Артур Лупашко: Тщательно выбирайте объект инвестирования, а дальше — следите за рынком

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Артур Лупашко, основатель группы компаний Ribas Hotels Group.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестирую я не так давно, лет пять. Посоветовал бы себе начать раньше. Сначала я инвестировал в свой бизнес. Но это не совсем инвестиции — это масштабирование собственного бизнеса. Все, что я не контролирую лично, подвергал сомнению.

Следует понимать, что классический инвестор — противоположность классическому предпринимателю. Я как классический предприниматель вкладывал все свои деньги в свой бизнес. Хотя любой бизнес — это рискованная история. При этом классический инвестор — это человек, мыслящий максимально практически, максимально диверсифицирующий свой портфель, раскладывающий инвестиции по разным корзинам, не имея при этом влияния на объекты инвестиций. Задача инвестора — максимально тщательно выбрать, во что конкретно инвестировать. А дальше наблюдать за рынком, чтобы, возможно, своевременно выйти из инвестиции, если есть такая стратегия.

Поэтому с позиции сегодняшнего опыта я бы посоветовал начать инвестировать раньше и больше уделять этому времени, получая новые знания.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— На самом деле это не имеет значения. Имеет значение не сумма, а доля от тех средств, которые есть в вашем распоряжении. Я для себя решил, что эта доля должна быть не менее половины денежных поступлений. Следует начинать даже с маленьких сумм, чтобы убирать страх перед инвестированием. Этот путь нужно проложить.

Поначалу мне было психологически сложно, например, купить американские акции, перевести какому-нибудь американскому брокеру деньги. Украинский банк казался более надежным, чем брокер в США. Хотя по всем критериям американский брокер — более надежный институт. Имея возможность покупать акции на несколько сотен тысяч долларов, я покупал на несколько тысяч долларов.

Следует начинать с небольших сумм. Есть такие возможности. В том числе наша компания открывает такие возможности. В этом году для инвесторов мы будем давать возможность через юридическую форму кооперативов зайти в инвестицию долевым владельцем гостиничных номеров, ресторанов при гостиницах с чеком от 4 тысяч гривен. Так что человек, инвестировав от 4 тысяч гривен, может стать совладельцем гостиницы и получать до 10% годовых на вложенную сумму.

Надо понимать, что в первую очередь инвестиции — это защита денег от обесценивания. Во вторую очередь — это справедливая доходность.

Стоит постепенно формировать свой инвестиционный портфель — по 100 долларов, по 200, по 500. И незаметно, за три – пять лет, портфель инвестиций станет значимым.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— У меня, как у предпринимателя, были неуспешные инвестиции в бизнес. Я инвестировал в собственные проекты, понимая, что они могут быть неуспешными, что рынок может не принять мое предложение, при этом деньги мне никто не вернет. Я сознательно шел в такие проекты, многократно получая от рынка отрицательный фидбек и теряя свои деньги. Но без этого невозможно развиваться как предприниматель. Нужно постоянно что-нибудь пробовать. В результате что-то взлетает, а что-то не взлетает.

Если же я в качестве инвестора выбираю, куда проинвестировать, то следует сначала хорошо изучить объект будущего инвестирования. Например, можно полагать, что недвижимость — это ликвидная инвестиция. Осознание того, что это не так, приходит, когда, купив недвижимость, в какой-то момент хочешь ее продать, но быстро сделать это по приемлемой цене очень тяжело. Поэтому инвестиция в недвижимость — это о сохранении денег, доходности, статусности, но не о ликвидности.

Ликвидные активы — это, например, криптовалюта, облигации, краткосрочные акции или банковские краткосрочные депозиты. Из этих активов можно легко и быстро выйти.

Есть четыре критерия, по которым можно измерять инвестиции. Первый — ликвидность, показывающая, как быстро можно выйти из инвестиции, в частности, возможно ли это сделать за один день. Следующий критерий — реальная доходность. Среди критериев также — рискованность и транзакционные расходы.

Что касается конкретных примеров.

Криптовалюта. Если инвестирование в биткоин было для нас прибыльной инвестицией, то покупка других криптовалют в результате дала "минус".

Недвижимость. Мой портфель в основном состоит из недвижимости. Но есть неудачные инвестиции, когда сдача объекта задерживается уже шестой год. И я никак не могу на это повлиять. За это время можно было удвоить сумму инвестиций в каком-то другом проекте.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Это тоже будет о недвижимости, когда за два года цена объекта выросла почти вдвое. Когда ты следишь за рынком, то уже можешь угадывать те проекты, которые будут успешными. Речь идет о гостиничной недвижимости.

Среди положительных кейсов также — биткоин, который мы начинали покупать по $ 24-25 тыс., и систематически докупаем.

В какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— К сожалению, во время войны все инвестиции в большей или меньшей степени рискованы. В силу специфики сферы, в которой я работаю, а это преимущественно гостиничная недвижимость на западе Украины, я здесь вижу минимальные военные риски. Разве что возможно снижение доходности бизнеса из-за неопределенности, связанной с ходом войны, регулированием отрасли, ситуацией в туристической отрасли. Но несмотря на возможное снижение доходности, цена самих объектов недвижимости не снизится, поскольку себестоимость строительства только растет. И нет никаких причин, чтобы она в ближайшие годы снижалась.

С какими инвестициями следует подождать до "после войны"?

— Не советовал бы сейчас вкладываться в активные чужие бизнесы, на которые вы не влияете и успешность которых зависит от многих факторов. Когда людей приглашают проинвестировать в чужой бизнес, вероятность того, что инвестиция станет лишь временным топливом для этого предприятия, очень высока.

Я как предприниматель понимаю: если хочу открыть свой бизнес и ясно представляю, как сделать его успешным, то самостоятельно найду деньги под него. Если же деньги привлекают как инвестиции, то в этом есть определенный подвох.

Какие инвестиции могут "выстрелить" после войны, но вкладываться можно уже сейчас?

— Я надеюсь, что таким активом станут ценные бумаги, поскольку фондовый рынок в Украине пока слабо развит.

И любые проекты сейчас, связанные с энергетикой, высокомаржинальны и высоколиквидны. Нет сомнений, что они будут развиваться и дальше. Сегодня на рынке есть такие компании, которые позволяют с низким чеком зайти в энергетические проекты.

Это какие, к примеру, площадки?

— У инвестиционной REIT-компании Inzhur, в частности, есть такой фонд — Inzhur Energy.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Советую почитать книгу Рэя Далио "Принципы".