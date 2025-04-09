Сергій Фурса: В інвестиціях головне — не бути жадібним і не вважати себе розумнішим за інших

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Сергій Фурса, заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Пане Сергію, як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Інвестувати я почав з перших років своєї трудової діяльності. Власне, ми маємо розуміти, що не можна витрачати всі гроші, які заробляємо. Бо наша пенсія – це виключно наша проблема. І ми маємо накопичувати з перших років трудової діяльності, для того, щоб мати більш-менш гідне життя тоді, коли вже не зароблятимемо гроші.

Що б я міг порадити — не бути жадібним і не вважати себе найрозумнішим. Це найголовніше насправді.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— Напевно немає різниці. Якщо, наприклад, сума інвестицій незначна, то інколи ви можете поводитись, як в казино, бо вам не шкода її втратити. Отже ваша схильність до ризику буде вищою. Але в принципі це неправильно. І немає різниці, якою сумою ви оперуєте.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Я не читав нічого такого, тому не можу і порадити.

Мій приклад не дуже релевантний, бо я працюю на цьому ринку. Тому мені набагато легше інвестувати, ніж людині, яка знаходиться поза межами ринку.

Якщо ви не професійний учасник ринку, то напевно вам потрібно щось знати, перш ніж інвестувати. Де брати цю інформацію, мені важко сказати. Наразі в Україні немає нормальної інфраструктури. Ще у 2005 – 2008 роках можна було радити регулярно читати звіти великих інвестиційних компаній, щоб розуміти, що і як відбувається. І це мають бути саме інвестиційні компанії, бо у них є відповідальність за власну репутацію.

Наразі можна читати те, що пише Воррен Баффет, провідні американські банки — це буде корисно. В Україні можна підписатися, зокрема, на аналітику Dragon Capital, ICU, а також декількох банків.

Варто розуміти, що не можна інвестувати одразу як тільки ви почали щось читати. Рік – два потрібно витратити на розуміння процесів, які відбуваються навколо.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Вдалим кейсом я можу вважати, наприклад, купівлю в 2018 – 2019 роках єврооблігацій Укрексімбанка. Ризики облігацій цього банку виявились значно нижчими порівняно з корпоративними цінними паперами інших емітентів в Україні, і навіть суверенних паперів. За цими паперами не може бути дефолту через дуже специфічний характер роботи цього банку.

Укрексімбанк ніколи не піде на жорстку реструктуризацію, вони будуть платити, на відміну від інших корпоративних емітентів чи навіть держави.

Що стосується дохідності цієї інвестиції, то треба розуміти, що дохідність в доларах на рівні (10%+) це вже добре. Більш висока дохідність облігацій – це швидше виняток із правила, що супроводжується вищими ризиками.

Це була ваша власна інвестиція чи інвестиція коштів під вашим управлінням?

— Я не управляю чужими грішми. Це були мої власні кошти.

Дуже вдалими виявились інвестиції в ОВДП в 2015 – 2016 роках. Дохідність за паперами доходила до 18 – 20% і ціни зростали.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— В 2011 році американський фондовий ринок впав, а потім почав рости, і я вирішив, що в Україні буде те саме. Я купив ф’ючерс на Українську біржу. А зараз… немає ні Української біржі, ні ф’ючерса, ні коштів. Це були значні кошти, більше 10 тисяч доларів. Це сталося через жадібність. Спочатку ти вкладаєшся, потім на падаючому ринку попри все намагаєшся зберегти свої позиції, і втрачаєш ще більше. Це приклад неправильної інвестиції.

Один з висновків з цієї історії полягає в тому, що необхідно вчасно визнавати свої помилки і йти далі, а не намагатися хапатися за помилки, поглиблюючи їх.

Жадібність, неготовність визнавати помилки і безапеляційна переконаність у власній правоті, - основні помилки, яких має уникати інвестор.

У які активи можна інвестувати під час війни в Україні з мінімальним ризиком?

— Для мене це — ОВДП і сільгоспземля.

Через яку інфраструктуру можна вкладатися в землю?

— Зараз багато різних майданчиків, зокрема дотичних до великих аграрних компаній, які мають добру репутацію і дозволяють вам купляти землю й одразу здавати її в оренду. Для початку ви отримуєте рентні платежі. А далі, у випадку європейської інтеграції України, ціни на землю виростуть.

В які активи ви категорично не радили би вкладатися?

— В криптовалюти. Це однозначно. Криптовалюта не є альтернативою інвестиціям. Це спекулятивний інструмент. Плюс — зараз це інструмент виводу грошей з країни. Але в будь-якому разі це не про інвестиції, не про надійність. Це бульбашка, яка може обнулитися в будь-який момент часу.

Що стосується чисто українських активів, то, напевно, таких, в які не варто вкладатися, і немає.

А що ви скажете про можливості інвестування в бізнеси, зокрема в стартапи?

— Ймовірність того, що стартап "вистрелить", маленька. Якщо ви схильні до ризику, хочете погратися, то можете інвестувати в стартапи. Але це вже мова про підприємництво.

А як щодо можливостей спільного інвестування?

— Якщо ми говоримо, наприклад, про компанію Inzhur, — це цікава надійна історія. Але це не про інвестиції в бізнес. Це фонд спільного інвестування в нерухомість. Мова йде про зародження нового фондового ринку в Україні.

Старий фондовий ринок в Україні помер. І зараз зароджується новий ринок капіталу. Inzhur — це перший приклад чогось нормального, що зароджується на українському ринку. У компанії є історія успіху і досить проста модель роботи. Це цікавий проект, навіть зараз, під час війни.