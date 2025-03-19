Григорій Овчаренко: Вища освіта принесла мені десятикратну віддачу на вкладені ресурси

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи у власний бізнес? Подібні поради найчастіше занадто абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. В новій рубриці Smart Money ми спілкуємося саме з такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Григорій Овчаренко, керуючий активами групи ICU в Україні.

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Пане Григорію, як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Професійно я займаюсь інвестуванням понад 20 років. Якщо ж говорити про інвестиції в загальному визначенні як вид діяльності, що передбачає вкладання грошей, часу, зусиль з метою отримання прибутку в майбутньому, то інвестиціями я почав займатися ще в школі. Мабуть це був третій або четвертий клас. В той час для нас, дітей, значною "цінністю" були обгортки від шоколаду або цукерок. Найбільш цінним "активом" були обгортки від іноземних жувальних гумок. Всі свої зусилля я спрямовував на те, щоб зібрати якомога більшу колекцію обгорток. Деякі обгортки я купував, деякі мені батьки привозили, якісь вимінював, а деякими просто грав.

Зібравши значну колекцію обгорток я її вигідно обміняв на колекцію значків. А з часом обміняв на гроші. Той дитячий досвід виявився для мене досить цінним, бо в процесі збору колекції я знаходив різні можливості для досягнення цілі — і за допомогою грошей, і без грошей, і методом перемовин.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Я назву три книги, які мені найбільше сподобались серед прочитаних за останні роки.

Перша — книга колишнього міністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса "Розмови з донькою про економіку", де автор простою мовою пояснює, як працює економіка. Книга буде цікава підліткам.

Наступна книга — "Принципи" Рея Даліо. Рекомендую ознайомитися з нею всім, хто хотів би займатися інвестиціями і побудувати міцну та надійну основу для розвитку інвестиційного бізнесу.

Ще одна книга — історична і разом з тим дуже актуальна для України зараз — "Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності" Джеймса Робінсона та Дарона Аджемоґлу.

Всі ці три книги є в колекції ICU Business Books. В рамках цієї ініціативи ми шукаємо провідні економічні книжки, які ще не виходили українською, купуємо права у автора на переклад та видання їх в Україні, і надаємо читачам в Україні можливість з ними ознайомитись.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Найбільшою втратою і уроком для мене була ситуація часів фінансової кризи 2008 року — і з точки зору обсягу втрат, і з точки зору втрат репутаційних. Тоді я втратив великі кошти на облігаціях відомої ритейлової компанії City.com. Примітно, що власники компанії мали можливість розрахуватися з кредиторами, в числі яких був і я особисто, і фонди під моїм управлінням. Але вони не розрахувалися.

З точки зору досвіду, тепер я розумію, що навіть хороша фінансова звітність і показники ще не є запорукою успіху компанії. Потрібно розуміти власників, менеджерів, їх погляди на розвиток компанії.

Наразі перш ніж інвестувати в будь-яку компанію, я маю познайомитись і зрозуміти власників і менеджмент компанії, як то кажуть "подивитися в очі".

Про які суми втрат йдеться?

— Об’єм випуску облігацій складав 50 млн гривень. Я був одним з десятка інвесторів -фінансових компаній, які купили цінні папери City.com. В результаті отримали мільйонні втрати. Але це досвід. Будь-який інвестиційний керуючий насправді хороший лише в тому випадку, якщо він зазнавав в тому числі і певних втрат, і зробив висновки.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Таких прикладів досить багато. Що цікаво, на відміну від попередніх фінансово-економічних криз, під час повномасштабної війни в Україні ми не зазнали жодних втрат. Це відбулося в тому числі через кращий ризик-менеджмент, а також внаслідок якісної зміни поведінки українських власників компаній. Якщо під час попередніх криз власники бізнесів часто намагались уникнути виконання своїх зобов’язань, то під час війни ситуація докорінно змінилась. Український бізнес, і фінансовий сектор зокрема, подорослішав.

Що стосується прикладів найкращих інвестицій, то особисто для мене найефективнішою інвестицією є інвестиція в освіту. Я маю три вищі освіти. І кожна з них приносила мені 10х віддачу на вкладені ресурси та відкривала нові можливості для спілкування і заробітку. Тому я доношу до всіх важливість хорошої освіти, в тому числі намагаюсь дати хорошу освіту власним дітям.

Хороша фінансова звітність і показники ще не є запорукою успіху компанії. Потрібно розуміти власників, менеджерів, їх погляди на розвиток компанії

Для тих, хто не може дозволити собі дороге навчання, є багато хороших безкоштовних курсів, якими можна скористатися.

Багато іноземних вищих навчальних закладів повідкривали для загального доступу свої лекції. Майже за будь-яким напрямком існує можливість пройти безкоштовні курси. За власним досвідом скажу, що це дає суттєвий поштовх у розвитку кар’єри. І головне — додає впевненості.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— На мій погляд, жодного обмеження немає. Можна взагалі інвестувати не маючи грошей, за рахунок позикових коштів. Яскравий приклад — іпотека, коли ви отримуєте актив, не маючи грошей. Зараз вже можна інвестувати від однієї гривні. Диджиталізація створила можливості для максимально спрощеної купівлі будь-якого фінансового інструменту.

