Кабмин выделил более 150 млн гривен на систему блокировки вражеского вещания на пограничных территориях

Кабинет министров выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях.

Об этом сообщает пресс-центр Госспецсвязи.

Планируется, что система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

"Реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины - возрастет", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отмечают, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства", предусматривающего обеспечение устойчивого функционирования объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойной трансляции телевизионных каналов в мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

Напомним, 19 июня 2022 года Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. Согласно принятому законопроекту, запрещаются на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрация и публичный показ музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом.

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