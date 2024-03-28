Взлом спутниковой речи: в 1+1 отреагировали на попытку заглушить телеканалы

28 марта прошла масштабная попытка внешнего вмешательства в спутниковое вещание украинских телеканалов группы 1+1 media через спутники Astra4A и Hotbird13E, принадлежащие европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

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Об этом сообщили в 1+1 Мedia.

В 9:30 утра были зафиксированы попытки заглушения сигнала на частоте 11766H, транслирующей каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, Плюс Плюс, Бигуди, 2+2, УНИАН и другие. В результате украинские зрители на время наблюдали пропагандистские материалы РФ вместо запланированного контента, включая телемарафон "Единые новости".

Сообщается, что к 11:00 проблему удалось решить, и спутниковое вещание было возобновлено.

"По состоянию на 11 утра проблема устранена, спутниковое вещание возобновлено. Однако это не последняя попытка РФ заглушить контент украинских телеканалов, чтобы дезориентировать общество и распространить вражеские нарративы, особенно на территориях, приграничных временно оккупированным городам и селам", - говорится в сообщении.

1+1 Мedia рекомендует зрителям по возможности обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из различных альтернативных источников — Т2, кабель, ОТТ и Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и написал, что Украине хорошо известны планы врага, но им не запугать нас дезинформационными вбросами и террором.

"Запугать дезинформацией и вбросами, сломать террором, заставить сдаться - такие цели ставит Россия сегодня по Украине. Все планы России нам известны. Они провалятся. В ответ на это мы продолжаем бороться, уничтожать врага, укреплять международную коалицию, работать над тем, чтобы сломать позвоночник российскому ВПК", - подчеркнул он.

Напомним, 7 марта Кабинет министров выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях.

Источник фото: ua.depositphotos.com