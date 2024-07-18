Кабмин выделил средства на систему телерадиовещания в пограничных областях: будет бороться с роспропагандой

Кабинет министров Украины выделил 16,1 млн грн для создания и эксплуатации системы специального телерадиовещания, которая будет блокировать антиукраинское вещание в четырех пограничных областях Украины.

Соответствующее распоряжение было принято 18 июля на заседании правительства, передает Минэкономики.

По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Киндратива, правительство развивает разветвленную систему спецсети телерадиовещания на приграничных территориях, которая будет блокировать враждебную пропаганду и обеспечивать информационную безопасность в эфирном пространстве Украины.

"Для этого в марте правительство выделило 137,6 млн грн для девяти областей. Сегодня правительство дополнительно выделяет 16,1 млн грн из резервного фонда бюджета для еще четырех приграничных областей", — отметил он.

В Минэкономики напомнили, что в марте этого года правительство выделило Госспецсвязи (для Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения) из резервного фонда бюджета 124,4 млн. грн. для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской области. В настоящее время правительство дополнительно выделило 16,1 млн грн для Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Отмечается, что в выделенные 16,1 млн грн входят 13,2 млн грн из резервного фонда государственного бюджета и 2,9 млн грн, сэкономленных на предварительных закупках оборудования для проведения спецсети телерадиовещания в первых девяти областях.

Необходимое оборудование приобретут и поставят Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также проведут монтажные и пусконаладочные работы до конца 2024 года.

В Госспецсвязи отмечают, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства", предусматривающее обеспечение устойчивого функционирования объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойной трансляции телевизионных каналов в мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

РФ пыталась вмешаться в спутниковое вещание украинских каналов

Напомним, что с начала марта РФ начала активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

28 марта прошла масштабная попытка внешнего вмешательства в спутниковое вещание украинских телеканалов группы 1+1 media через спутники Astra4A и Hotbird13E, принадлежащие европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

"Проблема была оперативно решена, однако это не последняя попытка РФ заглушить контент украинских телеканалов, чтобы дезориентировать общество и распространить вражеские нарративы, особенно на территориях, приграничных ко временно оккупированным городам и селам", — отметили тогда в 1+1 media.

Там призвали украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию, ведь все эти действия РФ совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Украинцам посоветовали по возможности обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников — Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и написал, что Украине хорошо известны планы врага, но им не запугать украинцев дезинформационными вбросами и террором.

17 апреля состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины.

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