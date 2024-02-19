Украинцы потеряли доверие к телемарафону "Единые новости", - опрос

Идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль на февраль 2024 года социологи впервые фиксируют негативный баланс доверия-недоверия (т.е. количество доверяющих сейчас меньше тех, кто не доверяет).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Социологи отмечают, что хотя те, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих гаранту телемарфону доверяют 48%, не доверяют – 33%.

"Несколько более критичны к телемарафону "Единые новости" жители Запада и Центра. Вместе с этим фактически во всех регионах не более 40% доверяют ему", - подчеркивают в КМИС.

"Результаты опроса свидетельствуют, что у все большего количества украинцев телемарафон "Единые новости" вызывает критические замечания. Справедливости ради следует отметить, что после широкомасштабного вторжения медиа ландшафт в Украине существенно изменился. Но 77% украинцев обычно получают информацию из одного из интернет-источников ( прежде всего – из телеграмм-каналов), а из новости на телевидение – 43% (и понятно, что из них только часть получали именно из телемарафона "Единые новости")., преимущественно оценки телемарафона делаются не на основе собственного пересмотра, а из-за интерпретации лидеров общественного мнения, других медиа и т.д.) Впрочем, усиление общественного запроса на переформатирование телемарафона не следует оставлять в стороне и тем более игнорировать", - комментируют в КМИС.

Эффективность телемарафона под вопросом

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин убежден, что единственный телемарафон "Единые новости" выполнил свою функцию в начале большой войны, а ныне теряет аудиторию.

"Возникает вопрос. Мы инвестируем деньги в информационную безопасность, но механизм, которым, собственно, эта безопасность должна обеспечиваться, не столь эффективен, как был раньше", - отметил Юрчишин.

При этом нардеп подчеркнул, что не будет инициировать закрытие телемарафона, потому что он не инициировал его создание.

Государство потратит на телемарафон 1,7 млрд грн

Некоторые медиаэксперты подчеркивают, что круглосуточный марафон "Единые новости", объединивший шесть крупнейших телеканалов страны, себя исчерпал. Еще полгода назад экс-министр культуры Александр Ткаченко говорил, что "Единые новости" смотрит не больше 15% украинцев.

Но марафон "Единые новости" в этом году продлится - государство потратит на него из бюджета 1,7 млрд грн.

Средства планируют выделить на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Сегодня общий марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Мы-Украина", парламентский телеканал "Рада" и "Суспільне".