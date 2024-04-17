Россияне пытаются заглушить спутниковое вещание Украины: ТВ-трансляция приостановлена

Враг не прекращает прибегать к манипуляциям и попыткам дезориентировать украинское общество. Сегодня, 17 апреля, отмечены очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины.

Об этом сообщила пресс-служба 1+1 media.

"Фактически параллельно с циничной атакой на мирный Чернигов, состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где вещают 39 телеканалов, среди которых и собственные и партнерские телеканалы 1+1 media, в том числе 1+1 Украина, 1+ 1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, KVARTAL TV и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция временно приостановлена до устранения проблемы.

Напомним, с начала марта РФ начала активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

28 марта 2024 года произошло масштабное внешнее вмешательство в вещание украинского ТВ на спутнике Astra4A.

"Проблема была оперативно решена, однако это не последняя попытка РФ заглушить контент украинских телеканалов, чтобы дезориентировать общество и распространить вражеские нарративы, особенно на территориях, приграничных временно оккупированным городам и селам", - отмечают 1+1 media.

Там призывают украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу ширить дезинформацию, ведь все эти действия РФ совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Украинцам советуют по возможности обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников — Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

Напомним, 7 марта Кабинет министров выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях.