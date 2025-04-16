Артур Лупашко: Ретельно обирайте об’єкт інвестування, а далі — слідкуйте за ринком

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.

Пане Артур, як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Інвестую я не так давно, років п’ять. Порадив би собі почати раніше. Спочатку я інвестував у власний бізнес. Але це не зовсім інвестиції — це масштабування власного бізнесу. Все, що я не контролюю особисто, ставив під сумнів.

Треба розуміти, що класичний інвестор — протилежність класичному підприємцю. Я як класичний підприємець вкладав усі власні гроші у свій бізнес. Хоча будь-який бізнес — це ризикована історія. При цьому класичний інвестор — це людина, яка мислить максимально практично, максимально диверсифікує свій портфель, розкладає інвестиції по різних кошиках, не маючи впливу на об’єкти інвестицій. Задача інвестора — максимально ретельно вибрати, у що конкретно інвестувати. А далі — спостерігати за ринком, щоб, можливо, своєчасно вийти з інвестиції, якщо є така стратегія.

Тож з позиції сьогоднішнього досвіду я б собі порадив почати інвестувати раніше і більше приділяти цьому часу, отримуючи нові знання.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— Насправді, це не має значення. Має значення не сума, а частка від коштів у вашому розпорядженні. Я для себе вирішив, що ця частка має бути не менше, ніж половина грошових надходжень. Варто починати навіть з маленьких сум, щоб прибирати страх перед інвестуванням. Цей шлях треба прокласти.

Спочатку мені було психологічно складно, наприклад, купити американські акції, перевести якомусь американському брокеру гроші. Український банк здавався надійнішим, ніж брокер в США. Хоча за всіма критеріями американський брокер — більш надійна інституція. Тож маючи можливість купувати акції на декілька сотень тисяч доларів, я купував на декілька тисяч доларів.

Варто починати з невеличких сум. Є такі можливості. В тому числі наша компанія відкриває такі можливості. В цьому році для інвесторів ми даватимемо можливість через юридичну форму кооперативів зайти в інвестицію дольовим власником готельних номерів, ресторанів при готелях з чеком від 4 тисяч гривень. Тож людина, інвестувавши від 4 тисяч гривень, може стати співвласником готелю і отримувати до 10% річних на вкладену суму.

Треба розуміти, що в першу чергу інвестиції — це захист грошей від знецінення. В другу чергу — це справедлива дохідність.

Варто поступово формувати свій інвестиційний портфель — по 100 доларів, по 200, по 500. І непомітно, за три – п’ять років, портфель інвестицій стане значущим. Багаторазово в цьому пересвідчувався. Це, зокрема, може бути ваш пенсійний портфель, або, як в Україні кажуть, "на чорний день".

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— У мене як у підприємця були неуспішні інвестиції в бізнес. Я інвестував у власні проєкти, розуміючи, що вони можуть бути неуспішними, що ринок не сприйме мою пропозицію, при цьому гроші мені ніхто не поверне. Я свідомо йшов у такі проєкти, багато разів отримуючи від ринку негативний фідбек і втрачаючи свої гроші. Але без цього неможливо розвиватися як підприємець. Потрібно постійно щось пробувати. В результаті щось злітає, а щось не злітає.

Якщо ж я як інвестор обираю, куди проінвестувати, то варто спочатку добре вивчити об’єкт майбутнього інвестування. Наприклад, можна думати, що нерухомість — це ліквідна інвестиція. Усвідомлення того, що це не так, приходить, коли, купивши нерухомість, в якийсь момент хочеш її продати, але швидко зробити це за прийнятну ціну дуже важко. Тож інвестиція в нерухомість — це про збереження грошей, дохідність, статусність, але не про ліквідність.

Ліквідні активи — це, наприклад, криптовалюта, облігації, короткострокові акції або банківські короткострокові депозити. З цих активів можна легко і швидко вийти.

Існує чотири критерії, за якими можна вимірювати інвестиції. Перший — ліквідність, яка показує, як швидко можна вийти з інвестиції, зокрема, чи можливо це зробити за один день. Наступний критерій — реальна дохідність. Серед критеріїв також — ризикованість і транзакційні витрати.

Щодо конкретних прикладів.

Криптовалюти. Якщо інвестування в біткоїн було для нас прибутковою інвестицією, то купівля інших криптовалют в результаті дала "мінус". Така собі інвестиція. Дуже вона ризикована. Я би був з цим обережним.

Нерухомість. Мій портфель переважно складається з нерухомості. Але є невдалі інвестиції, коли здача об’єкта затримується вже шостий рік. І я ніяк на це не можу вплинути. За цей час можна вже було подвоїти суму інвестицій в якомусь іншому проєкті.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Це також буде про нерухомість, коли за два роки ціна об’єкта виросла майже вдвічі. Коли ти слідкуєш за ринком, то вже можеш вгадувати ті проєкти, які будуть успішними. Мова йде про готельну нерухомість.

Серед позитивних кейсів також – біткоїн, який ми починали купувати по $24-25 тис., і систематично докуповуємо.

У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— На жаль, під час війни всі інвестиції більшою або меншою мірою ризиковані. В силу специфіки сфери, в якій я працюю, а це переважно готельна нерухомість на заході України, я тут бачу мінімальні військові ризики. Хіба що існує ризик зниження дохідності бізнесу через невизначеність, пов’язану з ходом війни, регулюванням галузі, ситуацією в туристичній сфері. Але не дивлячись на можливе зниження дохідності ціна самих об’єктів нерухомості не знизиться, оскільки собівартість будівництва тільки зростає. І немає жодним причин, щоб вона найближчими роками знижувалась.

З якими інвестиціями варто почекати до «після війни»?

— Не радив би зараз вкладатися в активні чужі бізнеси, на які ви не впливаєте і успішність яких залежить від дуже багатьох факторів. Коли людей запрошують проінвестувати в чужий бізнес, то ймовірність того, що інвестиція стане лише тимчасовим паливом для цього підприємства, дуже висока.

Я як підприємець розумію: якщо хочу відкрити свій бізнес і чітко уявляю, як зробити його успішним, то самостійно знайду гроші під нього. Якщо ж гроші залучають як інвестиції, то в цьому є певний підступ.

Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни, але вкладатися можна вже зараз?

— Я сподіваюсь, що таким активом стануть цінні папери, оскільки фондовий ринок в Україні не розвинутий. Якщо українська економіка буде стрімко розвиватися після війни, то інвестиції в цінні папери, зокрема українських компаній, а також фондів інвестицій в нерухомість і землю, можуть дати високу дохідність.

Ну і будь-які проекти зараз, пов’язані з енергетикою, високомаржинальні і високоліквідні. Немає сумнівів, що вони будуть розвиватися й надалі. Сьогодні на ринку є такі компанії, які дають можливість з низьким чеком зайти в енергетичні проекти.

Це які, наприклад, майданчики?

— У інвестиційної REIT-компанії Inzhur, зокрема, є такий фонд — Inzhur Energy.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Раджу почитати книгу Рея Даліо "Принципи".