.

Нагадаємо, від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

28 березня 2024 року відбулося масштабне зовнішнє втручання в мовлення українського ТБ на супутнику Astra4A.

"Проблема була оперативно вирішена, проте це не остання спроба РФ заглушити контент українських телеканалів, щоб дезорієнтувати суспільство та поширити ворожі наративи, особливо на територіях, прикордонних тимчасово окупованим містам і селам", - наголошують 1+1 media.

Там закликають українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію, адже всі ці дії РФ коїть з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Українцям радять, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

Нагадаємо, 7 березня Кабінет міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.