Раніше мінімальна сума інвестицій визначалась економічною доцільністю — потрібно було кудись поїхати, щоб купити цінні папери, витратити на дорогу час і гроші, сплатити за відкриття рахунку — це все створювало обов’язкові витрати, які потрібно було враховувати при обрахунку потенційного доходу від інвестицій. Зараз всіх цих витрат немає. За декілька секунд можна дистанційно купити будь-який інструмент.

До прикладу, державні гривневі облігації можна придбати за 1 тисячу гривень. Для валютних облігацій "вартість входу" вища — від тисячі доларів або євро. Для нерухомості — це більш значна сума. Але розвиток технологій дає можливість інвесторам інвестувати будь-яку суму.

Для інвесторів-початківців важливішим є досвід, а не розмір отриманого прибутку. Головне перед початком інвестування — потрібно визначитись з прийнятним для себе розміром ризиків інвестування. На мій погляд, варто мінімізувати ризики, щоб можливий негативний досвід інвестування надалі не відбив бажання інвестувати взагалі.

У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком? З якими інвестиціями варто почекати до "після війни"? Які інвестиції, на вашу думку, можуть "вистрелити" після війни, але вкладатися варто вже зараз?

— Під час війни я рекомендую надавати перевагу двом речам: мінімізації ризиків та ліквідності. Найкращим інструментом для збереження і, можливо, навіть інвестицій є золото. Українці мають можливість купувати фізичне золото, в тому числі золоті монети.

З урахуванням того, що банківська система наразі витримує випробування війною, то за параметрами дохідності, ліквідності та ризиків варто звернути увагу на традиційні інструменти, такі як депозити і державні облігації. 99,9% українців можуть абсолютно безпечно інвестувати в цю категорію активів, отримувати помірний прибуток, і бути щасливим з точки зору досвіду інвестування.

У що б я не радив вкладатися під час війни — в нерухомість. Цей актив зараз несе ризики недоотримання прибутку, або й взагалі фізичної втрати

Перспективним активом може бути земля сільськогосподарського призначення. Наразі вона недооцінена. Суттєвим фактором стримування ціни на землю є повномасштабна війна. Проте ми бачимо, що кількість угод, ліквідність і технології поступово дають можливість інвестування у цей напрямок без ризику втрати контролю за цією землею. Інвесторам я би рекомендував співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля знаходитиметься в довгостроковій сільськогосподарській обробці.

Наразі ми говоримо про локальні активи, бо, як ми знаємо, Національний банк обмежив можливості для виводу інвестицій за межі України. Це добре з точки зору підтримки вітчизняної економіки, але не дуже добре з точки зору захисту цих інвестицій. Хоча прості та зрозумілі локальні інвестиції, на мій погляд, надійно захищені.

Ви згадали про запроваджені Національним банком на період дії воєнного стану обмеження щодо виводу інвестицій за кордон. Разом з тим відомо про існування так званих сірих способів інвестування в активи за кордон в межах дозволених НБУ лімітів. Наскільки такі способи інвестування законні та безпечні?

— Я ніколи не раджу використовувати "сірі", а тим більше "чорні" схеми. Через відсутність належного регулювання вони призводять до втрат — чи то транзакційних, чи прямих втрат, чи пов’язаних з ризиками оподаткування. Хоча навіть такий негативний досвід може бути корисним в сенсі "набити шишки" для певної категорії інвесторів.

В Україні планують найближчим часом врегулювати ринок криптовалют. Чи порадите ви інвестувати в цей ринок?

— Врегулювання ринку криптоактивів, який де-факто існує в Україні, стане позитивним кроком на шляху створення легальних можливостей роботи з цим інструментом. Наразі, в тому числі через відсутність регулювання, ми не працюємо з криптоактивами.

Крім того, важко визначити вартість цих активів, які є дуже волатильними і спекулятивними. Для більшості українців цей інструмент не підходить, бо згадана волатильність призводить до втрат. Можливо, певна категорія інвесторів може використовувати криптовалюти, зокрема, як інструмент платежу або зберігання коштів. Але більшості українців, у тому числі професійним інвесторам, я би не радив використовувати криптовалюти. Хоча, можливо, ця думка буде непопулярною серед тих, хто вже працює на ринку криптовалют.

Ви вірите в те, що після врегулювання ринку криптоактивів в Україні він стане менш ризиковим?

— Парадокс полягає в тому, що ці інструменти створювались як такі, що мають вийти з-під державного регулювання, що дає можливість швидкого, анонімного переказу і збереження коштів без оподаткування. І тому регулювання цих інструментів просто зробить їх, мабуть, не такими цікавими, як зараз.